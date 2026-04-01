KI und Finanzberatung: Ein Leitfaden für Beraterinnen und Berater

Quelle: Vanguard.

Natürlich kann es vorkommen, dass einzelne Anlegerinnen und Anleger wenig Wert auf Orientierung legen und sich im Umgang mit ihrem Geld sicher fühlen, weil sie sich vielleicht in einem frühen Stadium des Vermögensaufbaus befinden oder weniger komplexe Ansprüche haben. Dieses Profil fällt in der Regel nicht in die typische Zielgruppe von Beraterinnen und Beratern, im Englischen spricht man in diesem Zusammenhang häufig von einer advice gap (Beratungslücke). Für solche Kundinnen und Kunden kann Künstliche Intelligenz Lösungen entwickeln, bis sich deren Bedürfnisse ändern und einen persönlicheren Ansatz mit höherer menschlicher Beteiligung erfordern.

Die Wertgleichung des Beraters: Von der Intelligenz zur Weisheit

Durch KI verlieren Beraterinnen und Berater einen Vorteil: analytische Intelligenz, etwa für die Datenerfassung, Zahlenverarbeitung und Marktbeobachtung, deren Automatisierung die Fähigkeiten jedes menschlichen Beraters übersteigt.

Doch dieser Wandel muss keine Bedrohung darstellen: Wir haben bereits erlebt, wie Marktentwicklung und technologischer Fortschritt Beraterinnen und Beratern ermöglichen, die Anlageverwaltung auszulagern und so effizienter zu arbeiten. So bleibt ihnen mehr Zeit für andere Aufgaben, was letztlich ihren Service verbessert.

Mit der Automatisierung dieser Aufgaben verlagert sich der Beratungswert auf Interpretation und Kommunikation. Berater helfen ihren Kundinnen und Kunden, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, konkurrierende Ziele zu priorisieren und Kurs zu halten.

Künstliche Intelligenz wird schon bald omnipräsent sein. In einer Welt, in der Daten im Überfluss vorhanden sind, werden Weisheit und Erfahrung die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale professioneller Beratung. Kluge Berater, die KI-Kompetenz mit emotionaler Intelligenz (EQ) verbinden können, können sowohl präzise als auch sehr persönlich beraten.

Erfolg im Zeitalter Künstlicher Intelligenz

Die nächste Generation von Finanzberatern wird sich durch drei Eigenschaften auszeichnen:

Eine Affinität zu technologiegestützter Effizienz

Indem sie Künstliche Intelligenz annehmen und als Co-Pilot nutzen, etwa zur Automatisierung der Datenverarbeitung, Modellierung und Gesprächsvorbereitung, können Beraterinnen und Berater Zeit gewinnen und sich auf wichtige strategische Gespräche konzentrieren, mehr Kunden treffen und Beziehungen zu Interessenten pflegen.

Hohe emotionale Intelligenz und Einfühlungsvermögen

Wenn sich Algorithmen um die Mathematik kümmern, wird emotionale Intelligenz zum neuen Alpha. Hier haben Beraterinnen und Berater einen Wettbewerbsvorteil: Sie können die Ängste, Hoffnungen und Motivationen ihrer Kunden verstehen und ihr Verhalten durch verschiedene Marktzyklen steuern. So hilft Künstliche Intelligenz menschlichen Beratern, noch menschlicher zu werden.

Gekonnter Umgang mit Erzähltechniken

Die besten Beraterinnen und Berater schreiben nicht einfach nur Berichte, sondern übersetzen KI-Inhalte in persönliche, praxisrelevante Geschichten, die Beratung mit den Wünschen und Zielen von Kunden in Einklang bringen. Seit Jahrhunderten tragen Erzählungen den Fortschritt und die Entwicklung der Menschheit, und im Zeitalter Künstlicher Intelligenz wird Storytelling noch wichtiger.

Die Zukunft professioneller Beratung: modernste KI, der Mensch im Mittelpunkt

Die Finanzberatung der Zukunft wird hybrid sein: KI sorgt für Geschwindigkeit, Volumen und Präzision, der Mensch für Empathie und den Blick auf das grosse Ganze.

Kundinnen und Kunden werden nicht zwischen Künstlicher Intelligenz und menschlicher Beratung wählen, sondern beides erwarten.

Erfolgreiche Beraterinnen und Berater werden mit Künstlicher Intelligenz nicht in Konkurrenz treten, sondern mit ihr zusammenarbeiten. Sie werden verstärkt auf Automatisierung setzen, um Zeit für strategische Kundengespräche zu gewinnen und die wirklich menschlichen Qualitäten ihres Service zum Tragen bringen: Empathie, Weisheit und Vertrauen.

Im Zeitalter Künstlicher Intelligenz werden diejenigen Beraterinnen und Berater wirklich erfolgreich sein, die verstehen, dass sich Finanzberatung nie auf Algorithmen reduzieren ließ, sondern immer schon eine menschliche Angelegenheit war.