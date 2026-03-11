Globale Dividendenaktien: Gegengewicht zum KI-Fieber
Technologiegiganten dominieren den Markt. Und genau jetzt, wo Diversifizierung besonders wichtig ist, entkoppeln sich Dividendenaktien vom Markt.
Technologiegiganten dominieren den Markt. Und genau jetzt, wo Diversifizierung besonders wichtig ist, entkoppeln sich Dividendenaktien vom Markt.
Das globale Aktien-Beta ist weiterhin von der Dominanz US-amerikanischer Technologiegiganten geprägt, weshalb einige wenige KI-Namen in zahlreichen Anlegerportfolios sehr viel Raum einnehmen. Heute machen die zehn grössten KI-Unternehmen, die fast alle eine Marktkapitalisierung von über eine Billion Dollar auf die Waage bringen, mehr als 35% des S&P 500 und 25% des FTSE All-World Index1 aus. Diese hohe Konzentration kann Marktrisiken verstärken, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Bewertungskorrekturen und macht Aktien anfälliger für geld- und wirtschaftspolitische Kurswechsel.
Value-Strategien können dieser Konzentration effektiv entgegenwirken – insbesondere dann, wenn sie Value-Fallen vermeiden. Diese Strategien entkoppeln sich langsam vom globalen Beta und bieten Anlegerinnen und Anlegern ein alternatives Risiko/Renditeprofil in einer Zeit, in der die makroökonomischen Risiken steigen.
Im vergangenen Jahr konnten wir anhand der Korrelation zwischen dem FTSE All-World High Dividend Yield Index – der sich im Gleichschritt mit dem Value-Faktor entwickelt – und seinem Stammindex, dem FTSE All-World Index, beobachten, wie sich Value-Aktien von der Marktentwicklung abkoppelten: Die Korrelation ging deutlich von annähernd 1 auf 0,60 zurück (siehe Grafik unten), was bedeutet, dass nur rund 36% der Volatilität des Index allein auf das Beta zurückzuführen sind.
Diese Entkopplung fiel mit einem deutlichen Anstieg der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit zusammen, wie sich an dem Economic Policy Uncertainty Index ablesen lässt. In diesem Umfeld wachsen die Risiken für KI-Aktien, etwa durch Lieferkettenunterbrechungen, Spannungen im Halbleitermarkt und geopolitische Krisen. So blieben der Nasdaq 1002 (+21% im Jahr 2025) und der S&P 500 (+17%) trotz hoher Gewinne hinter dem FTSE All-World (+23%) und dem FTSE All-World High Dividend Yield Index (+26%)3 zurück.
Die Unsicherheit steigt, die Korrelationen sinken
Quelle: FactSet. Daten für den Zeitraum vom 31. Dezember 1997 bis 31. Dezember 2025. Global: Beta vs. Hohe Dividendenrendite zeigt die Korrelation zwischen dem FTSE All-World Index und dem FTSE All-World High Dividend Yield Index an. Entwickelte Märkte: Beta vs. Value zeigt die Korrelation zwischen dem MSCI World Index und dem MSCI World Enhanced Value Index an. Korrelationen auf Basis der monatlichen Netto-Gesamtrenditen in USD. Der EPU-Index (Economic Policy Uncertainty) misst, wie häufig in Zeitungsartikeln Begriffe im Zusammenhang mit Wirtschaft, Politik und Unsicherheit verwendet werden.
Wachstumsstarke Unternehmen – auch die KI-Hyperscaler – sind im Falle einer Verschlechterung des Marktumfelds nicht gegen Liquiditätsengpässe immun, selbst wenn sie die Gewinnerwartungen übertreffen.
Dividendenstarke Value-Exposures wie der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF („der ETF“) stellen eine praktische Alternative für Anlegerinnen und Anleger dar, die Konzentrations- und KI-Risiken reduzieren wollen. Der ETF vermeidet Bewertungsanker, die sich auf historische Daten stützen, und orientiert sich stattdessen an der Beständigkeit von Gewinnauszahlungen.
Der Portfolioaufbau des ETF zeichnet sich durch zwei wesentliche Faktoren aus:
1. Dividendenschätzungen als zukunftsgerichtete Bewertungskennzahl
Die Dividendenprognosen der Broker stellen ein transparentes Messinstrument für die Beständigkeit der Gewinnauszahlungen dar. Anders als der Buchwert sind Gewinnauszahlungen weniger anfällig für buchhalterische Verzerrungen und eng an die Ausschüttungen an Aktionäre gekoppelt. Wir erörtern diesen zukunftsorientierten Ansatz im Detail in unserer aktuellen Analyse Dividends unpacked , die sich an Portfoliokonstrukteure richtet.
2. Gewichtung nach Marktkapitalisierung zur Vermeidung von Value-Fallen
FTSE wählt die 50% der dividendenstärksten Aktien aus, gewichtet diese jedoch nach ihrer Marktkapitalisierung und nicht nach ihrer Rendite. Dadurch werden Unternehmen, die eher über die notwendige Finanzkraft für Dividendenausschüttungen verfügen, gegenüber Aktien übergewichtet, deren schwache Kurse die Rendite attraktiver erscheinen lassen, als sie wirklich ist.
Mit der letzten Neugewichtung vom September 2025 ist die Stärke des FTSE All-World High Dividend Yield Index erneut zum Ausdruck gekommen: Alle zehn oben erwähnten KI-Unternehmen sind im Zuge der Rekonstitution aus dem Index gefallen. So wurden das Bewertungs- und Themenrisiko dieser Aktien ausgeschlossen, etablierte Dividendenzahler aus allen Sektoren und Regionen der Welt blieben dagegen im Index enthalten.
Sektorzusammensetzung und Renditequellen
Finanzwerte, Basiskonsumgüter und Industriewerte sind nach wie vor die grössten Positionen des FTSE All-World High Dividend Yield Index und haben im vergangenen Jahr massgeblich zur Indexrendite beigetragen (siehe Grafik unten). Die Vielzahl der Komponenten reduziert die Konzentration des Index gegenüber dem globalen Beta deutlich, wie sich unter anderem an der Renditeaufschlüsselung zeigt:
Das fehlende KI-Exposure hat im vergangenen Jahr entscheidend zur Differenzierung des Index beigetragen, wie sich sowohl am Renditeprofil als auch an den Risikomerkmalen des Index ablesen lässt.
Die 10 wichtigsten Renditequellen des Index
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.
Quelle: FactSet, Vanguard; Daten für den Zeitraum vom 31. Dezember 2024 bis 31. Dezember 2025. Wertentwicklung auf Grundlage der Brutto-Gesamtrendite in USD. RdW = Rest der Welt. Anleger können nicht direkt in einen Index investieren.
In einem Marktumfeld, das durch wachsende Unsicherheit und steigende Investitionsausgaben für den Aufbau von KI-Infrastruktur gekennzeichnet ist, kann der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF ein überzeugendes Gegengewicht bilden:
Anlegerinnen und Anleger, die nicht von der Beständigkeit der KI-getragenen Aktienmarktrallye überzeugt sind, finden in globalen Dividenden nicht nur Einkommen, sondern auch eine strukturelle Absicherung gegen Themen- und Konzentrationsrisiken.
Mehr über das globale High-Dividend-Exposure des FTSE All-World High Dividend Yield Index und dessen Vorteile gegenüber anderen Indizes erfahren Sie in unserem ausführlichen Bericht Dividends unpacked: Investment case, index selection and implementation.
1 Diese Unternehmen sind NVIDIA, Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta Platforms, Tesla, AMD, Broadcom und Palantir. Quelle: Bloomberg; Stand: 31. Dezember 2025.
2 Der Nasdaq 100 ist ein Börsenindex für die 100 größten an der Nasdaq-Börse notierten Nicht-Finanzunternehmen, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind.
3 Quelle: Bloomberg; Stand: 31. Dezember 2025. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anlegerinnen und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Nettogesamtrenditen in USD.
4 Quelle: Bloomberg, Vanguard; Daten für den Zeitraum vom 31. Dezember 2000 bis zum 30. November 2025. Siehe Diagramm oben, das Unsicherheit anhand des Economic Policy Uncertainty Index abbildet.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.
Die dargestellten Performance-Kennzahlen können in einer Währung berechnet werden, die von der Währung der Anteilsklasse abweicht, in die Sie investiert sind. Infolgedessen können die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen sinken oder steigen.
Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte und solide (auch sog. Blue-Chip-Unternehmen) der Fall ist.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
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