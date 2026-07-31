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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

    FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWHDY01
    Vergleichsindex
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'368 2'428 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 97.6 B 98.0 B 31. Juli 2026
    16.5 x 16.5 x 31. Juli 2026
    2.3 x 2.3 x 31. Juli 2026
    14.3% 14.2% 31. Juli 2026
    8.8% 8.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit 9.1% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 40.05% 40.02% 0.03%
    JapanPacific 9.35% 9.35% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 6.87% 6.86% 0.01%
    KanadaNordamerika 4.57% 4.57% 0.00%
    SchweizEuropa 4.49% 4.49% 0.00%
    FrankreichEuropa 4.32% 4.31% 0.01%
    AustralienPacific 3.33% 3.33% 0.00%
    TaiwanSchwellenmärkte 3.31% 3.32% -0.01%
    DeutschlandEuropa 3.08% 3.08% 0.00%
    ChinaSchwellenmärkte 3.07% 3.09% -0.02%
    SpanienEuropa 2.02% 2.04% -0.02%
    ItalienEuropa 1.51% 1.51% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.36% 1.35% 0.01%
    SüdkoreaPacific 1.18% 1.18% 0.00%
    HongkongPacific 1.03% 1.02% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    JPMorgan Chase & Co 2.15127% Financials US $ 304'617'071.74 865'906
    ExxonMobil Holdings Corp 1.48176% Energy US $ 209'814'155.52 1'349'808
    Johnson & Johnson 1.41382% Health Care US $ 200'194'738.05 780'943
    Cisco Systems Inc 1.04844% Telecommunications US $ 148'457'456.84 1'279'916
    AbbVie Inc 1.01647% Health Care US $ 143'930'902.98 573'567
    Bank of America Corp 0.93597% Financials US $ 132'531'617.40 2'139'332
    UnitedHealth Group Inc 0.85628% Health Care US $ 121'248'052.80 292'587
    Chevron Corp 0.83693% Energy US $ 118'508'193.72 602'084
    HSBC Holdings PLC 0.83251% Financials GB $ 117'882'104.50 5'558'112
    Coca-Cola Co/The 0.77746% Consumer Staples US $ 110'087'053.55 1'256'845

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 94.63
    Veränderung
    +$ 0.170.19%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 76.84
    Veränderung
    +CHF 0.030.04%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 94.63
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 76.84
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 76.59
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 61.36
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 18.04
    Veränderung
    +19.06%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 15.48
    Veränderung
    +20.15%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    116'606'768
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    18. Juni 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 94.6296 CHF 76.8400
    13. Aug. 2026 $ 94.4548 CHF 76.8100
    12. Aug. 2026 $ 94.2989 CHF 76.6900
    11. Aug. 2026 $ 94.0781 CHF 76.7100
    10. Aug. 2026 $ 94.1723 CHF 76.2900
    07. Aug. 2026 $ 93.9854 CHF 76.0400
    06. Aug. 2026 $ 93.6407 CHF 76.1800
    05. Aug. 2026 $ 93.7773 CHF 75.6800
    04. Aug. 2026 $ 93.4582 CHF 75.7200
    03. Aug. 2026 $ 92.9934 CHF 75.3900

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    2.48%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.9263 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.4290 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.4600 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.4800 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.8841 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.4480 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.4296 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.4947 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.8040 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3654 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.