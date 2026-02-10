KI-Fieber: Warum Anleihen gerade jetzt wichtig sind

In dem von hohen Zinsen und teuren Aktienbewertungen geprägten Marktumfeld der Gegenwart ist es wichtig zu verstehen, wie man Anlagevermögen richtig auf verschiedene Assetklassen verteilt. Um den Portfolioaufbau in diesem Umfeld zu erleichten, hat Vanguard ein bewertungsorientiertes, zeitvariables Asset-Allokationsmodell (TVAA) entwickelt, das die einzelnen Allokationen systematisch der Marktlage anpasst. Die Methode der zeitvariablen Asset-Allokation (TVAA) ist für Anlegerinnen und Anleger geeignet, die zum Beispiel risikobereinigte Mehrrenditen gegenüber einer strategischen Benchmark anstreben und zu diesem Zweck bereit sind, aktives Risiko in Form eines „Modellprognoserisikos“ einzugehen. Das Modell ist allerdings nicht als Instrument für kurzfristige Marktprognosen gedacht, sondern als zusätzliche Quelle potenzieller mittelfristiger Mehrrenditen. In diesem Artikel verwenden wir ein hypothetisches Beispielportfolio, um die Struktur eines solchen TVAA-Portfolios in dem aktuellen Marktumfeld zu veranschaulichen.

Gleichgewicht zwischen langfristigem Potenzial und kurzfristiger Disziplin

Höhere Zinsen und die immer noch angespannten Aktienbewertungen lassen eine niedrigere Aktienrisikoprämie erwarten, als es viele Anlegerinnen und Anleger vielleicht gewohnt sind. Und auch wenn der Markt weiterhin vom KI-Fieber erfasst ist, zeigt die Geschichte, dass große Technologiezyklen oft in Phasen des Überschwangs münden und sich die Renditen erst langsamer und ungleichmäßig einstellen. Mit unserem bewertungsbasierten TVAA-Modell widerstehen wir daher der Versuchung, aus der Begeisterung von heute Renditen von morgen abzuleiten. Vielmehr wollen wir TVAA-Portfolios für unterschiedliche Szenarien positionieren und dabei langfristiges Potenzial mit kurzfristiger Bewertungsdisziplin in Einklang bringen.

Gegenüber einer 60/40-Benchmark haben wir das Aktien-Exposure unseres TVAA-Modells um 20% reduziert, sodass die Asset-Allokation jetzt zu 40% aus Aktien und zu 60% aus Anleihen besteht. Dieses Portfolio eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die Modellprognoserisiken tragen können und in dem aktuellen KI-Zyklus ein ausgewogeneres Markt-Exposure anstreben.1

Aktien: Exposure ohne Mega-Cap-Konzentration

Wir bevorzugen ein diversifiziertes Aktien-Exposure gegenüber einem konzentrierten Portfolio. Daher halten wir an einem robusten US-Anker fest, implementieren diesen jedoch durch diversifizierte Bausteine: den US-Value-Faktor (4,6% Allokation), den US-Growth-Faktor (6,2%) und den US-Small-Cap-Faktor (5,2%).1 Ebenfalls Teil des Portfolios sind Aktien anderer Industrieländer (12,0%) sowie, in geringerem Umfang, Schwellenländeraktien (2,0%). Diese Struktur bringt unsere Überzeugung zum Ausdruck, dass langfristig zahlreiche Regionen und Sektoren von Künstlicher Intelligenz profitieren werden, nicht nur die Champions der ersten Tage, die aktuell die Schlagzeilen beherrschen. Wir setzen nicht auf einen einzelnen Markt oder ein einziges Thema, sondern wollen an dieser Expansion partizipieren.

Anleihen: Qualität als Stabilitätsanker

Wirtschaftliche Umbrüche gehen oft mit einer einschneidenden Neuordnung an der Spitze des Aktienmarktes einher, und mit risikoarmen Anleihen können Anlegerinnen und Anleger diese Umbruchphasen leichter überstehen. Aufgrund der knappen Risikoaufschläge ziehen wir es vor, explizites Kreditrisiko eher zu vermeiden. Als Portfolioanker nutzen wir stattdessen US-Aggregate-Anleihen (26,6%) und währungsgesicherte Anleihen anderer Länder (24,0%), außerdem US-Staatsanleihen (2,0% kurze und 5,4% lange Laufzeiten) sowie, in moderatem Umfang, mittelfristige US-Unternehmensanleihen (2,0%). Diese Struktur gewährleistet laufendes Einkommen, Diversifizierung und ein saubereres Gegenwicht für den Fall, dass der Optimismus an den Aktienmärkten nachlässt.

Eine bewusste, aktive Gewichtungsanpassung mit den bekannten Kompromissen

Unsere 10-Jahres-Prognosen lassen eine geringfügige Mehrrendite gegenüber der Benchmark (5,7 bzw. 5,3% pro Jahr) bei deutlich niedrigerer Volatilität (6,9 bzw. 9,3%) erwarten. Im Gegenzug müssen Anlegerinnen und Anleger aktives Risiko in Kauf nehmen: Der erwartete Tracking Error liegt bei 3,89%, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Rendite in einem bestimmten Jahr hinter der Benchmark zurückbleibt, beträgt etwa 45%.

Mit unserer TVAA verfolgen wir ein einfaches Ziel: ein Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Makro-Impulsen, langfristiger Bewertungsdisziplin und den Lehren aus den Technologiezyklen vergangener Jahre. Disruptive Innovation kann Gewinner hervorbringen. Wir wollen, dass das Portfolio an den Gewinnen partizipiert und gleichzeitig auf Umschwünge vorbereitet ist, wenn die Realität nicht mehr mit der Stimmung mithält.

TVAA Benchmark