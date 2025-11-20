Datenbasierte Entscheidungen: Die Stärke der Vanguard Anleiheindexfonds

Quelle: Vanguard. Dieses Diagramm dient nur zu Illustrationszwecken.

Datenanalyse: Die Grundlage für fundierte Anlageentscheidungen

In einem dynamischen Marktumfeld sollten Anlageentscheidungen auf belastbaren Echtzeitdaten beruhen. Dank unserer Partnerschaften mit Handelsplattformen und anderen Datenanbietern können wir datengestützte Entscheidungen treffen und die richtige Strategie für eine bestmögliche Ausführung ermitteln.

Diese Daten liefern unter anderem Informationen zu Neuemissionen und Änderungen im Orderbuchvolumen, schaffen jedoch auch mehr Transparenz in den Euro- und den Sterling-Märkten. Bei illiquideren Märkten oder Wertpapieren können Daten Aufschluss über die Handelsvolumen in unterschiedlichen Marktphasen und die Markttiefe geben. Anhand dieser Informationen können wir dann unsere Order-Volumen optimieren und die Gegenpartei mit den historisch niedrigsten Kosten ermitteln.

Expertise in der Order-Ausführung: Performance durch Präzision

Eine der größten Gefahren für den Tracking Error von Indexfonds sind Transaktionskosten, und effektive Handels- und Ausführungsstrategien tragen entscheidend zur Minimierung dieser Kosten bei. In den Anleiheindexfonds von Vanguard kommen daher Sampling-Techniken zum Einsatz: Anstatt jede einzelne Benchmark-Anleihe zu kaufen, streben wir eine ausreichend große Menge an Anleihen an, um das Risiko- und Renditeprofil des Index nachzubilden und gleichzeitig unnötige Transaktionskosten zu vermeiden.

Indexstrategien sind alles andere als passiv – Sampling geht mit zahlreichen aktiven Entscheidungen einher. Getroffen werden diese Entscheidungen von unseren Händlern, Portfoliomanagerinnen und unserem Credit Research Team, das für gründliche Fundamentalanalysen verantwortlich ist und so die Auswahl der Emittenten und Wertpapiere für das Sampling-Verfahren unterstützt.

Sobald die Wertpapiere ausgewählt sind, legen die Händler die beste Strategie zur Order-Ausführung fest, um unsere Transaktionskosten zu minimieren. Hier kommt unsere Datenanalyse zum Tragen: Wir wollen so viele Informationen wie möglich über Liquidität, Markttiefe und Gegenparteien sammeln und uns durch Interpretation dieser Daten einen Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern erarbeiten.

Diese Kombination aus Fachkompetenz bei Auswahlentscheidungen gepaart mit datengestützter Order-Ausführung trägt zu erstklassigen Anlageergebnissen für unsere Kundinnen und Kunden bei.

Optimierung vs. vollständige Replikation

Die richtige Balance zwischen Tracking Error und Anlagekosten