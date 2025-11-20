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    • Datenbasierte Entscheidungen: Die Stärke der Vanguard Anleiheindexfonds
    3 Minuten Lesedauer
    Portfolio Konstruktion

    Datenbasierte Entscheidungen: Die Stärke der Vanguard Anleiheindexfonds

    Was zeichnet die Indexstrategien von Vanguard aus? Dank Datenanalyse, globaler Präsenz und unserer Erfahrung im Wertpapierhandel können wir erstklassige Ergebnisse erzielen.

    Suparna Sampath
    Suparna Sampath

    Fixed Income Product Specialist, Vanguard Europe

    • Vanguard ist seit Langem für innovative Lösungen bekannt und hat maßgeblich zur Verbreitung von Indexfonds sowohl unter institutionellen Investoren als auch Privatanlegerinnen und -anlegern beigetragen.
    • Zwar sind Kosteneffizienz und Diversifizierung Markenzeichen der Vanguard Philosophie, doch unser Einsatz für den Erfolg von Anlegerinnen und Anlegern geht weit darüber hinaus. 
    • Das effektive Management unserer Indexfonds ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in der Datenanalyse, im Aufbau eines globalen Teams und der Optimierung unseres Wertpapierhandels.

    Lokales Know-how, globale Präsenz

    Mit einem globalen Anlagevermögen von 2,7 Billionen US-Dollar gehört Vanguard zu den größten Anleihefondsmanagern der Welt.1 Unsere Größe bringt Vorteile mit sich, zum Beispiel ein großes globales Team und Volumen, die zu niedrigeren Transaktionskosten führen können. Noch wichtiger ist unser Status als Tier-1-Kunde für unsere Geschäftspartner, zu denen wir über viele Jahrzehnte enge Beziehungen aufgebaut haben. Bei einem Marktereignis verfügen wir daher über die notwendige Kompetenz und die Beziehungen, um Volatilität effektiv zu steuern und erstklassige Ergebnisse für unsere Kundinnen und Kunden zu erzielen.

    Vanguard Indexfonds werden von einem erfahrenen Team von mehr als 200 Expertinnen und Experten in den USA, Europa und Australien gemanagt.2 Dank unserer globalen Präsenz können wir weltweit rund um die Uhr handeln, schnell auf Ereignisse in lokalen Märkten reagieren und Strategien umsetzen, die auf die Nuancen verschiedener Regionen und Assetklassen abgestimmt sind.

    Unsere globalen Teams bestehen aus Händlern und Kreditanalystinnen, die jeweils auf einzelne Sektoren spezialisiert sind. Jeder Kreditanalyst unterhält enge Beziehungen zu Emittenten in seinem Sektor und kennt dessen Fundamentaldaten genau. Die enge Zusammenarbeit dieser Analystinnen mit den ebenfalls sektorspezialisierten Händlern trägt zu Ergebnissen bei, die Fundamentaldaten und bestmögliche Ausführung widerspiegeln. So entstehen robustere und effizientere Portfolios mit einem niedrigeren Tracking Error.

    Globale Präsenz, lokales Know-how

    Drei Investment-Zentren für kontinuierlichen Wertpapierhandel

    Eine Grafik zeigt die Vanguard Investment-Zentren in den USA, Europa und Australien, in denen wir rund um die Uhr weltweit Anleihen handeln können.

    Quelle: Vanguard. Dieses Diagramm dient nur zu Illustrationszwecken. 

    Datenanalyse: Die Grundlage für fundierte Anlageentscheidungen

    In einem dynamischen Marktumfeld sollten Anlageentscheidungen auf belastbaren Echtzeitdaten beruhen. Dank unserer Partnerschaften mit Handelsplattformen und anderen Datenanbietern können wir datengestützte Entscheidungen treffen und die richtige Strategie für eine bestmögliche Ausführung ermitteln.

    Diese Daten liefern unter anderem Informationen zu Neuemissionen und Änderungen im Orderbuchvolumen, schaffen jedoch auch mehr Transparenz in den Euro- und den Sterling-Märkten. Bei illiquideren Märkten oder Wertpapieren können Daten Aufschluss über die Handelsvolumen in unterschiedlichen Marktphasen und die Markttiefe geben. Anhand dieser Informationen können wir dann unsere Order-Volumen optimieren und die Gegenpartei mit den historisch niedrigsten Kosten ermitteln.

    Expertise in der Order-Ausführung: Performance durch Präzision

    Eine der größten Gefahren für den Tracking Error von Indexfonds sind Transaktionskosten, und effektive Handels- und Ausführungsstrategien tragen entscheidend zur Minimierung dieser Kosten bei. In den Anleiheindexfonds von Vanguard kommen daher Sampling-Techniken zum Einsatz: Anstatt jede einzelne Benchmark-Anleihe zu kaufen, streben wir eine ausreichend große Menge an Anleihen an, um das Risiko- und Renditeprofil des Index nachzubilden und gleichzeitig unnötige Transaktionskosten zu vermeiden.

    Indexstrategien sind alles andere als passiv – Sampling geht mit zahlreichen aktiven Entscheidungen einher. Getroffen werden diese Entscheidungen von unseren Händlern, Portfoliomanagerinnen und unserem Credit Research Team, das für gründliche Fundamentalanalysen verantwortlich ist und so die Auswahl der Emittenten und Wertpapiere für das Sampling-Verfahren unterstützt.

    Sobald die Wertpapiere ausgewählt sind, legen die Händler die beste Strategie zur Order-Ausführung fest, um unsere Transaktionskosten zu minimieren. Hier kommt unsere Datenanalyse zum Tragen: Wir wollen so viele Informationen wie möglich über Liquidität, Markttiefe und Gegenparteien sammeln und uns durch Interpretation dieser Daten einen Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern erarbeiten.

    Diese Kombination aus Fachkompetenz bei Auswahlentscheidungen gepaart mit datengestützter Order-Ausführung trägt zu erstklassigen Anlageergebnissen für unsere Kundinnen und Kunden bei.

    Optimierung vs. vollständige Replikation

    Die richtige Balance zwischen Tracking Error und Anlagekosten

    Eine Grafik veranschaulicht, wie wir den Tracking Error und die Kosten unserer Indexfonds durch Sampling-Techniken minimieren.

    Quelle: Vanguard. Dieses Diagramm dient nur zu Illustrationszwecken. 

     

    Quelle: Vanguard; Stand: 30. September 2025.

    2 Quelle: Vanguard; Stand: 31. Dezember 2024.

     

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    Vanguard Indexfonds

    Indexfonds ist nicht gleich Indexfonds. Vanguard zeichnet sich durch eine einzigartige Unternehmensstruktur aus, durch die wir Einsparungen direkt an unsere Fondsanlegerinnen und -anleger weitergeben können.

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