Datenbasierte Entscheidungen: Die Stärke der Vanguard Anleiheindexfonds
Was zeichnet die Indexstrategien von Vanguard aus? Dank Datenanalyse, globaler Präsenz und unserer Erfahrung im Wertpapierhandel können wir erstklassige Ergebnisse erzielen.
Was zeichnet die Indexstrategien von Vanguard aus? Dank Datenanalyse, globaler Präsenz und unserer Erfahrung im Wertpapierhandel können wir erstklassige Ergebnisse erzielen.
Mit einem globalen Anlagevermögen von 2,7 Billionen US-Dollar gehört Vanguard zu den größten Anleihefondsmanagern der Welt.1 Unsere Größe bringt Vorteile mit sich, zum Beispiel ein großes globales Team und Volumen, die zu niedrigeren Transaktionskosten führen können. Noch wichtiger ist unser Status als Tier-1-Kunde für unsere Geschäftspartner, zu denen wir über viele Jahrzehnte enge Beziehungen aufgebaut haben. Bei einem Marktereignis verfügen wir daher über die notwendige Kompetenz und die Beziehungen, um Volatilität effektiv zu steuern und erstklassige Ergebnisse für unsere Kundinnen und Kunden zu erzielen.
Vanguard Indexfonds werden von einem erfahrenen Team von mehr als 200 Expertinnen und Experten in den USA, Europa und Australien gemanagt.2 Dank unserer globalen Präsenz können wir weltweit rund um die Uhr handeln, schnell auf Ereignisse in lokalen Märkten reagieren und Strategien umsetzen, die auf die Nuancen verschiedener Regionen und Assetklassen abgestimmt sind.
Unsere globalen Teams bestehen aus Händlern und Kreditanalystinnen, die jeweils auf einzelne Sektoren spezialisiert sind. Jeder Kreditanalyst unterhält enge Beziehungen zu Emittenten in seinem Sektor und kennt dessen Fundamentaldaten genau. Die enge Zusammenarbeit dieser Analystinnen mit den ebenfalls sektorspezialisierten Händlern trägt zu Ergebnissen bei, die Fundamentaldaten und bestmögliche Ausführung widerspiegeln. So entstehen robustere und effizientere Portfolios mit einem niedrigeren Tracking Error.
Drei Investment-Zentren für kontinuierlichen Wertpapierhandel
Quelle: Vanguard. Dieses Diagramm dient nur zu Illustrationszwecken.
In einem dynamischen Marktumfeld sollten Anlageentscheidungen auf belastbaren Echtzeitdaten beruhen. Dank unserer Partnerschaften mit Handelsplattformen und anderen Datenanbietern können wir datengestützte Entscheidungen treffen und die richtige Strategie für eine bestmögliche Ausführung ermitteln.
Diese Daten liefern unter anderem Informationen zu Neuemissionen und Änderungen im Orderbuchvolumen, schaffen jedoch auch mehr Transparenz in den Euro- und den Sterling-Märkten. Bei illiquideren Märkten oder Wertpapieren können Daten Aufschluss über die Handelsvolumen in unterschiedlichen Marktphasen und die Markttiefe geben. Anhand dieser Informationen können wir dann unsere Order-Volumen optimieren und die Gegenpartei mit den historisch niedrigsten Kosten ermitteln.
Eine der größten Gefahren für den Tracking Error von Indexfonds sind Transaktionskosten, und effektive Handels- und Ausführungsstrategien tragen entscheidend zur Minimierung dieser Kosten bei. In den Anleiheindexfonds von Vanguard kommen daher Sampling-Techniken zum Einsatz: Anstatt jede einzelne Benchmark-Anleihe zu kaufen, streben wir eine ausreichend große Menge an Anleihen an, um das Risiko- und Renditeprofil des Index nachzubilden und gleichzeitig unnötige Transaktionskosten zu vermeiden.
Indexstrategien sind alles andere als passiv – Sampling geht mit zahlreichen aktiven Entscheidungen einher. Getroffen werden diese Entscheidungen von unseren Händlern, Portfoliomanagerinnen und unserem Credit Research Team, das für gründliche Fundamentalanalysen verantwortlich ist und so die Auswahl der Emittenten und Wertpapiere für das Sampling-Verfahren unterstützt.
Sobald die Wertpapiere ausgewählt sind, legen die Händler die beste Strategie zur Order-Ausführung fest, um unsere Transaktionskosten zu minimieren. Hier kommt unsere Datenanalyse zum Tragen: Wir wollen so viele Informationen wie möglich über Liquidität, Markttiefe und Gegenparteien sammeln und uns durch Interpretation dieser Daten einen Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern erarbeiten.
Diese Kombination aus Fachkompetenz bei Auswahlentscheidungen gepaart mit datengestützter Order-Ausführung trägt zu erstklassigen Anlageergebnissen für unsere Kundinnen und Kunden bei.
Die richtige Balance zwischen Tracking Error und Anlagekosten
Quelle: Vanguard. Dieses Diagramm dient nur zu Illustrationszwecken.
1 Quelle: Vanguard; Stand: 30. September 2025.
2 Quelle: Vanguard; Stand: 31. Dezember 2024.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschließlich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstößt, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun.
Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.
Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.
In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.
Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, die in Großbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird.
© 2025 Vanguard Group (Irland) Limited. Alle Rechte vorbehalten.
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