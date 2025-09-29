Wir haben die Kosten unserer ETFs gesenkt. Schon wieder.
Unsere erneute Gebührensenkung erhöht die Erfolgschancen für unsere Fondsanlegerinnen und -anleger – denn wer weniger zahlt, dem bleibt mehr Rendite.
Unsere erneute Gebührensenkung erhöht die Erfolgschancen für unsere Fondsanlegerinnen und -anleger – denn wer weniger zahlt, dem bleibt mehr Rendite.
Vanguard senkt erneut die Gebühren für Anlegerinnen und Anleger. Am 7. Oktober 2025 senken wir die Gebühren für sechs Vanguard Aktien-ETFs, darunter auch für den beliebten Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, Europas größten ETF auf globale Aktien, der den FTSE All-World Index abbildet. Die Gebührensenkungen geben Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, sowohl Core- als auch regionale Aktien-Exposures noch kostengünstiger aufzubauen.
In der Geldanlage gilt: You get what you don’t pay for. Niedrigere Kosten bedeuten, dass Anlegerinnen und Anlegern mehr von ihrer Rendite bleibt. Daten bestätigen diese intuitive Vermutung – kosteneffizientere Fonds haben in der Vergangenheit nach Abzug der Kosten höhere Renditen erzielt als teurere Fonds.1
Vanguard vertritt die Interessen aller Anlegerinnen und Anleger. Wir stehen für Fairness und sind nur einem Ziel verpflichtet: dem Anlageerfolg unserer Kundinnen und Kunden. Mit diesen Gebührensenkungen gehen wir in unserer Mission noch einen Schritt weiter. Wir gehen davon aus, dass unsere Fondsanlegerinnen und -anleger jährlich rund 18,5 Millionen US-Dollar einsparen.2 Im Durchschnitt sind die Aktien-ETFs von Vanguard die kostengünstigsten in Europa.3
Die folgenden ETFs sind von der Gebührensenkung am 7. Oktober betroffen:
|Bisherige
Kosten-
quote (OCF)4
|Neue
Kosten-
quote (OCF)
|Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Ungesichert)
|0,22%
|0,19%
|Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Ungesichert)
|0,10%
|0,08%
|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Ungesichert)
|0,22%
|0,17%
|Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Ungesichert)
|0,24%
|0,19%
|Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Ungesichert)
|0,15%
|0,10%
|Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (Ungesichert)
|0,10%
|0,07%
Vanguard steht weiterhin für erstklassige Anlagelösungen, die Anlegerinnen und Anlegern den Einstieg in die globalen Aktienmärkte erleichtern. In der Vergangenheit haben Aktien hohe Renditen abgeworfen – und sind daher aus unserer Sicht auch in Zukunft ein unverzichtbarer Bestandteil eines langfristigen Portfolios. Insbesondere globale Aktien eignen sich dank ihrer hohen Diversifizierung als Portfolio-Grundbaustein.
Zahlreiche Anlegerinnen und Anleger suchen nach Möglichkeiten, ihr Portfolio durch ein ungewisses Marktumfeld zu steuern, und mit einem globalen Aktien-Exposure können sie idiosynkratische Risiken einzelner Länder oder Regionen reduzieren. Auch deshalb haben sich in diesem Jahr zahlreiche europäische Anlegerinnen und Anleger für eine globale Aktienlösung entschieden und bis August Monat für Monat insgesamt 28 Milliarden US-Dollar in globale Aktien-ETFs investiert, die immer mehr als Portfolio-Kernkomponente gelten.5
Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1975 steht Vanguard an der Speerspitze der Kostenrevolution in der Investmentbranche. In den letzten zehn Jahren haben wir die Gebühren unserer europäischen Fonds und ETFs in mehr als 80 Fällen gesenkt. Durch die letzte Gebührensenkung fällt die durchschnittliche vermögensgewichtete Kostenquote unserer europäischen Aktien- und Anleihe-Indexfonds auf 0,13%.6 Für unsere Fondsanlegerinnen und -anleger führen die bisherigen Gebührensenkungen des laufenden Jahres voraussichtlich zu Kosteneinsparungen von 22 Millionen US-Dollar.7
1 Siehe unter anderem Considerations for index fund investing, Vanguard 2024.
2 Quelle: Berechnungen von Vanguard; Stand: 31. August 2025. Berechnung auf Grundlage der Auswirkungen der Kürzungen der laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure) auf das aktuelle Anlagevermögen der betroffenen Fonds. Von den Kostensenkungen profitieren alle Anlegerinnen und Anleger, die in die betroffenen OGAW-ETFs investiert haben.
3 Quelle: Daten von Morningstar; Stand: 31. Juli 2025.
4 Quelle: Berechnungen von Vanguard; Stand: 31. August 2025. Die laufenden Kosten (OCF) umfassen Verwaltungsgebühren und Servicekosten wie Verwaltung, Prüfung, Depotsicherung, Rechtsschutz, Registrierung und regulatorische Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Fonds entstehen.
5 Quelle: ETFbook; Stand: 31. August 2025. ETFs auf Aktien aus Industrieländern kommen seit Januar auf Nettomittelzuflüsse in Höhe von 37 Milliarden US-Dollar und sind damit das einzige geografische Exposure, das globale ETFs im laufenden Jahr noch übertreffen konnte.
6 Quelle: Vanguard; Stand: 7. Oktober 2025 nach der letzten Gebührensenkungsrunde.
7 Quelle: Berechnungen von Vanguard; Stand: 31. August 2025. Berechnung auf Grundlage der Auswirkungen der Kürzungen der laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure) auf das aktuelle Anlagevermögen der betroffenen Fonds. Von den Kostensenkungen profitieren alle Anlegerinnen und Anleger, die in die betroffenen OGAW-ETFs investiert haben.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
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Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte und solide (auch sog. Blue-Chip-Unternehmen) der Fall ist.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.
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Für Schweizer professionelle Anleger: Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.
Vanguard Funds plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EWR-Ländern und in Großbritannien registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc.
Für Schweizer professionelle Anleger: Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
Für Schweizer professionelle Anleger: Vanguard Funds plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website https://global.vanguard.com/ und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.
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Der indikative Nettoinventarwert („iNIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy.
Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.
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