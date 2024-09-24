Dank unserer Struktur (1) und unserer Größenvorteile konnten wir Kostenersparnisse in der Vergangenheit immer wieder an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben. Allein in Europa haben wir die Gebühren für unsere Fonds und ETFs in den letzten 10 Jahren mehr als 70 mal gesenkt (2). Seit unserem Eintritt in den europäischen Markt konnten wir beobachten, dass auch andere Fondsmanager ihre Gebühren deutlich reduziert haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben (3).
In seiner Geschichte hat Vanguard vielfach dazu beigetragen, das Produktangebot für Anlegerinnen und Anleger zu verbessern, unter anderem durch den weltweit ersten Indexfonds für Privatanleger im Jahr 1976, den ersten Anleiheindexfonds und den ersten internationalen Indexfonds.
Wir sind von dem Wert professioneller Beratung überzeugt und unterstützen Beraterinnen und Berater mit ganzheitlichen Produkten und Dienstleistungen wie dem Vanguard Advisory Research Centre und unserem unseren Modellportfolio-Strategien. Unser 50. Geburtstag ist auch der 25. Jahrestag des Adviser Alpha Modells, das Beraterinnen und Berater hilft, den Wert ihrer Leistungen zu vermitteln.
Europäische Anlegerinnen und Anleger profitieren von den Ressourcen eines etablierten, globalen Fondsmanagers mit Niederlassungen in Amsterdam, Dublin, Frankfurt, London, Mailand, Paris und Zürich.
Ein Rückblick auf die letzten 50 Jahre zeigt, wie wir wurden, was wir sind:
Am Anfang stand eine revolutionäre Idee: Vanguard sollte Anlegerinnen und Anleger fair behandeln und ihnen die beste Chance auf Erfolg geben.
Mit dem First Index Investment Trust können Anlegerinnen und Anleger ihr Portfolio kosteneffizient diversifizieren.
Mit einem eigenen Management Team für Anleihefonds reduziert Vanguard seine Abhängigkeit von externen Fondsmanagern – und ihren Gebühren.
Als erster Fondsmanager legt Vanguard einen internationalen Aktienindexfonds auf, der Anlegerinnen und Anlegern ein diversifiziertes Exposure auf Märkte außerhalb der USA bietet.
Vanguard legt die Vanguard Investments Series plc mit vier in Irland domizilierten Fonds auf.
Mit einem einzigartigen und patentierten Ansatz, der die Fondsvolumen bestehender Indexfonds nutzt und so die Kosten senkt, bringt Vanguard seine ersten ETFs auf den Markt: Die ETFs sind börsengehandelte Anteilsklassen bestehender Vanguard Indexfonds.
Portfoliomanagement, Marketing und operativer Support unseres Europageschäfts wird in unserem Büro in London zusammengefasst. Der neue regionale Hauptsitz fördert auch den „Vanguard Effekt“ – andere Fondsmanager in Europa reagieren auf unsere niedrigen Gebühren.
Mit den Vanguard LifeStrategy erhalten Berater und Kunden ein effektives Anlageinstrument.
Mit vier kosteneffizienten, in Großbritannien domizilierten und aktiv verwalteten Fonds können Anlegerinnen und Anleger ihre langfristigen Erfolgschancen erhöhen.
Das Advisory Research Centre unterstützt Berater und Anleger in Kontinentaleuropa und Großbritannien bei ihren Anlageentscheidungen.
Wir bedanken uns bei unseren Kundinnen und Kunden für die jahrzehntelange Partnerschaft, Ihre Leidenschaft und Ihr Vertrauen.
(1) The Vanguard Group, Inc.: Die Vanguard Group (VGI) gehört den Vanguard Fonds und ETFs mit Fondsdomizil in den USA. Zwar können wir die Eigentümerstruktur der VGI aus regulatorischen Gründen außerhalb der USA nicht kopieren, doch die genossenschaftliche Organisation der Vanguard Group gewährleistet auch in anderen Märkten einen Interesseneinklang zwischen Vanguard und seinen Kunden.
(2) Quelle: Vanguard; Februar 2025.
(3) Quelle: Broadridge; Januar 2025. Alle Fonds & ETFs, die in Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich domiziliert sind, einschließlich Geldmarktfonds, jedoch ohne Dachfonds. Berechnungen auf Grundlage der gewichteten Vermögenswerte und ausschließlich auf Grundlage verfügbarer TER-Daten (2001 bis 2025).
“Wir haben etwas viel Wichtigeres erreicht, als nur einen Namen aufzubauen; wir haben einen Ruf aufgebaut – einen Ruf für Service, für erstklassige Anlagelösungen und für unternehmerische Integrität.”
Founder of Vanguard
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschließlich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstößt, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun.
Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.
Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.
In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.
Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, die in Großbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird.
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