Globale Small Caps: günstige Diversifizierung

Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden im Vergleich zum Markt so günstig gehandelt wie seit 20 Jahren nicht mehr,2 was die Assetklasse für Anlegerinnen und Anleger zunehmend attraktiv macht. Wer ein entsprechendes Exposure aufbauen möchte, kann aus zahlreichen Bausteinen den passenden auswählen, um die Diversifizierung und das Wachstumspotenzial seines Portfolios zu erhöhen.

Vor allem in Industrieländern werden Small Caps oft übersehen. Stattdessen investieren Anlegerinnen und Anleger oft in größere, etabliertere Unternehmen, obwohl Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung zu erheblichen Abschlägen gehandelt werden und Potenzial für hohe risikobereinigte Renditen bieten. Damit sind sie attraktiv für Anlegerinnen und Anleger, die nach dem Abklingen der Stagflationssorgen höhere Renditen anstreben.

Diversifizierung gegen Konzentrationsrisiken

Die Gewichtung von Large Caps in Core-Beta-Aktienportfolios ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen; mit Small Caps, die in der Regel weniger konzentriert sind, können Anlegerinnen und Anleger ihr Portfolio daher zusätzlich diversifizieren. Durch eine gleichmäßigere Verteilung des Anlagevermögens auf zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und Ländern können sie mit Small Caps die Volatilität einzelner Märkte und Sektoren und Konzentrationsrisiken reduzieren.

Ein Vergleich des MSCI World Index mit dem MSCI World Small-Cap Index macht das Diversifizierungspotenzial von Small Caps deutlich, sowohl im Hinblick auf die geringere Konzentration an der Spitze des Index als auch durch eine größere Anzahl von Indexkomponenten. Man bedenke, dass die zehn größten Unternehmen fast 24% des MSCI World Index ausmachen, obwohl der Index aus insgesamt 1.429 Unternehmen besteht.3 Im MSCI World Small-Cap Index hingegen machen die zehn größten Unternehmen nur 1,75% des Index mit insgesamt 4.043 Komponenten aus.

In der Branchen- und Ländergewichtung sind ebenfalls erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Indizes erkennbar: Japan und Großbritannien sind im Small-Cap-Index stärker, die USA dafür schwächer gewichtet als in der Large-Cap-Benchmark (obwohl die USA auch im Small-Cap-Index immer noch das größte Länder-Exposure darstellen). Auch die Gewichtung von Technologiewerten ist im Small-Cap-Index niedriger, die Gewichtung von Industriewerten und Immobilien dagegen höher als im Large-Cap-Index. Die nachstehende Tabelle fasst die Unterschiede zwischen beiden Indizes in der Nettogewichtung von Ländern und Sektoren zusammen.

Weniger Technologie, mehr Japan

MSCI World Small-Cap Index ohne MSCI World Indexkomponenten, Aufschlüsselung nach Ländern und Sektoren (Nettogewichtung, %)