US Treasury ETFs optimal handeln

Warum sich Investoren mit OGAW-ETFs auskennen sollten

Britische, europäische und Offshore-Investoren vertrauen der OGAW-Struktur und setzen für ein diversifiziertes Exposure auf Anleihen – zum Beispiel US Treasuries – daher zunehmend auf OGAW-ETFs. US Treasuries sind aufgrund ihrer defensiven Qualitäten insbesondere in volatilen Marktphasen äußerst beliebt; sie gelten als sicher und liquide und werden von Investoren häufig als Portfoliobalast eingesetzt.

Die zunehmende Vernetzung der globalen Märkte verlangt Investoren im Umgang mit OGAW-Anleihe-ETFs ein genaueres Verständnis der Handelsmechanismen ab. Warum? Wegen der Liquiditätsprofile und Transaktionskosten, die im Handel mit Anleihen anfallen und die erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben – insbesondere bei der Verwendung von OGAW-ETFs, wie wir in Die Kostenkomponenten von Anleihe-ETFs erläutern.

Die Bedeutung der Liquidität

Diese Liquidität zu verstehen, kann sich bei einer Anlage in einen US Treasury ETF auszahlen. Die Liquidität der Benchmark-Komponenten ist für einen effizienten Handel von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei niedrigen durchschnittlichen Tagesvolumen (ADV)1 und relativ neuen ETFs.2 A Ein niedriges ADV gilt häufig als gleichbedeutend mit schlechter Order-Ausführung, was jedoch keineswegs immer zutrifft. Auch bei schwachem Sekundärmarkthandel können Market Maker3 auf Anfrage Liquidität für einen ETF zur Verfügung stellen, häufig über RFQ-Plattformen (Request for Quotes).4

Market makers create or redeem shares through the primary market, sourcing the underlying securities directly from the ETF provider. Due to this mechanism, an ETF is typically at least as liquid as its underlying benchmark. This structure allows investors to access liquidity even when secondary market trading appears limited, making the ETF a practical tool for fixed income exposure.

Market Maker können über den Primärmarkt neue ETF-Anteile schaffen oder bestehende Anteile zurücknehmen, wobei sie die Basiswerte direkt vom ETF-Anbieter beziehen können. Aufgrund dieses Mechanismus sind ETFs in der Regel mindestens so liquide wie die Basiswerte ihrer Benchmark, und Investoren finden dank dieser Struktur selbst bei schwachem Sekundärmarkthandel Liquidität, was ETFs zu einem praktischen Instrument für den Aufbau eines Anleihe-Exposure macht.

Weitere Informationen über die Liquidität der Basiswerte finden Sie in unseren Grundlagen des ETF-Handels.

ETF-Liquiditätsfaktoren: Aktien vs. Anleihen

Bei Aktien-ETFs ist die Handelsliquidität der Basiswerte leichter zu quantifizieren, da die Handelsdaten veröffentlicht werden. Die Anleihemärkte und insbesondere außerbörsliche, dealer-gesteuerte Märkte (OTC)5 – wie zum Beispiel der Treasury-Markt – sind dagegen fragmentiert, was die Liquiditätsmessung erschwert. Zur Einordnung: Der globale Anleihemarkt ist der größte Markt der Welt, und der Treasury-Markt macht einen Großteil dieses Marktes aus.

Anleihen machen einen großen Teil der Benchmark-Werte aus

Größe des globalen Anleihemarktes und des US-Treasury-Marktes im Vergleich zu anderen Märkten