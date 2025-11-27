Drei neue US Treasury UCITS ETFs zur Feinabstimmung Ihres Portfolios
Wir freuen uns, die Auflegung von drei neuen US Treasury ETFs für Laufzeiten von 1 bis 3, 3 bis 7 bzw. 7 bis 10 Jahren bekannt zu geben.
Wir freuen uns, die Auflegung von drei neuen US Treasury ETFs für Laufzeiten von 1 bis 3, 3 bis 7 bzw. 7 bis 10 Jahren bekannt zu geben.
US-Treasuries bilden häufig das Fundament eines diversifizierten Obligationenportfolios. Mit unseren drei neuen US Treasury ETFs für die Laufzeitsegmente von 1 bis 3, 3 bis 7 und 7 bis 10 Jahren erhalten Anlegerinnen und Anleger „gebrauchsfertige“ Lösungen zum Aufbau diversifizierter Obligationenportfolios.
Für ein breites Treasury-Exposure finden Anlegerinnen und Anleger in dem bereits bestehenden USD Treasury Bond UCITS ETF eine passende Anlagelösung. Damit umfasst unser Produktangebot ab sofort die folgenden ETFs:
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF
Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Abdeckung der Treasury-Renditekurve durch Vanguard UCITS ETF
Quelle: Vanguard; Stand: 15. Oktober 2025.
Für ein abgestimmtes Duration-Exposure ihres Obligationenportfolios können Anlegerinnen und Anleger auch die Gewichtungen unserer Core Treasury ETFs individuell anpassen. Mit dem Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF können sie sich alternativ für ein Produkt entscheiden, dass entlang der gesamten Renditekurve investiert und kein Laufzeitensegment übergewichtet.
Wenn Sie gerne mehr über den Investment Case für US-Staatsobligationen erfahren möchten oder wissen wollen, warum ETFs ein besonders effektives Anlageinstrument für diese Assetklasse sind, empfehlen wir Ihnen unseren neuen Bericht Vanguard Treasury ETFs: Discover the benefits of US Treasuries exposure.
Zum Bericht (englische Version)
Abstimmung des Kurven-Exposure auf Ihre Anlageziele
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|Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
|Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF
|Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF
|Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index
|Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index
|Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index
|Der ETF strebt in erster Linie Kapitalerhalt an und eignet sich daher für kurzfristige Sparziele; er kann Volatilität abfedern und die Duration des Portfolios verkürzen.
|Der ETF investiert in Treasuries mit mittlerer Duration für höheres Carry und Roll-down-Effekte und schafft ein Gleichgewicht zwischen kurzfristigen (1 bis 3 Jahre) und langfristigen Exposures (7 bis 10 Jahre).
|Im Vergleich zu einem Exposure auf die gesamte Treasury-Renditekurve weist dieser ETF eine höhere Duration auf, das damit einhergehende höhere Volatilitätsrisiko wird durch einen höheren Carry kompensiert. Zudem kann der ETF ein Portfolio zu einem gewissen Grad gegen einen Konjunkturabschwung absichern.
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Bestehende ETFs
|Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
|Bloomberg Global Aggregate U.S. Treasury Float Adjusted Index
|Der ETF strebt ein mittleres Durationprofil an und investiert zu diesem Zweck in Laufzeiten zwischen einem und 30 Jahren. Er gewichtet alle Segmente der Renditekurven ähnlich der Benchmark und eignet sich daher für Anlegerinnen und Anleger, die keine Über- oder Untergewichtung bestimmter Kurvensegmente anstreben.
In einem Umfeld höherer Zinsen können US-Treasuries wieder ihre Funktion als „Portfolioballast“ erfüllen; durch Renditen, die nur schwach mit Aktienrenditen korreliert sind, können sie ein Portfolio stabilisieren, gleichzeitig sind sie eine gute Ausgangsbasis zur Formulierung von Renditeerwartungen. Die aktuellen Effektivzinsen sind in jedem Szenario vorteilhaft: Sollten die Zinsen fallen, können Anlegerinnen und Anleger von steigenden Obligationenkursen profitieren; sollten die Zinsen stabil bleiben, können sie laufende Erträge abschöpfen; und wenn die Zinsen weiter steigen, können die aktuellen Effektivzinsen Verluste abfedern.
Die nachstehende Vorher-Nachher-Ansicht der Treasury-Renditekurve zeigt, wie sehr sich die Lage für Anlegerinnen und Anleger verändert hat, seit die US-Notenbank die Zinsen ab Anfang 2022 auf 4,25 bis 4,50% zum Ende des ersten Halbjahres 2025 angehoben hat.1
Die Effektivzinsen sind aktuell so attraktiv wie seit fast einer Generation nicht mehr, gleichzeitig ist es für die meisten Anlegerinnen und Anleger weiterhin sinnvoll, ihr Duration-Exposure auf ihren Anlagehorizont abzustimmen. Vor dem Hintergrund der immer noch unklaren Zinsaussichten wird ein solches strategisches Ziel sogar noch wichtiger.
Renditekurve der US-Staatsobligationen, vor dem Beginn des Zinsanstiegs und am 9. Oktober 2025
Quellen: Berechnungen von Vanguard auf Grundlage von Daten des US-Finanzministeriums (tägliche Treasury-Renditekurve), abgerufen am 9. Oktober 2025.
In den letzten Jahren haben sich die Renditen deutlich bewegt. So lag die Rendite zweijähriger US-Treasuries Ende September 2025 bei etwa 3,61% wohingegen der Bloomberg High-Yield Corporate Index noch im Jahr 2021 eine durchschnittliche Rendite von 2,2% und eine durchschnittliche Duration von 7 Jahren aufwies.2
Anders ausgedrückt: Die risikofreie Rendite,3 die Anlegerinnen und Anleger heute abschöpfen können, liegt um fast 1,5% über der Rendite, die besonders riskante Obligationen noch vor vier Jahren abwarfen.
US-Staatsobligationen lassen sich im Vergleich zu anderen Obligationen relativ leicht in ein diversifiziertes Portfolio integrieren, zumal der Treasury-Markt im Vergleich zu anderen Märkten sehr liquide ist.
Mit entsprechenden ETFs können Anlegerinnen und Anleger zudem unter Umständen sogar noch leichter in diesen Markt investieren. Und Treasury ETFs haben einen weiteren Vorteil: Sie sind meist relativ kosteneffizient – ein entscheidender Vorteil für langfristige Anlegerinnen und Anleger.
Aus drei Gründen sind ETFs besonders geeignet, um ein Exposure auf US-Staatsobligationen aufzubauen:
Mit knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit verwaltet die Vanguard Fixed Income Group ein Anlagevermögen von mehr als 2,6 Billionen US-Dollar in Indexfonds. Wir streben eine möglichst genaue Indexabbildung bei möglichst geringen Kosten und einem möglichsten niedrigen Tracking Error an.5
Die Portfoliomanager und Händler der Fixed Income Group arbeiten mit internen Risk und Credit Teams zusammen, um sowohl Emittenten als auch einzelne Obligationen zu bewerten und das Exposure gegenüber der Benchmark zu optimieren.
Anlegerinnen und Anleger profitieren zudem von unseren Grö ssenvorteilen, die unter anderem folgende Vorteile gewährleisten:
1 Quelle: US-Notenbank; Stand: 9. Oktober 2025.
2 Quelle: Bloomberg; Stand: 30. September 2025.
3 Der Begriff „risikofreie Rendite“ bezieht sich auf die Rendite, die Anlegerinnen und Anleger von einem Vermögenswert mit sehr geringem Ausfallrisko erwarten können. In der internationalen Finanzwelt gelten US-Staatsobligationen – Treasury Bills, Notes und Bonds – weithin als Benchmark für „risikofreie“ Anlagen, zumal sie durch die volle Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit der US-Regierung abgesichert sind, deren Ausfallrisiko äu sserst gering ist.
4 Wiederanlagerisiko besteht, wenn die Erlöse aus einer auslaufenden Obligation wieder angelegt werden müssen und die aktuellen Renditen niedriger sind als die der auslaufenden Obligation.
5 Quelle für das verwaltete Anlagevermögen und die Anzahl der Mitarbeitenden im Fixed Income Indexing: Vanguard; Stand: 30. Juni 2025.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Die dargestellten Performance-Kennzahlen können in einer Währung berechnet werden, die von der Währung der Anteilsklasse abweicht, in die Sie investiert sind. Infolgedessen können die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen sinken oder steigen.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.
Wichtige allgemeine Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung.
Dies ist professionellen Anlegern vorbehalten und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf dies verlassen dürfen.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstößt, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun. Potenzielle Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, ihre professionellen Berater zu konsultieren und sich über die Konsequenzen einer Anlage, des Haltens und der Veräußerung von Werpapieren sowie des Erhalts von Ausschüttungen aus Anlagen zu informieren.
Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.
Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
Vanguard Funds plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.
Der indikative Nettoinventarwert („iNIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy unter.
Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.
Die irische Zentralbank hat dem Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF die Genehmigung erteilt, bis zu 100% seines Nettovermögens in verschiedene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden sowie von Staaten oder internationalen Organisationen, die nicht zur EU gehören, denen aber einer oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören. Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF investiert mehr als 35% seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben wurden oder garantiert werden.
Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard U.S. Treasury 1–3 Year Bond UCITS ETF die Erlaubnis erteilt, bis zu 100 % seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Investiert der Vanguard U.S. Treasury 1–3 Year Bond UCITS ETF mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben oder garantiert werden.
Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard U.S. Treasury 3–7 Year Bond UCITS ETF die Erlaubnis erteilt, bis zu 100 % seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Investiert der Vanguard U.S. Treasury 3–7 Year Bond UCITS ETF mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben oder garantiert werden.
Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard U.S. Treasury 7–10 Year Bond UCITS ETF die Erlaubnis erteilt, bis zu 100 % seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Investiert der Vanguard U.S. Treasury 7–10 Year Bond UCITS ETF mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben oder garantiert werden.
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