Dividendenbericht: China verschleiert globale Schwäche

Auf einen Blick

Chinas Großbanken haben im ersten Quartal 2025 erstmals halbjährliche Dividenden ausgeschüttet und damit die Auswirkungen der neuen Zölle verschleiert, die die Ausschüttungen in anderen Regionen bereits belastet haben.

Ohne China wäre das Dividendenwachstum im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres stabil geblieben, wobei hohe Ausschüttungen in den USA und in Japan rückläufige Dividenden in anderen Ländern ausgleichen konnten.

Die weitreichenden Dividendenkürzungen in der zyklischen Konsumgüterindustrie sind möglicherweise ein erstes Anzeichen dafür, dass sich Unternehmen auf ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld und sinkende Konsumausgaben einstellen.

Das Dividendenwachstum stockt, Unternehmen stellen sich auf eine ungewisse Zukunft ein

Die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 hat sich im ersten Quartal des neuen Jahres nicht fortgesetzt, trotzdem sind die Dividenden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4% auf 398 Milliarden US-Dollar gestiegen. Gegenüber dem deutlichen Anstieg des Vorquartals enttäuscht das Ergebnis jedoch und schwächt den saisonbereinigten Wachstumstrend: Das 12-Monats-Wachstum ging auf 8,5% zurück, was einem Ausschüttungsvolumen von 2,2 Billionen US-Dollar entspricht. Möglicherweise lässt sich an dem Wachstumsrückgang bereits ablesen, dass der Kurswechsel in der US-Handelspolitik und Unsicherheit den Ausblick der Unternehmen trüben.

Die chinesische Regierung versucht derweil mit einem regulatorischen Vorstoß, mehr Transparenz am chinesischen Aktienmarkt herzustellen und den Shareholder Value zu fördern. Die größten Banken des Landes, ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China und Bank of Communications haben daraufhin im ersten Quartal ungewöhnliche Zwischendividenden in Höhe von insgesamt 24,3 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet, was rund der Hälfte der jährlichen Ausschüttungen des letzten Jahres entspricht und darauf hindeutet, dass die vier großen chinesischen Banken womöglich auf halbjährliche Dividenden umstellen.

Bis zum Jahr 2024 wurden Dividenden in China in der Regel jährlich ausgeschüttet, im chinesischen Bankensektor rechnen wir jedoch zukünftig mit einer gleichmäßigeren Verteilung. Dem Beispiel der Banken könnten auch andere chinesische Unternehmen folgen und auf halb- oder sogar vierteljährliche Ausschüttungen umstellen.

Globale Dividendenlandschaft: Wachstumsbeiträge im 1. Quartal

Aufteilung nach Region, 1. Quartal 2025 ggü. Vorjahreszeitraum