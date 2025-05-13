Dividendenbericht: China verschleiert globale Schwäche
Erfahren Sie, welche Regionen, Sektoren und Unternehmen die Dividendenentwicklung im ersten Quartal geprägt haben.
Erfahren Sie, welche Regionen, Sektoren und Unternehmen die Dividendenentwicklung im ersten Quartal geprägt haben.
Die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 hat sich im ersten Quartal des neuen Jahres nicht fortgesetzt, trotzdem sind die Dividenden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4% auf 398 Milliarden US-Dollar gestiegen. Gegenüber dem deutlichen Anstieg des Vorquartals enttäuscht das Ergebnis jedoch und schwächt den saisonbereinigten Wachstumstrend: Das 12-Monats-Wachstum ging auf 8,5% zurück, was einem Ausschüttungsvolumen von 2,2 Billionen US-Dollar entspricht. Möglicherweise lässt sich an dem Wachstumsrückgang bereits ablesen, dass der Kurswechsel in der US-Handelspolitik und Unsicherheit den Ausblick der Unternehmen trüben.
Die chinesische Regierung versucht derweil mit einem regulatorischen Vorstoß, mehr Transparenz am chinesischen Aktienmarkt herzustellen und den Shareholder Value zu fördern. Die größten Banken des Landes, ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China und Bank of Communications haben daraufhin im ersten Quartal ungewöhnliche Zwischendividenden in Höhe von insgesamt 24,3 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet, was rund der Hälfte der jährlichen Ausschüttungen des letzten Jahres entspricht und darauf hindeutet, dass die vier großen chinesischen Banken womöglich auf halbjährliche Dividenden umstellen.
Bis zum Jahr 2024 wurden Dividenden in China in der Regel jährlich ausgeschüttet, im chinesischen Bankensektor rechnen wir jedoch zukünftig mit einer gleichmäßigeren Verteilung. Dem Beispiel der Banken könnten auch andere chinesische Unternehmen folgen und auf halb- oder sogar vierteljährliche Ausschüttungen umstellen.
Globale Dividendenlandschaft: Wachstumsbeiträge im 1. Quartal
Aufteilung nach Region, 1. Quartal 2025 ggü. Vorjahreszeitraum
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: FactSet, Vanguard. Daten vom 31. März 2025 auf Grundlage der Komponenten des FTSE All-World Index.
Hätten Chinas Megabanken nicht überraschend auf halbjährliche Ausschüttungen umgestellt, wären die Dividenden im ersten Quartal stagniert. Zwar haben Finanz-, Basiskonsumgüter- und IT-Unternehmen aus Nordamerika ihre Dividenden erhöht, der Effekt wurde jedoch durch sinkende Ausschüttungen von Grundstoffunternehmen im Raum Asien/Pazifik (ohne Japan) und Energieunternehmen aus Schwellenländern (ohne China) weitgehend ausgeglichen.
Die Dividendenkürzungen in der zyklischen Konsumgüterindustrie im ersten Quartal, vor allem in den USA (-5,8 Mrd. USD ggü. Vj.) und in China (-2,3 Mrd. USD), deuten darauf hin, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher mit nicht lebensnotwendigen Ausgaben zurückhalten. Aufgeschobene Ausgaben könnten die Ergebnisse von Unternehmen belasten und Anpassungen in der Dividendenpolitik nach sich ziehen.
Globale Dividendenlandschaft: Wachstumsbeiträge im 1. Quartal
Aufteilung nach Branchen, 1. Quartal 2025 ggü. Vorquartal
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: FactSet, Vanguard. Daten vom 31. März 2025 auf Grundlage der Komponenten des FTSE All-World Index. Hinweis: EN = Energie, FN = Finanzwerte, ID = Industriewerte, CD = zyklische Konsumgüter, CS = Basiskonsumgüter, TE = Technologie, RE = Immobilien, HC = Gesundheitswesen, UT = Versorgungsunternehmen, TM = Telekommunikation, BM = Grundstoffe.
Im Herbst wird sich zeigen, ob die Umstellung auf einen Halbjahresrhythmus in China zu einer Halbierung der Ausschüttungen im dritten Quartal führt. Im zweiten Quartal rückt jedoch erst einmal Europa in den Fokus. Ob die exportorientierten europäischen Unternehmen allerdings trotz anhaltender Dollar-Stärke neue Ausschüttungsrekorde (in US-Dollar) aufstellen können, scheint in Anbetracht der Risiken in der Handelspolitik zunehmend fraglich.
Dividenden sind nach wie vor eine wesentliche Komponente langfristiger Aktienrenditen. Seit 1993 ist der FTSE-All-World-Index um fast 1.150% gestiegen, und mehr als die Hälfte dieses Anstiegs (586 Prozentpunkte) ist auf den Aufzinsungseffekt reinvestierter Dividenden zurückzuführen.1 In Zukunft könnten Dividenden sogar weiter an Bedeutung gewinnen, insbesondere wenn die Kurskomponente, die das Unternehmenswachstum widerspiegelt, in einem durch höhere Unsicherheit und Stagflationsrisiken gekennzeichneten Wachstumsumfeld unter Druck kommt.
1 Quelle: FactSet, Vanguard. Daten für den Zeitraum vom 31. Dezember 1993 bis 31. März 2025. Berechnungen auf Grundlage der Bruttogesamtrendite und der Kursrendite in Landeswährung für den längsten verfügbaren Zeitraum.
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