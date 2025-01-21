Warum die deutsche Wirtschaft nicht nur unter der Energiekrise leidet

Anmerkungen: Die Grafik zeigt den deutschen Terms of Trade Index von Bloomberg, also das Verhältnis von Exportpreisen zu Importpreisen. Vanguard hat den Index auf einen Wert von 100 per Jahresende 2010 umbasiert.

Quellen: Vanguard auf Grundlage von Daten von Bloomberg und der Deutschen Bundesbank; Stand: 30. September 2024.

Die Energiekrise ist also nicht mehr verantwortlich für die deutsche Wachstumsschwäche. Ursache für die schlechte Konjunktur in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres war vielmehr vor allem ein deutlicher Rückgang der Auslandsnachfrage – insbesondere aus China.

Hohe Exportabhängigkeit, demografischer Wandel, schwaches Produktivitätswachstum

Für sein Wachstum vertraut Deutschland zu sehr auf Exporte, vor allem nach China. Zudem erstreckt sich die Abhängigkeit nicht nur auf Exporte, sondern auch auf Importe, die zur Herstellung deutscher Waren notwendig sind: Rund 43% der deutschen Industriezweige sind auf chinesische Einfuhren angewiesen. Zwar räumen 81% der deutschen Hersteller ein, dass es „schwierig“ oder sogar „sehr schwierig“ wäre, kritische Vorprodukte aus China zu ersetzen; die Mehrheit (60%) hat jedoch nach eigenen Angaben bisher nichts unternommen, um diese Abhängigkeit zu reduzieren.1

Das macht Deutschland anfällig für zunehmende Restriktionen im Welthandel, sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite.

Dazu kommt: Genau wie in anderen Industrieländern ist die demografische Entwicklung auch in Deutschland negativ. In den letzten zehn Jahren hat die Zuwanderung die schrumpfende einheimische Erwerbsbevölkerung ausgeglichen. Ob dies auch in Zukunft gelingen kann, ist in Anbetracht möglicher politischer Veränderungen ungewiss.

Auch das schwache Produktivitätswachstum bremst die Wirtschaft. Fehlende Investitionen in Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), ein unflexibler Arbeitsmarkt und bürokratische Hürden hemmen Innovationen und eine effiziente Ressourcenallokation.

Kein Grund für Schwarzmalerei

Ein Vergleich mit Japan zu Beginn der Neunzigerjahre drängt sich an dieser Stelle fast auf – und könnte zu dem Schluss verleiten, Deutschland stünde womöglich an der Schwelle zu seinem eigenen verlorenen Jahrzehnt. Doch ganz so düster sieht es nicht aus.

Zum einen hat die Regierung zuletzt eine Reform der sogenannten Schuldenbremse ins Spiel gebracht, die einen ausgeglichenen Haushalt vorschreibt. Ein solcher Schritt wäre zu begrüßen, insbesondere wenn dadurch größere Investitionen in neue Technologien wie künstliche Intelligenz zur Förderung des Produktivitätswachstums möglich würden. Zum anderen könnten Strukturreformen, insbesondere solche, die die Rahmenbedingungen für Unternehmen und am Arbeitsmarkt verbessern, maßgeblich zu einer wirtschaftlichen Erholung beitragen.

Deutschland hat sich während der Energiekrise als äußerst resilient erwiesen, man sollte das Land daher nicht zu schnell abschreiben. Ein Misstrauensvotum gegen die derzeitige Regierung am 16. Dezember 2024, das vorgezogene Parlamentswahlen im Februar zur Folge hat, unterstreicht den Wunsch nach Veränderung. Die Probleme des Landes bleiben jedoch – unabhängig vom Ausgang der Wahlen – gewaltig und lassen sich nur in Zusammenarbeit mit dem gesamten Euroraum lösen.





1 Angaben auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Umfragedaten von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dem Statistischen Bundesamt und dem Bundesbank Online Panel; Stand: 30. September 2023.



