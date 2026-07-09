Small- und Mid-Cap-ETFs für ein ganzheitliches US-Aktien-Exposure
Mit neuen ETFs auf US-Aktien können Anleger ihr Size-Exposure kontrollieren, Konzentrationsrisiken steuern und ihren Portfolioaufbau optimieren.
Mit neuen ETFs auf US-Aktien können Anleger ihr Size-Exposure kontrollieren, Konzentrationsrisiken steuern und ihren Portfolioaufbau optimieren.
Konzentration ist in den vergangenen Jahren zu einem prägenden Merkmal des US-Aktienmarktes geworden. Für Anlegerinnen und Anleger stellt sich weniger die Frage, ob sie sich an den marktbeherrschenden Unternehmen beteiligen sollten, sondern wie sie dieses Exposure diversifizieren können.
Large-Cap-Benchmarks spielen eine wichtige Rolle in einem US-Aktien-Exposure. Natürlich sind grosse Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil dieses Marktes, aber eben nur ein Teil. Der US-Aktienmarkt besteht auch aus mittelgrossen und zahlreichen kleinen Unternehmen.
Die aktuelle Entwicklung spricht zunehmend dafür, ein US-Exposure stärker zu differenzieren. Deshalb haben wir zwei neue ETFs aufgelegt, mit denen Anlegerinnen und Anleger ihr US-Aktienportfolio flexibler strukturieren und präziser ausrichten können.
Mit unseren neuen ETFs können Anlegerinnen und Anleger, jeweils auf Grundlage eines Russell Index, ein Small- bzw. ein Mid-Cap-Exposure aufbauen:
Der US-Aktienmarkt lässt sich in verschiedene Komponenten aufschlüsseln, die sich unterschiedlich verhalten, gegenseitig ergänzen und so jeweils eine eigene Funktion in einem Portfolio ausfüllen können. Der Russell 2000 Index enthält kleinere Unternehmen, von denen viele stärker vom Konjunkturzyklus und von ihrem Binnenmarkt abhängig sind.
Der Russell Mid Cap Index liegt zwischen Large und Small Caps und dient als „ergänzendes“ Exposure, mit dem Anlegerinnen und Anleger die Konzentration von Mega-Cap-Unternehmen reduzieren können. Das Mid-Cap-Segment enthält sowohl Growth- als auch Value-Aktien und bietet daher ein ausgewogeneres Stil-Exposure, kann jedoch gleichzeitig einer Large-Cap-Konzentration entgegenwirken.
Mit diesen neuen Grundbausteinen können Anlegerinnen und Anleger ihr US-Aktien-Exposure individuell abstimmen, um eine bestehende Core-Allokation aus Large-Cap-Aktien durch kleinere Unternehmen zu diversifizieren.
Anlegerinnen und Anleger sollten Size-Exposures nicht isoliert betrachten, sondern in Kombination – und diese Kombination überzeugt besonders in der Steuerung von Konzentrationsrisiken. Durch eine modulare Strategie können sie ihr Portfolio so individuell auf ihre Ziele abstimmen.
Diese Bausteine können eine US-Aktienallokationen wieder in die Breite ziehen und ein konzentriertes Core-Exposure diversifizieren.
Damit das funktioniert, ist eine kosteneffiziente Implementierung unabdingbar. Unsere neuen ETFs sind im Wettbewerbsvergleich äusserst günstig. Und da der US-Aktienmarkt hochliquide und die Handelskosten entsprechend niedrig sind, können Anlegerinnen und Anleger zu sehr geringen Kosten ein Exposure aufbauen oder neu ausrichten.
So können sie ihr US-Aktien-Exposure ohne Kostenexplosion optimieren und ein konzentriertes Large-Cap-Portfolio durch ein ausgewogenes Exposure auf verschiedene Marktkapitalisierungssegmente diversifizieren.
Die Verlagerung hin zu gezielteren Exposures bringt einen strukturellen Trend im Portfolioaufbau zum Ausdruck: weg von grossen Benchmarks hin zu präziseren, modularen Allokationen. Damit das gelingt, sind Anlegerinnen und Anleger auf die passenden Portfoliobausteine angewiesen.
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Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte und solide (auch sog. Blue-Chip-Unternehmen) der Fall ist.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.
Wichtige allgemeine Hinweise
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Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.
Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstossen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
Vanguard Funds plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.
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Der indikative Nettoinventarwert („iNIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy.
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