Small- und Mid-Cap-ETFs für ein ganzheitliches US-Aktien-Exposure

Konzentration ist in den vergangenen Jahren zu einem prägenden Merkmal des US-Aktienmarktes geworden. Für Anlegerinnen und Anleger stellt sich weniger die Frage, ob sie sich an den marktbeherrschenden Unternehmen beteiligen sollten, sondern wie sie dieses Exposure diversifizieren können.

Large-Cap-Benchmarks spielen eine wichtige Rolle in einem US-Aktien-Exposure. Natürlich sind grosse Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil dieses Marktes, aber eben nur ein Teil. Der US-Aktienmarkt besteht auch aus mittelgrossen und zahlreichen kleinen Unternehmen.

Die aktuelle Entwicklung spricht zunehmend dafür, ein US-Exposure stärker zu differenzieren. Deshalb haben wir zwei neue ETFs aufgelegt, mit denen Anlegerinnen und Anleger ihr US-Aktienportfolio flexibler strukturieren und präziser ausrichten können.

Neue ETFs für ein genaueres US-Exposure

Mit unseren neuen ETFs können Anlegerinnen und Anleger, jeweils auf Grundlage eines Russell Index, ein Small- bzw. ein Mid-Cap-Exposure aufbauen:

Der US-Aktienmarkt lässt sich in verschiedene Komponenten aufschlüsseln, die sich unterschiedlich verhalten, gegenseitig ergänzen und so jeweils eine eigene Funktion in einem Portfolio ausfüllen können. Der Russell 2000 Index enthält kleinere Unternehmen, von denen viele stärker vom Konjunkturzyklus und von ihrem Binnenmarkt abhängig sind.

Der Russell Mid Cap Index liegt zwischen Large und Small Caps und dient als „ergänzendes“ Exposure, mit dem Anlegerinnen und Anleger die Konzentration von Mega-Cap-Unternehmen reduzieren können. Das Mid-Cap-Segment enthält sowohl Growth- als auch Value-Aktien und bietet daher ein ausgewogeneres Stil-Exposure, kann jedoch gleichzeitig einer Large-Cap-Konzentration entgegenwirken.

Mit diesen neuen Grundbausteinen können Anlegerinnen und Anleger ihr US-Aktien-Exposure individuell abstimmen, um eine bestehende Core-Allokation aus Large-Cap-Aktien durch kleinere Unternehmen zu diversifizieren.

Modulare Steuerung von Konzentrationsrisiken

Anlegerinnen und Anleger sollten Size-Exposures nicht isoliert betrachten, sondern in Kombination – und diese Kombination überzeugt besonders in der Steuerung von Konzentrationsrisiken. Durch eine modulare Strategie können sie ihr Portfolio so individuell auf ihre Ziele abstimmen.

Mid-Caps begrenzen den Einfluss der Mega-Caps, erhalten jedoch ein Exposure auf etablierte Unternehmen und eignen sich daher als Ergänzung sowohl eines Large-Cap- als auch eines Small-Cap-Exposure.

Small-Caps bieten ein diversifiziertes Exposure auf Hunderte Unternehmen, die vom Wachstum der Binnenwirtschaft profitieren.

Diese Bausteine können eine US-Aktienallokationen wieder in die Breite ziehen und ein konzentriertes Core-Exposure diversifizieren.

Kosten, Implementierung und Auswirkungen auf das Portfolio

Damit das funktioniert, ist eine kosteneffiziente Implementierung unabdingbar. Unsere neuen ETFs sind im Wettbewerbsvergleich äusserst günstig. Und da der US-Aktienmarkt hochliquide und die Handelskosten entsprechend niedrig sind, können Anlegerinnen und Anleger zu sehr geringen Kosten ein Exposure aufbauen oder neu ausrichten.

So können sie ihr US-Aktien-Exposure ohne Kostenexplosion optimieren und ein konzentriertes Large-Cap-Portfolio durch ein ausgewogenes Exposure auf verschiedene Marktkapitalisierungssegmente diversifizieren.

Die Verlagerung hin zu gezielteren Exposures bringt einen strukturellen Trend im Portfolioaufbau zum Ausdruck: weg von grossen Benchmarks hin zu präziseren, modularen Allokationen. Damit das gelingt, sind Anlegerinnen und Anleger auf die passenden Portfoliobausteine angewiesen.