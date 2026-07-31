Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating

- ISIN:IE000650M1V4
- MEX ID:VRAALR
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|—
|789
|—
|Marktkapitalisierung (Median)
|27.0 B
|32.4 B
|31. Juli 2026
|21.3 x
|22.6 x
|31. Juli 2026
|3.0 x
|3.2 x
|31. Juli 2026
|13.1%
|16.5%
|31. Juli 2026
|9.9%
|9.9%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|—
|—
|—
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Snowflake Inc
|0.71998%
|Technology
|US
|$ 43'112.16
|147
|Marathon Petroleum Corp
|0.67121%
|Energy
|US
|$ 40'191.69
|127
|Cloudflare Inc
|0.64294%
|Technology
|US
|$ 38'499.24
|138
|Datadog Inc
|0.63994%
|Technology
|US
|$ 38'319.71
|143
|Phillips 66
|0.61511%
|Energy
|US
|$ 36'832.32
|174
|Royal Caribbean Cruises Ltd
|0.58472%
|Consumer Discretionary
|US
|$ 35'013.00
|110
|Simon Property Group Inc
|0.52861%
|Real Estate
|US
|$ 31'653.06
|138
|Digital Realty Trust Inc
|0.49429%
|Real Estate
|US
|$ 29'597.64
|157
|Allstate Corp/The
|0.48953%
|Financials
|US
|$ 29'312.88
|111
|United Rentals Inc
|0.48664%
|Industrials
|US
|$ 29'140.02
|27
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Auflegungsdatum
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (USD)
|14. Aug. 2026
|$ 104.3899
|$ 104.2700
|13. Aug. 2026
|$ 104.2614
|$ 103.7700
|12. Aug. 2026
|$ 103.5019
|$ 103.2500
|11. Aug. 2026
|$ 103.0871
|$ 103.0400
|10. Aug. 2026
|$ 102.7679
|$ 102.8100
|07. Aug. 2026
|$ 102.8621
|$ 102.8700
|06. Aug. 2026
|$ 101.6228
|$ 101.9900
|05. Aug. 2026
|$ 102.1154
|$ 102.1800
|04. Aug. 2026
|$ 102.6468
|$ 102.0500
|03. Aug. 2026
|$ 100.9592
|$ 100.7700
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: USD, GBP, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange