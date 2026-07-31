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    • Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF

    Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell 2000® Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des US-Aktienuniversums. Der Index ist eine Teilmenge des Russell 3000® Index, der etwa 98 % des investierbaren US-Aktienmarktes repräsentieren soll. Er umfasst etwa 2.000 der kleinsten Wertpapiere, basierend auf einer Kombination aus ihrer Marktkapitalisierung und ihrer aktuellen Indexzugehörigkeit.
    • Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    07. Juli 2026
    Notierungsdatum
    09. Juli 2026
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    RU2000N
    Vergleichsindex
    Russell 2000 Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'958
    Marktkapitalisierung (Median) 3.6 B 3.6 B 31. Juli 2026
    17.9 x 17.9 x 31. Juli 2026
    2.1 x 2.1 x 31. Juli 2026
    7.1% 7.0% 31. Juli 2026
    8.9% 8.9% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit

    Marktallokation

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Hut 8 Corp 0.35924% Technology US $ 21'203.11 197
    Moog Inc 0.35668% Industrials US $ 21'051.90 54
    UMB Financial Corp 0.34814% Financials US $ 20'547.93 141
    Cytokinetics Inc 0.33062% Health Care US $ 19'513.89 253
    Viasat Inc 0.31542% Telecommunications US $ 18'617.06 242
    BrightSpring Health Services Inc 0.31462% Health Care US $ 18'569.81 311
    Glaukos Corp 0.31072% Health Care US $ 18'339.20 110
    CareTrust REIT Inc 0.30768% Real Estate US $ 18'160.02 433
    Old National Bancorp/IN 0.30060% Financials US $ 17'742.24 666
    Brinker International Inc 0.30052% Consumer Discretionary US $ 17'737.10 83

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 102.94
    Veränderung
    +$ 0.530.52%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (USD)
    $ 102.67
    Veränderung
    +$ 0.300.29%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 102.94
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    $ 102.67
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 97.46
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    $ 97.71
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 5.48
    Veränderung
    +5.32%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    $ 4.97
    Veränderung
    +4.84%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    30'000
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    07. Juli 2026

    Notierungsdatum

    09. Juli 2026

    Daten NAV (USD) Marktpreis (USD)
    14. Aug. 2026 $ 102.9397 $ 102.6700
    13. Aug. 2026 $ 102.4111 $ 102.3700
    12. Aug. 2026 $ 102.1632 $ 101.9400
    11. Aug. 2026 $ 101.5457 $ 101.6200
    10. Aug. 2026 $ 101.2156 $ 101.3800
    07. Aug. 2026 $ 101.7801 $ 101.7000
    06. Aug. 2026 $ 100.6719 $ 101.4100
    05. Aug. 2026 $ 101.2587 $ 101.5800
    04. Aug. 2026 $ 101.8551 $ 101.2100
    03. Aug. 2026 $ 100.0034 $ 99.6900

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.