Cookie-Richtlinien

Vanguard Investments Switzerland GmbH

Cookie-Politik

Vanguard Investments Switzerland GmbH und ihre angeschlossenen Unternehmen (im Folgenden «Vanguard», «wir» oder «uns») verwenden Cookies auf ihren im Vereinigten Königreich betriebenen Websites. Diese Cookie-Richtlinie bietet Ihnen detaillierte Informationen über die Arten von Cookies, die wir verwenden, und den Zweck der Verwendung dieser Cookies. Für Informationen darüber, wie Vanguard andere Arten von Informationen sammelt, verwendet und weitergibt, lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie.

Unsere Websites verwenden eine Reihe von Technologien wie Cookies, Web-Beacons und ähnliche Mechanismen, wie weiter unten beschrieben, um Informationen zu sammeln, die uns dabei helfen zu verstehen, wie unsere Websites genutzt werden. Wir können auch ähnliche Tracking-Technologien in E-Mails verwenden, die wir oder Dritte an Sie senden, wie nachfolgend beschrieben. Wenn Sie unsere Websites besuchen, haben Sie die Möglichkeit, diese Cookies und andere Nachverfolgungsmechanismen zu akzeptieren oder abzulehnen, mit Ausnahme derer, die unbedingt erforderlich sind, damit Sie die Websites aufrufen und nutzen können. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit über die Präferenzanzeige oben auf dieser Seite ändern.

Was ist ein Cookie?

Ein Cookie ist eine kleine Datei aus Buchstaben und Zahlen, die auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät gespeichert wird, wenn Sie eine Website besuchen. Cookies enthalten Informationen, die auf Ihr Gerät übertragen oder von diesem gelesen werden und die es Websites ermöglichen, Geräte zu erkennen und bestimmte Informationen, wie z.B. Benutzereinstellungen, zu speichern. Cookies werden verwendet, um Sie von anderen Benutzern unserer Websites zu unterscheiden. Dies hilft uns, Ihnen eine nützliche Erfahrung zu bieten, wenn Sie auf unseren Websites surfen, und ermöglicht uns zudem, unsere Websites kontinulierlich zu verbessern. Wir und unsere Drittdienstleister («Dienstleister») verwenden sogenannte Sitzungscookies, die Ihre Aktionen während einer bestimmten Browsersitzung verknüpfen und am Ende dieser Sitzung ablaufen, sowie dauerhafte Cookies, die auf Ihrem Gerät verbleiben und es uns ermöglichen, Ihre Aktionen oder Präferenzen über mehrere Browsersitzungen hinweg zu speichern.

Unsere Websites verwenden eine Anwendung, die als «Web-Beacon» (auch bekannt als «Pixel Tag» oder «Clear Gif») bezeichnet wird. Ein Web-Beacon ist eine elektronische Bilddatei, die in der Regel aus einem einzigen Pixel besteht, das in eine Webseite oder eine E-Mail eingebettet ist, um die Nutzung und Aktivität zu messen. In einigen Fällen löst ein Web-Beacon die Platzierung oder Aktualisierung eines dauerhaften Cookies auf Ihrem Gerät aus.

Welche Cookies verwenden wir und warum?

Die auf unseren Websites verwendeten Cookies werden wie folgt kategorisiert:

Unbedingt notwendige Cookies

Wir verwenden unbedingt notwendige Cookies, um die ordnungsgemässe Funktion unserer Website zu gewährleisten. Zum Beispiel, um Ihnen zu helfen, häufige Online-Anfragen zu tätigen, wie das Einstellen Ihrer Datenschutzeinstellungen, das Anmelden bei Ihrem Konto und das Ausfüllen von Online-Formularen. Diese Cookies werden standardmässig gesetzt und können nicht deaktiviert werden.

Leistung Cookies

Performance-Cookies ermöglichen es uns, den Website-Traffic und die Popularität einzelner Seiten zu messen. Diese gesammelten Daten werden verwendet, um die Website-Erfahrung für unsere Kunden und Besucher der Website zu messen und zu verbessern. Wenn Sie diese Cookies deaktivieren, werden Ihre persönlichen Daten nicht in unsere aggregierten Daten aufgenommen, und wir können nicht nachvollziehen, wann Sie unsere Website besucht haben. Wenn Sie uns Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir Cookies für Website-Analysen, indem wir entweder direkt oder über unsere Dienstleister eine Reihe von technischen und Navigationsinformationen sammeln, darunter gegebenenfalls: Ihren Computer- oder Gerätetyp, die Version des Betriebssystems, den Browsertyp und die Browserversion, die Zeichenfolge des Benutzeragenten, die Art der Internetverbindung, den Anbieter des Mobilfunknetzes, Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs, die Zeit seit Ihrem letzten Besuch, die von Ihnen angezeigten Webseiten, die von Ihnen angeklickten Links, die auf den Websites durchgeführten Suchvorgänge, die für den Zugriff auf unsere Websites verwendete Internetprotokolladresse (IP-Adresse), Ihren allgemeinen geografischen Standort (z. B. Ihre Stadt, Postleitzahl oder Metropolregion) und die vor dem Besuch unsere Websites besuchte Website. Diese Informationen können beispielsweise verwendet werden, um Sie auf Softwarekompatibilitätsprobleme hinzuweisen oder um technische oder Serviceprobleme zu lösen. Wir analysieren diese Informationen auch mit Hilfe unserer Dienstleister, um unser Webdesign und unsere Funktionalität zu verbessern und unsere Fähigkeit, Sie und Ihre Konten zu bedienen, zu erhöhen.

Unsere Websites verwenden insbesondere Adobe Analytics, um bestimmte Informationen für die in diesem Abschnitt beschriebenen Webanalysezwecke zu sammeln und zu analysieren. Sie können der Verwendung bestimmter Cookies durch Adobe Analytics hier widersprechen.

Funktionale Cookies

Wir verwenden funktionale Cookies, um die Funktionalität und Personalisierung unserer Website und der von uns angebotenen Dienste zu verbessern. Wenn Sie diese Cookies ablehnen, können einige oder alle Dienste nicht vollumfänglich funktionieren.

Targeting-Cookies

Targeting-Cookies ermöglichen es uns, auf dieser Website auf Sie zugeschnittene Werbung anzuzeigen, indem wir Daten aus Ihren Surfgewohnheiten und Daten aus den Kundendatenbanken von Vanguard und Dritten kombinieren. Diese Cookies identifizieren Ihren individuellen Browser, Ihr Internetgerät, Ihren geografischen Standort und ähnliche Informationen. Wenn Sie diese Cookies deaktivieren, können wir Ihnen keine auf Sie und Ihre Investitionsinteressen zugeschnittene Werbung senden.

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre wählt Vanguard seine Werbepartner sehr sorgfältig aus. Wenn Sie uns Ihre Zustimmung dazu erteilen, verwenden wir Targeting-Cookies, die es uns ermöglichen, über unsere Dienstleister, einschliesslich sozialer Netzwerke, gezielte Werbedienste anzubieten, die auf der Grundlage Ihrer Online-Aktivitäten im Laufe der Zeit und über nicht verbundene Websites hinweg angepasst werden (interessenbezogene Werbung) und uns dabei helfen, die Markenbekanntheit und die Wirksamkeit unserer Online-Werbung zu messen. Diese Dienstleister verwenden Cookies, Web-Beacons und andere ähnliche Technologien, um Informationen über Ihre Aktivitäten auf unseren Websites zu sammeln, und sie können diese mit Informationen über Ihre Aktivitäten auf anderen, nicht angeschlossenen Websites kombinieren. Wir und unsere Dienstleister können die auf unseren Websites gesammelten Daten zusammen mit anderen Informationen, die uns über Sie und Ihre Vanguard-Beziehungen vorliegen, verwenden, um Ihnen gezielt Werbung für Vanguard-Produkte und -Dienstleistungen auf Nicht-Vanguard-Websites zu zeigen, während Sie im Internet surfen. Darüber hinaus können unsere Dienstleister die während Ihrer Nutzung unserer Websites gesammelten Informationen dazu verwenden, auf der Grundlage Ihrer allgemeinen Online-Aktivitäten gezielt Werbung zu schalten, die nicht von Vanguard stammt.

Weitere Informationen über interessenbezogene Werbung und darüber, wie Sie Ihre Zustimmung mit Browser-Headern erteilen und widerrufen können, finden Sie unter Opt-out-Seite der Netzwerkwerbeinitiative (NAI); Opt-out-Seite der European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) (verfügbar in 27 Sprachen).

Die Informationen, die über Ihre Nutzung unserer Websites generiert werden, können an Server ausserhalb des Landes, in dem Sie wohnen, übertragen und dort gespeichert werden. Wenn die von uns erfassten Daten zu den in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecken in die USA oder an einen anderen Ort ausserhalb des Vereinigten Königreichs übermittelt und dort verarbeitet werden, ergreifen wir Massnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten das gleiche Schutzniveau erhalten, wie wenn sie im Vereinigten Königreich verbleiben würden, einschliesslich des Abschlusses von Datenübertragungsvereinbarungen und/oder der Verwendung anerkannter Standardvertragsklauseln. Sie können eine Kopie oder einen Verweis auf die Sicherheitsvorkehrungen, unter denen Ihre personenbezogenen Daten ausserhalb des EWR übermittelt werden, anfordern, indem Sie uns eine E-Mail an privacy@vanguard.com schicken. Sie können auch mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie uns eine Nachricht an folgende Adresse schicken:

Vanguard Investments Switzerland GmbH

Bleicherweg 30

8002 Zürich

Wir können Datenübertragungsvereinbarungen erstellen, um die Geschäftsbedingungen zu schützen.

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Wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können

Sie können Ihre Cookie-Präferenzen jederzeit ändern, indem Sie unser Tool für die Cookie-Einstellungen verwenden. Durch Auswählen der Option «Alle Cookies akzeptieren» erklären Sie sich mit der Verwendung aller Cookies auf unserer Website einverstanden. Sie können auch alle Cookies (mit Ausnahme der unbedingt erforderlichen Cookies) ablehnen, indem Sie auf «Alle ablehnen» klicken, und Sie können die Cookie-Typen, die Sie zulassen möchten, kontrollieren, indem Sie darunter auf «Cookies verwalten» klicken. Die Ablehnung von Cookies hindert Sie nicht daran, auf die Website von Vanguard zuzugreifen.

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Revidiert Juli 2026