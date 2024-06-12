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    • Prinzip 2: Balance halten
    6 Minuten Lesedauer

    Prinzip 2: Balance halten

    Jeder hat schon mal gehört: ohne Risiko keine Rendite. Diese Regel gilt in der Geldanlage genau wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Wir haben keine Kontrolle über die Märkte. Wer jedoch die Muster in der langfristigen Wertentwicklung von Aktien und Anleihen versteht, kann die Risiken in seinem Portfolio besser steuern und die richtige Mischung aus Aktien und Anleihen finden, die dem eigenen Risikoprofil entspricht.

    Wie Anlegerinnen und Anleger die richtige Balance finden

    Um ihre langfristigen Ziele zu erreichen, müssen Anleger:innen einen Kompromiss zwischen Risiko und Rendite finden und verstehen, wie sich verschiedene Anlageinstrumente in der Vergangenheit entwickelt haben.

    In den vergangenen zwanzig Jahren haben Aktien langfristig höhere Renditen geboten als Anleihen, ihre kurzfristigen Wertschwankungen waren jedoch ebenfalls deutlicher. Welche Mischung aus Aktien und Anleihen ist die richtige? Das hängt davon ab, wie viel Risiko Anleger:innen für eine angestrebte Rendite zu tragen bereit sind. Diese Risikotoleranz richtet sich wiederum nach den Zielen und dem Anlagehorizont. Anleger:innen sollten jedoch nicht vergessen: Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Dadurch können auch Verluste entstehen.

    Die nachstehende Grafik zeigt den Zielkonflikt zwischen Risiko und Rendite am Beispiel von Aktien und Anleihen. Mit Aktien konnten Anleger:innen in vielen Jahren zwar deutlich höhere Gewinne erzielen, mussten jedoch in manchen Jahren auch sehr viel größere Verluste hinnehmen. Jeder Anleger ist anders. Deshalb muss jeder für sich die Frage beantworten: Wie viel Risiko kann ich eingehen und nachts trotzdem ruhig schlafen?

     

    Wir weisen darauf hin, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge ist.  

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen. Anleger können Verluste auf ihre Investitionen erleiden. Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage. Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die in dieser Grafik dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt daher keine Kosten für eine Anlage in den jeweiligen Index. Die Wertentwicklung wird auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert bei Wiederanlage der Bruttoerträge berechnet. Betrachteter Zeitraum: 29. Dezember 2000 bis 31. Dezember 2023. Quelle: Bloomberg, Stand 31. Dezember 2023. Für die Berechnung wurden folgende Indizes verwendet: Anleihen: Bloomberg Global Aggregate Total Return, abgesichert in Pfund Sterling. Aktien: FTSE All-World Total Return, in Pfund Sterling.

    Diversifikation: Breite Streuung des Anlagevermögens kann Risiken reduzieren

    Um Risiken zu reduzieren, müssen Anleger:innen diversifizieren, also ihr Anlagevermögen auf viele verschiedene Vermögenswerte verteilen. Durch Diversifizierung können sie außerdem Kursschwankungen an den Märkten ausgleichen: Bessere Renditen an einer Stelle kompensieren Verluste an anderer Stelle.

    Das heißt?

    Eine robuste Anlagestrategie basiert auf einem breit gestreuten Portfolio, das genau auf die Anlageziele abgestimmt ist. Durch eine breite Streuung der Anlage über Märkte, Regionen und Branchen hinweg können Anleger:innen Risiken vermeiden und Wertschwankungen eingrenzen.

    Wichtig sind dabei realistische Renditeerwartungen und ein gutes Verständnis der eigenen Risikotoleranz. Denn je größer die Renditechancen einer Anlage, desto größer sind in der Regel die Risiken und möglichen Wertschwankungen.

    Weitere Prinzipien

    Prinzip 1: Ziele setzen

    Zunächst sollten Anleger :innen sich messbare und realistische Ziele setzen und einen Plan entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Ihre Pläne sollten sie regelmäßig überprüfen und sicherstellen, dass sie nicht von ihrem Kurs abweichen.

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    Prinzip 3: Kosten kontrollieren

    Anleger:innen erhöhen ihre Erfolgschancen, wenn sie ihre Kosten reduzieren. Diese Regel gilt für jede beliebige Anlagestrategie, denn je weniger sie für einen Fonds bezahlen, desto mehr bleibt ihnen von ihrer Rendite. Außerdem fallen die Gebühren unabhängig von der Wertentwicklung des Fonds an.

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    Prinzip 4: Diszipliniert bleiben

    Zwar ist die Anlageaufteilung ein Grundbaustein jeder Anlagestrategie. Funktionieren kann sie jedoch nur, wenn Anleger:innen sich langfristig und unabhängig von Marktzyklen an diese Gewichtung halten.

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    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken 

    Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Wichtige Hinweise zu Renditen 

    Die Durchschnittsrenditen der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Die Entwicklung eines Index deckt sich nicht exakt mit der Wertentwicklung eines bestimmten Anlageprodukts, da es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. 

    Wichtige allgemeine Hinweise 

    Die Vanguard Investments Switzerland GmbH informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung, die auf die persönlichen Umstände eines Anlegers abgestimmt ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung haben oder wissen möchten, ob das/die hier beschriebene(n) Produkt(e) für Sie geeignet und angemessen ist/sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.

    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

    Herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.

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