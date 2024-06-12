Prinzip 2: Balance halten

Wie Anlegerinnen und Anleger die richtige Balance finden

Um ihre langfristigen Ziele zu erreichen, müssen Anleger:innen einen Kompromiss zwischen Risiko und Rendite finden und verstehen, wie sich verschiedene Anlageinstrumente in der Vergangenheit entwickelt haben.

In den vergangenen zwanzig Jahren haben Aktien langfristig höhere Renditen geboten als Anleihen, ihre kurzfristigen Wertschwankungen waren jedoch ebenfalls deutlicher. Welche Mischung aus Aktien und Anleihen ist die richtige? Das hängt davon ab, wie viel Risiko Anleger:innen für eine angestrebte Rendite zu tragen bereit sind. Diese Risikotoleranz richtet sich wiederum nach den Zielen und dem Anlagehorizont. Anleger:innen sollten jedoch nicht vergessen: Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Dadurch können auch Verluste entstehen.

Die nachstehende Grafik zeigt den Zielkonflikt zwischen Risiko und Rendite am Beispiel von Aktien und Anleihen. Mit Aktien konnten Anleger:innen in vielen Jahren zwar deutlich höhere Gewinne erzielen, mussten jedoch in manchen Jahren auch sehr viel größere Verluste hinnehmen. Jeder Anleger ist anders. Deshalb muss jeder für sich die Frage beantworten: Wie viel Risiko kann ich eingehen und nachts trotzdem ruhig schlafen?