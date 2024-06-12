Prinzip 4: Diszipliniert bleiben
Zwar ist die Anlageaufteilung ein Grundbaustein jeder Anlagestrategie. Funktionieren kann sie jedoch nur, wenn Anleger:innen sich langfristig und unabhängig von Marktzyklen an diese Gewichtung halten.
Zwar ist die Anlageaufteilung ein Grundbaustein jeder Anlagestrategie. Funktionieren kann sie jedoch nur, wenn Anleger:innen sich langfristig und unabhängig von Marktzyklen an diese Gewichtung halten.
Einige neigen zu impulsiven Entscheidungen, andere können, gelähmt vor Angst, ihre Strategie nicht mehr umsetzen oder die nötigen Anpassungen an ihrem Portfolio vornehmen. Disziplin und die richtige Perspektive können Anlegern und Anlegerinnen dabei helfen, auch in schwierigen Zeiten an ihrer langfristigen Strategie festzuhalten.
Anleger gehen häufig auf Renditejagd und orientieren sich an der aktuellen Kursentwicklung, um so „Gewinner“ zu kaufen und „Verlierer“ zu verkaufen. Vermeiden können sie dieses Verhalten, indem sie eine Anlageaufteilung festlegen und daran festhalten. Wer sein Portfolio regelmäßig auf die ursprüngliche Gewichtung zurücksetzt, anstatt Renditen hinterherzujagen, bleibt auf Kurs: Die Zusammensetzung des Portfolios steht dann im Einklang mit den Anlagezielen und der Risikotoleranz des Anlegers oder der Anlegerin.
Anleihenfonds
40%
Aktienfonds
60%
Dies ist eine hypothetische Darstellung und stellt keine bestimmte Anlage dar.
Quelle: Vanguard.
Anleihenfonds
30%
Aktienfonds
70%
Dies ist eine hypothetische Darstellung und stellt keine bestimmte Anlage dar.
Quelle: Vanguard.
Anleihenfonds
40%
Aktienfonds
60%
Dies ist eine hypothetische Darstellung und stellt keine bestimmte Anlage dar.
Quelle: Vanguard.
Zunächst sollten Anleger :innen sich messbare und realistische Ziele setzen und einen Plan entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Ihre Pläne sollten sie regelmäßig überprüfen und sicherstellen, dass sie nicht von ihrem Kurs abweichen.
Jeder hat schon mal gehört: ohne Risiko keine Rendite. Diese Regel gilt in der Geldanlage genau wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Wir haben keine Kontrolle über die Märkte. Wer jedoch die Muster in der langfristigen Wertentwicklung von Aktien und Anleihen versteht, kann die Risiken in seinem Portfolio besser steuern und die richtige Mischung aus Aktien und Anleihen finden, die dem eigenen Risikoprofil entspricht.
Anleger:innen erhöhen ihre Erfolgschancen, wenn sie ihre Kosten reduzieren. Diese Regel gilt für jede beliebige Anlagestrategie, denn je weniger sie für einen Fonds bezahlen, desto mehr bleibt ihnen von ihrer Rendite. Außerdem fallen die Gebühren unabhängig von der Wertentwicklung des Fonds an.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wichtige Hinweise zu Renditen
Die Durchschnittsrenditen der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Die Entwicklung eines Index deckt sich nicht exakt mit der Wertentwicklung eines bestimmten Anlageprodukts, da es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren.
Wichtige allgemeine Hinweise
Die Vanguard Investments Switzerland GmbH informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung, die auf die persönlichen Umstände eines Anlegers abgestimmt ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung haben oder wissen möchten, ob das/die hier beschriebene(n) Produkt(e) für Sie geeignet und angemessen ist/sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.
Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.
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