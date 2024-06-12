Prinzip 4: Diszipliniert bleiben

Langfristig planen, das Ziel nicht aus den Augen verlieren

Einige neigen zu impulsiven Entscheidungen, andere können, gelähmt vor Angst, ihre Strategie nicht mehr umsetzen oder die nötigen Anpassungen an ihrem Portfolio vornehmen. Disziplin und die richtige Perspektive können Anlegern und Anlegerinnen dabei helfen, auch in schwierigen Zeiten an ihrer langfristigen Strategie festzuhalten.

Rebalancing schützt vor Renditejagd

Anleger gehen häufig auf Renditejagd und orientieren sich an der aktuellen Kursentwicklung, um so „Gewinner“ zu kaufen und „Verlierer“ zu verkaufen. Vermeiden können sie dieses Verhalten, indem sie eine Anlageaufteilung festlegen und daran festhalten. Wer sein Portfolio regelmäßig auf die ursprüngliche Gewichtung zurücksetzt, anstatt Renditen hinterherzujagen, bleibt auf Kurs: Die Zusammensetzung des Portfolios steht dann im Einklang mit den Anlagezielen und der Risikotoleranz des Anlegers oder der Anlegerin.