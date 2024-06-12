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    Prinzip 3: Kosten kontrollieren

    Anleger:innen erhöhen ihre Erfolgschancen, wenn sie ihre Kosten reduzieren. Diese Regel gilt für jede beliebige Anlagestrategie, denn je weniger sie für einen Fonds bezahlen, desto mehr bleibt ihnen von ihrer Rendite. Außerdem fallen die Gebühren unabhängig von der Wertentwicklung des Fonds an.

    Kosten minimieren

    Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich Kosten über einen Anlagehorizont von 30 Jahren auf die Rendite eines Portfolios im Wert von 10.000 CHF auswirken können. (Das Portfolio ist ein rein hypothetisches Beispiel und stellt keine tatsächliche Anlage dar.) Wir gehen von einer durchschnittlichen Jahresrendite von 6% aus, die jährlich aufgezinst wird. Wie man erkennt, können Anleger mit einem kosteneffizienten Fonds (Kosten: 0,3%) gegenüber einem hochpreisigen Fonds (Kosten: 1,2%) über 30 Jahre 11.943 CHF einsparen. Wer die Beziehung zwischen Kosten und Rendite versteht, kommt seinen Anlagezielen einen wichtigen Schritt näher.

    Wichtig: Kosten sind nur ein Faktor. In diesem Beispiel gehen wir von 6% Wachstum pro Jahr aus, tatsächlich können jedoch Renditen schwanken. Kosteneffiziente Fonds erwirtschaften nicht zwangsläufig höhere Renditen.

    Wertentwicklung eines Portfolios über 30 Jahre (6% Wachstum per annum; Ausgangswert 10.000 CHF)

    In diesem hypothetischen Beispiel gehen wir von einer Investition in Höhe von 10.000 CHF über 30 Jahre aus. Sowohl die (hypothetische) durchschnittliche Wachstumsrate von 6% p.a. als auch die Anlagekosten werden jährlich aufgezinst. Die Kosten werden in jedem Jahr auf ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6% angerechnet. Dies ist eine hypothetische Darstellung und stellt keine bestimmte Anlage dar. Quelle: Vanguard.

    Das heißt?

    Über die Märkte haben Anleger:innen keine Kontrolle, über die Kosten ihrer Anlage aber schon. Diese Stellschraube sollten sie nutzen, denn jeder Euro an Kosten und Gebühren geht zulasten der Rendite.

    Kosteneffiziente Anlegelösungen haben es tendenziell einfacher höhere Renditen zu bieten, als teurere Alternativen. Ein höherer Preis deutet bei der Geldanlage also nicht unbedingt auf mehr Qualität hin.

    Weitere Prinzipien

    Prinzip 1: Ziele setzen

    Zunächst sollten Anleger :innen sich messbare und realistische Ziele setzen und einen Plan entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Ihre Pläne sollten sie regelmäßig überprüfen und sicherstellen, dass sie nicht von ihrem Kurs abweichen.

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    Prinzip 2: Balance halten

    Jeder hat schon mal gehört: ohne Risiko keine Rendite. Diese Regel gilt in der Geldanlage genau wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Wir haben keine Kontrolle über die Märkte. Wer jedoch die Muster in der langfristigen Wertentwicklung von Aktien und Anleihen versteht, kann die Risiken in seinem Portfolio besser steuern und die richtige Mischung aus Aktien und Anleihen finden, die dem eigenen Risikoprofil entspricht.

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    Prinzip 4: Diszipliniert bleiben

    Zwar ist die Anlageaufteilung ein Grundbaustein jeder Anlagestrategie. Funktionieren kann sie jedoch nur, wenn Anleger:innen sich langfristig und unabhängig von Marktzyklen an diese Gewichtung halten.

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    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken 

    Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Wichtige Hinweise zu Renditen 

    Die Durchschnittsrenditen der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Die Entwicklung eines Index deckt sich nicht exakt mit der Wertentwicklung eines bestimmten Anlageprodukts, da es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. 

    Wichtige allgemeine Hinweise 

    Die Vanguard Investments Switzerland GmbH informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung, die auf die persönlichen Umstände eines Anlegers abgestimmt ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung haben oder wissen möchten, ob das/die hier beschriebene(n) Produkt(e) für Sie geeignet und angemessen ist/sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.

    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

    Herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.

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