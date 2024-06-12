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    • Prinzip 1: Ziele setzen
    6 Minuten Lesedauer

    Prinzip 1: Ziele setzen

    Zunächst sollten Anleger :innen sich messbare und realistische Ziele setzen und einen Plan entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Ihre Pläne sollten sie regelmäßig überprüfen und sicherstellen, dass sie nicht von ihrem Kurs abweichen.

    Wer nicht plant, plant den Misserfolg

    Ohne Plan orientieren sich Anleger:innen häufig an der Wertentwicklung einzelner Fonds oder anderer Anlageinstrumente. Bei positiver Beurteilung nehmen sie diese in ihr Portfolio auf. Dabei machen sie sich keine Gedanken darüber, ob und wie eine bestimmte Anlage in ihr Portfolio passt.


    Viele Anleger:innen kaufen Fonds mit guter aktueller Wertentwicklung und vertrauen darauf, dass sich diese fortsetzen wird. Andere hoffen auf gute Kurse, indem sie ihre Käufe und Verkäufe zeitlich möglichst genau auf Höhen und Tiefen am Markt abstimmen. 

    Was ist das Ziel?

    Fonds-Sammeln und zeitlich abgepasste Transaktionen bergen zwei Gefahren: Anleger:innen nehmen zu viel Risiko auf sich, oder aber sie strukturieren ein Portfolio, mit dem sie ihre Ziele nur schwer erreichen können.

    Diese Fehler können sie vermeiden, indem sie ihre aktuelle Situation überprüfen, realistische Ziele setzen und einen Plan entwickeln, der ihren persönlichen Umständen gerecht wird. In der folgenden Tabelle erläutern wir mehrere Punkte, die für die Entwicklung eines Plans wichtig sein können:

     

    Thema

    Was Anleger:innen wissen müssen

    Anlageziel

    Wie viel muss ich für mein Ziel ansparen  (Beispiel: Altersvorsorge)?

    Anlagehorizont

    Bis wann will ich meine Ziele erreichen?

    Risikoprofil

    Wie viel Risiko kann ich eingehen?

    		  

    Sparquote

    Wie viel kann ich zu Beginn anlegen?  

    Wie viel kann ich anschließend regelmäßig zur Seite legen?

    Anlageaufteilung

    Mit welchen Anlageinstrumenten (Aktien, Anleihen usw.)  kann ich mein Ziel erreichen?  

    Professionelle Anleger:innen nennen dies „Asset Allokation“.

    Kontrolle

    Wie kann ich mein Portfolio überwachen und anpassen,  damit ich nicht zu weit von meiner  Anlageaufteilung abweiche?
    Das heißt?

    Der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Geldanlage sind klare Ziele und ein entsprechender Plan, der auf realistischen Renditeerwartungen basiert. So können Anleger:innen unnötige Risiken vermeiden.

    Pläne dürfen sich im Verlauf der Zeit auch ändern, denn am Markt wie im Leben wird es immer unerwartete Wendungen geben. Doch wer früh plant, legt eher zielgerichtet an, kann Fehler vermeiden und genießt nicht zuletzt das gute Gefühl, die eigene Zukunft nicht dem Zufall zu überlassen.

    Weitere Prinzipien

    Prinzip 2: Balance halten

    Jeder hat schon mal gehört: ohne Risiko keine Rendite. Diese Regel gilt in der Geldanlage genau wie in allen anderen Bereichen des Lebens. Wir haben keine Kontrolle über die Märkte. Wer jedoch die Muster in der langfristigen Wertentwicklung von Aktien und Anleihen versteht, kann die Risiken in seinem Portfolio besser steuern und die richtige Mischung aus Aktien und Anleihen finden, die dem eigenen Risikoprofil entspricht.

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    Prinzip 3: Kosten kontrollieren

    Anleger:innen erhöhen ihre Erfolgschancen, wenn sie ihre Kosten reduzieren. Diese Regel gilt für jede beliebige Anlagestrategie, denn je weniger sie für einen Fonds bezahlen, desto mehr bleibt ihnen von ihrer Rendite. Außerdem fallen die Gebühren unabhängig von der Wertentwicklung des Fonds an.

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    Prinzip 4: Diszipliniert bleiben

    Zwar ist die Anlageaufteilung ein Grundbaustein jeder Anlagestrategie. Funktionieren kann sie jedoch nur, wenn Anleger:innen sich langfristig und unabhängig von Marktzyklen an diese Gewichtung halten.

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    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken 

    Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Wichtige Hinweise zu Renditen 

    Die Durchschnittsrenditen der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Die Entwicklung eines Index deckt sich nicht exakt mit der Wertentwicklung eines bestimmten Anlageprodukts, da es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. 

    Wichtige allgemeine Hinweise 

    Die Vanguard Investments Switzerland GmbH informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung, die auf die persönlichen Umstände eines Anlegers abgestimmt ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung haben oder wissen möchten, ob das/die hier beschriebene(n) Produkt(e) für Sie geeignet und angemessen ist/sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.

    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

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