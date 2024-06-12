Prinzip 1: Ziele setzen

Wer nicht plant, plant den Misserfolg

Ohne Plan orientieren sich Anleger:innen häufig an der Wertentwicklung einzelner Fonds oder anderer Anlageinstrumente. Bei positiver Beurteilung nehmen sie diese in ihr Portfolio auf. Dabei machen sie sich keine Gedanken darüber, ob und wie eine bestimmte Anlage in ihr Portfolio passt.



Viele Anleger:innen kaufen Fonds mit guter aktueller Wertentwicklung und vertrauen darauf, dass sich diese fortsetzen wird. Andere hoffen auf gute Kurse, indem sie ihre Käufe und Verkäufe zeitlich möglichst genau auf Höhen und Tiefen am Markt abstimmen.

Was ist das Ziel?

Fonds-Sammeln und zeitlich abgepasste Transaktionen bergen zwei Gefahren: Anleger:innen nehmen zu viel Risiko auf sich, oder aber sie strukturieren ein Portfolio, mit dem sie ihre Ziele nur schwer erreichen können.

Diese Fehler können sie vermeiden, indem sie ihre aktuelle Situation überprüfen, realistische Ziele setzen und einen Plan entwickeln, der ihren persönlichen Umständen gerecht wird. In der folgenden Tabelle erläutern wir mehrere Punkte, die für die Entwicklung eines Plans wichtig sein können: