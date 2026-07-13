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    • All-in-One-Anleihestrategien für die globalen Anleihemärkte

    Mit globalen Anleihen können Anlegerinnen und Anleger ihr Portfolio diversifizieren und gegen zyklische Schwankungen absichern und gleichzeitig laufendes Einkommen erzielen.

    Mit der richtigen aktiven Strategie, Fachkompetenz und diszipliniertem Risikomanagement streben die Global Core und Global Strategic Bond Funds beständiges Alpha an.

    Unsere Portfoliomanager Ales Koutny und Sarang Kulkarni stellen die beiden neuen Fonds vor, die als Grundbausteine für global diversifizierte Anleiheportfolios entwickelt wurden.

    Vorteile der Vanguard Global Core und Global Strategic Bond Funds

    Erfahrene Fondsmanager

    Die aktiven Fonds bauen auf der Expertise der Vanguard Fixed Income Group auf, einem der weltweit größten Anleihefondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,6 Billionen US-Dollar.1

    Kosteneffizienz

    Wir achten auf niedrige Kosten, damit unseren Kundinnen und Kunden mehr von ihrer Rendite bleibt. Daher beginnen die laufenden Kosten der neuen Core und Strategic Bond Funds bei nur 0,25%.2

    Globale Diversifizierung

    Die Fonds investieren überwiegend in globale Staats- und Unternehmensanleihen sowie Verbriefungen mit Investment-Grade-Rating.

    Labelgetreue Strategie-Umsetzung

    Wir streben Mehrrenditen an, ohne von dem Anlageziel und Risikoprofil des Fonds abzuweichen. Daher gelten für beide Fonds klare Obergrenzen für Duration- und Sektor-Exposures.

    Disziplin und robuste Risikokontrolle

    Bei Vanguard ist aktives Fondsmanagement Teamarbeit. Um das Potenzial der Märkte auszuschöpfen, arbeiten die Fondsmanager daher mit unseren Risikomanagern, Kreditanalystinnen und Händlern zusammen.

    Quelle: Vanguard; Stand: 30. Juni 2025.

    Quelle: Vanguard, Stand: 23. Juli 2025. Die Angaben zu den laufenden Kosten (OCF) beziehen sich auf die Anteilsklassen Institutional Plus des Vanguard Global Core Bond Fund. Die laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure, OCF) decken die Kosten des Fondsmanagers für die Verwaltung des Fonds. Nicht enthalten sind Handelskosten und zusätzliche Kosten wie Prüfungshonorare.

    Erfahren Sie mehr über die Fonds

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    Vanguard Global Core Bond Fund

    Eine Core-Anleiheallokation mit hohem Anteil risikoarmer Investment-Grade-Anleihen aus Industrieländern.

    Fondsüberblick herunterladen

    Zu den Fondsinformationen

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    Vanguard Global Strategic Bond Fund

    Eine ähnliche Strategie, jedoch mit mehr Flexibilität in High-Yield- und Schwellenmärkten.

    Fondsüberblick herunterladen

    Zu den Fondsinformationen

    Ein diversifiziertes und risikoarmes Portfolio Ziel-Asset-Allokation

     

    Global Core Bond Fund

    Global Strategic Bond Fund
    Staatsanleihen/Anleihen staatsnaher Emittenten 50% 40%
    Verbriefungen 15% 15%
    Investment-Grade-Unternehmensanleihen 30% 30%
    High-Yield-Unternehmensanleihen 5% 15%


    Transparente Obergrenzen für effektives Risikomanagement

     

    Global Core Bond Fund

    Global Strategic Bond Fund
    High Yield Maximal 10% Maximal 25%
    Schwellenländer +/- 10% ggü. benchmark +/- 20% gegenüber der Benchmark
    Duration +/- 1 year ggü. benchmark +/- 1 .25 Jahre gegenüber der Benchmark

    „Globale Diversifizierung ist nicht länger ein reines Aktienthema. Anleihen werden für Anlegerinnen und Anleger immer wichtiger, die Nachfrage nach geografisch diversifizierten Anleihestrategien steigt.“

    Ales Koutny, CFA

    Portfolio Manager, Vanguard Global Core und Global Strategic Bond Funds

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    Aktive Obligationenfonds

    Vanguard verwaltet bereits seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1975 aktive Fonds und ist heute einer der größten aktiven Manager der Welt. Seit fast einem halben Jahrhundert streben wir beständiges Alpha zu Kosten an, die für unsere Fondsanlegerinnen und -anleger ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis gewährleisten.

    Mehr über aktive Vanguard Fonds
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    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.

    Manche Fonds investieren in Schwellenländern, die im Vergleich zu entwickelteren Märkten volatiler sein können. Infolgedessen kann der Wert Ihrer Anlagen steigen oder fallen.

    Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte Blue-Chip-Unternehmen der Fall ist.

    Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.

    Der Vanguard Global Core Bond Fund und Der Vanguard Global Strategic Bond Fund können derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Für alle anderen Fonds werden sie verwendet, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

    Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.

    Wichtige allgemeine Hinweise

    Dies ist eine Marketingmitteilung.

    Weitere Informationen über die Anlagepolitik und die Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (kid), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) für diesen Fonds sind neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von Vanguard.

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    Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.

    Die Verwaltungsgesellschaft der Vanguard Investment Series plc ist die Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Dienstleistungen in Form von Kauf und Verkauf gemäß Art. 3 (c)(1) Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Die Vanguard Investments Switzerland GmbH führt keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durch. Darüber hinaus erbringt die Vanguard Investments Switzerland GmbH keine Form von Beratungsdienstleistungen. Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen. Interessierte Anleger werden für weitere Informationen auf den Verkaufsprospekt der Fonds verwiesen. Interessierten Anlegern wird außerdem dringend empfohlen, ihre eigenen professionellen Berater hinsichtlich der Auswirkungen einer Anlage in und des Haltens oder der Veräußerung von Anteilen der Fonds sowie des Erhalts von Ausschüttungen in Bezug auf diese Anteile nach dem Recht der Länder, in denen sie steuerpflichtig sind, zu konsultieren.

    Vanguard Investment Series plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zum Angebot in der Schweiz zugelassen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot von Investment Series plc in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung dar. Dies ist ausschließlich eine Werbung gemäß Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung für Vanguard Investment Series plc. Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Kopien der Satzung, der wesentlichen Anlegerinformationen (KID), des Verkaufsprospekts, der Treuhanderklärung, der Geschäftsordnungen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts für diese Fonds können kostenlos angefordert werden beim Schweizer Repräsentanten oder bei Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website.

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