Chance oder Krise? Die langsame Abkehr vom Dollar
Die US-Währung erscheint zunehmend in negativem Licht, allerdings ist die Lage komplizierter – und eröffnet auch Chancen.
Die US-Währung erscheint zunehmend in negativem Licht, allerdings ist die Lage komplizierter – und eröffnet auch Chancen.
Der US-Dollar hat in den letzten Monaten abgewertet, in den Medien wird bereits das Gespenst des „Debasement Trade“ heraufbeschworen. Die Folge: Die Angst vor steigender Inflation in den USA wächst, US-Staatsobligationen kommen unter Druck.
Wir erwarten eine allmähliche Abwertung des Greenback, sehen jedoch keine Dollar-Krise. Allerdings könnte in Zukunft weniger Verlass auf die antizyklischen Eigenschaften sein, die die US-Währung in der Vergangenheit ausgezeichnet haben.
Dennoch ist der Dollar im langfristigen Vergleich weiterhin stark und bleibt strukturell dominant. Der ICE U.S. Dollar Index (der den Dollar in Relation zu einem Korb anderer Währungen setzt) ist sehr „Euro-zentristisch“, was in Zeiten eines volatilen Euro zu einer Überbewertung der Dollarbewegungen führen kann.
Weniger konzentrierte handelsgewichtete Indikatoren zeichnen ein ausgewogeneres Bild. Tatsächlich hat der Dollar im vergangenen Jahr etwas an Wert verloren, doch in den letzten fünf Jahren hat er aufgewertet – und liegt immer noch deutlich über seinem langfristigen Durchschnitt. Wir gehen weiterhin von einer geringfügigen Überbewertung aus und sehen eher eine Korrektur von einem hohen Niveau als einen nachhaltigen Rückgang.
Daher rechnen wir mit einer weiteren Abwertung, allerdings nicht aufgrund eines strukturellen, durch einen Vertrauensverlust ausgelösten Zusammenbruchs, sondern aufgrund der aktuellen Bewertung und der globalen wirtschaftlichen Neuordnung.
Der handelsgewichtete Index zeigt die tatsächliche Dollar-Entwicklung an
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage, da Anlegerinnen und Anleger nicht direkt in einen Index investieren können.
Quelle: Ycharts; Stand der Daten: 30. Januar 2026.
Europa will sich sowohl politisch als auch wirtschaftlich unabhängiger von den USA und deren volatiler Politik machen. Für Regierungen und Investoren erhöht das den Anreiz, ihr Dollar-Exposure zu diversifizieren und in andere Währungen zu investieren. Eine der offensichtlichsten Schwachstellen des Dollars ist das beachtliche US-Leistungsbilanzdefizit. Die Stärke des US-Dollars lässt sich nur durch erhebliche Kapitalzuflüsse erhalten; auch weil diese Kapitalzuflüsse zuletzt nachgelassen haben, hat der Dollar abgewertet.
Zudem haben ausländische Investoren ihr Dollar-Exposure häufig nur in geringem Umfang abgesichert, denn in Stressphasen wertet die US-Währung in der Regel auf und trägt so zur Portfoliodiversifizierung bei. Als der Dollar jedoch im Zuge der Zollankündigungen im April des vergangenen Jahres im Gleichschritt mit US-Wertpapieren an Wert verlor, wuchsen die Zweifel an der Verlässlichkeit der Währung, und tatsächlich gibt es Anzeichen, dass die Absicherungsquoten steigen.
Auch wegen steigender Defizite streben Anlegerinnen und Anleger höhere Diversifizierung an, was sich inzwischen an den Obligationenbewertungen zeigt. Zwar kann ein schwächerer Dollar kurzfristig das Wachstum ankurbeln, im Gegenzug steigt jedoch das Risiko, dass die USA Inflation importieren. Damit könnte der Spielraum der US-Notenbank (Fed) für Zinssenkungen kleiner werden und die Volatilität von US-Staatsobligationen steigen.
Aktive Manager, die flexibel nach Relative-Value-Potenzial suchen können, sind gut für dieses Marktumfeld aufgestellt. Besonders attraktiv sind die Staatsobligationen anderer Länder, deren Währungen aufwerten und Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank, die Bank of Japan und die Bank of England zu einer expansiveren Geldpolitik veranlassen könnten.
Auch wenn sich im Moment alle Augen auf die Aktienmärkte richten, gehen wir davon aus, dass die Dynamik an den globalen Obligationenmärkten zunimmt.
• Globale Obligationen als Diversifizierungsinstrument:
Das Active Fixed Income Team von Vanguard hat das Exposure auf die Märkte für Staats- und Unternehmensobligationen ausserhalb der USA erhöht, um von der Veränderung im globalen Zinsumfeld zu profitieren. Dabei setzen wir auf Relative-Value-Differenzen zwischen US-Treasuries und Staatsobligationen anderer Industrieländer, zum Beispiel deutscher Bundesanleihen.
• Rückkehr der Laufzeitprämie:
Die Dollar-Abwertung und die steigenden Schulden in den Industrieländern machen steigende Laufzeitprämien für aktive und langfristige Anlegerinnen und Anleger interessant, da sie bei einer steileren Zinskurve sowohl Roll-down-Renditen abschöpfen als auch höheres Einkommen im mittleren Laufzeitenbereich erzielen können.
• Günstigere Bedingungen für Unternehmen
Auch Unternehmensobligationen dürften profitieren. Ein schwächerer US-Dollar kann zu besseren Finanzkonditionen führen, wenn die Kurse an den US-Aktienmärkten steigen (US-Unternehmen erwirtschaften rund 50% ihrer Gewinne im Ausland) und die US-Wirtschaft stärker wächst. Für die Fed würde es dann schwieriger werden, die Zinsen schnell zu senken. Konjunktursensible Märkte, etwa Investment-Grade- und High-Yield-Unternehmensobligationen, könnten profitieren und werfen in der Regel Mehrrenditen gegenüber Staatsobligationen ab.
Kurzfristig mögen die Schlagzeilen, die die amerikanische Währung macht, Verunsicherung auslösen. Doch wir sind überzeugt, dass eine langfristige Perspektive und eine aktive Zinskurvenpositionierung, Sektorallokation und Wertpapierauswahl weiterhin effektive Instrumente zur Abschöpfung von Renditen sind.
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Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
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