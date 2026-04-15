KI-Disruption: Wie eine „known Unkown“ aktive Anleihestrategien begünstigt

Quelle: Bloomberg, Bank of America und Fitch; Stand: 31. Dezember 2025.

Oberflächliche Analysen reichen nicht aus

Als Investoren in Unternehmensanleihen können wir uns anhand der Mikro-Themen von heute ein Bild der Makro-Themen von morgen machen.

Einige Unternehmen werden KI erfolgreich in ihre Prozesse integrieren, ihre Gewinnspannen vergrößern und ihre Wettbewerbsvorteile stärken. Andere werden unter Margen- und Preisdruck kommen oder erleben, dass sinkende Eintrittsbarrieren ihre Geschäftsmodelle bedrohen. KI-Disruption erhöht die Streuung – und schafft Chancen.

Sorgfältige Wertpapierauswahl ist eine entscheidende Voraussetzung, um in diesem Sektor Alpha abzuschöpfen. Hier kann Expertise in der Kreditanalyse wirklich zum Tragen kommen: Wer die Fundamentaldaten der Unternehmen versteht, kann leichter Gewinner und Verlierer identifizieren.

Die nächste Phase der KI-Transformation

Aktuell blickt der Markt vor allem auf Fortschritte in der Entwicklung der KI-Modelle, doch in den kommenden 18 bis 24 Monaten wird es zu einer Phasenverschiebung kommen, wenn die effiziente Implementierung der Technologie in bestehende Arbeitsprozesse in den Fokus rückt – und damit auch die Frage, ob sich die versprochenen Renditen nach dem derzeitigen Aufbau tatsächlich einstellen.

Wir erwarten unter anderem transformative Innovationen im Bank- und Versicherungswesen sowie in der Softwarebranche, die Arbeitskraft einsparen und die Profitabilität der Unternehmen verbessern werden.

Eine ganzheitliche Strategie

Aktive Wertpapierauswahl wird in diesem Umfeld immer wichtiger. Wir investieren bevorzugt in Emittenten mit beständigen Cashflows, disziplinierter Kapitalallokation und strukturellen Wettbewerbsvorteilen. Künstliche Intelligenz eröffnet Chancen, bringt jedoch auch Risiken mit sich. Es wird vor allem darauf ankommen, das eine von dem anderen zu unterscheiden.

Gemeinsam mit unseren Portfoliomanagern betrachten die Vanguard Kreditanalystinnen und -analysten für Telekommunikation, Medien und Technologie unser KI-Exposure ganzheitlich und über verschiedene Assetklassen, Ratingkategorien und Branchen hinweg. Unsere Anlageprozesse zeichnen sich durch Teamarbeit aus, sodass wir Chancen besser identifizieren und versteckte Konzentrationsrisiken leichter vermeiden können.

Die KI-Transformation erstreckt sich über mehrere Jahre, nicht über Quartale. Aktive Wertpapierauswahl über verschiedene Sektoren und Laufzeiten hinweg ist der Schlüssel zu langfristigen Renditen.