KI-Disruption: Wie eine „known Unkown“ aktive Anleihestrategien begünstigt
Die Emissionsvolumen von KI-Anleihen steigen. Wird Disruption durch Künstliche Intelligenz inzwischen eingepreist?
Die Emissionsvolumen von KI-Anleihen steigen. Wird Disruption durch Künstliche Intelligenz inzwischen eingepreist?
„Als Investoren in Unternehmensanleihen können wir uns anhand der Mikro-Themen von heute ein Bild der Makro-Themen von morgen machen.“
Lead Portfolio Manager, Vanguard Global Credit Bond Fund
Gleichwohl gehen wir davon aus, dass aus dem Aufstieg Künstlicher Intelligenz über einen längeren Zeitraum hinweg Gewinner und Verlierer hervorgehen werden. Dieses Risiko verstärkt die Streuung an den Anleihemärkten sowohl im High-Yield-Segment, in denen Software-Unternehmen ein höheres Gewicht haben, als auch im Investment-Grade-Segment, wo Hyperscaler eine Emissionswelle losgetreten haben.
Die Schätzungen schwanken, doch für den Ausbau der KI-Infrastruktur könnten an den öffentlichen Märkten im laufenden Jahr Anleihen im Wert von rund 400 Milliarden US-Dollar begeben werden, was bei vorsichtiger Schätzung 10 bis 15% des diesjährigen USD-Emissionsvolumens von Unternehmensanleihen entspräche.1 Der Trend zu „Reverse-Yankee“-Emissionen, der seine Ursache in niedrigeren Refinanzierungskosten und dem Wunsch nach Diversifizierung hat, hat auch an den Euro-Investment-Grade-Märkten zu einem leichten Anstieg der Technologie-Emissionen geführt, allerdings wird der Großteil der Anleihen weiterhin in den USA begeben.
Dennoch ist Technologie vor allem ein Aktienmarktthema, das die Anleihemärkte weit weniger verändert und dort auch nicht dieselben Konzentrationsrisiken geschaffen hat.
Technologieunternehmen: dominant nur am Aktienmarkt
Quelle: Bloomberg; Stand: 30. März 2026.
KI-Emissionen von Hyperscalern – Amazon, Google, Meta, Microsoft und Oracle – haben zu einer Neubewertung des gesamten US-amerikanischen Investment-Grade-Technologiesektors geführt. Im Gegensatz zu aktuellen Trends werden Anleihen von Technologieunternehmen heute mit größeren Risikoaufschlägen gehandelt als Bankanleihen, deren Fundamentaldaten robust sind.
Steigende Risikoaufschläge für Investment-Grade-Technologieanleihen (Kumulierte Veränderung ggü. Vorjahr)
Quelle: Daten von Bloomberg; Stand: 28. Februar 2026.
Die kumulierte Spread-Veränderung von Technologieunternehmen ist im High-Yield-Segment ausgeprägter (Kumulierte Veränderung ggü. Vorjahr)
Quelle: Daten von Bloomberg; Stand: 28. Februar 2026.
Am US-High-Yield-Markt stellt Künstliche Intelligenz eine Bedrohung sowohl für traditionelle Technologie- als auch für SaaS-Unternehmen dar. Die Folge: Die Risikoaufschläge steigen – und damit auch das Potenzial für eine Differenzierung zwischen Gewinnern und Verlierern. Im Vergleich zum Leveraged-Loan- und Private-Credit-Markt, wo Technologie etwa 15% des Emissionsvolumens ausmacht, ist die Qualität am High-Yield-Markt jedoch weiterhin hoch und Technologieanleihen weit weniger dominant.
Anteil von Software- und Technologie-Emittenten am High-Yield-Emissionsvolumen
Quelle: Bloomberg, Bank of America und Fitch; Stand: 31. Dezember 2025.
Als Investoren in Unternehmensanleihen können wir uns anhand der Mikro-Themen von heute ein Bild der Makro-Themen von morgen machen.
Einige Unternehmen werden KI erfolgreich in ihre Prozesse integrieren, ihre Gewinnspannen vergrößern und ihre Wettbewerbsvorteile stärken. Andere werden unter Margen- und Preisdruck kommen oder erleben, dass sinkende Eintrittsbarrieren ihre Geschäftsmodelle bedrohen. KI-Disruption erhöht die Streuung – und schafft Chancen.
Sorgfältige Wertpapierauswahl ist eine entscheidende Voraussetzung, um in diesem Sektor Alpha abzuschöpfen. Hier kann Expertise in der Kreditanalyse wirklich zum Tragen kommen: Wer die Fundamentaldaten der Unternehmen versteht, kann leichter Gewinner und Verlierer identifizieren.
Aktuell blickt der Markt vor allem auf Fortschritte in der Entwicklung der KI-Modelle, doch in den kommenden 18 bis 24 Monaten wird es zu einer Phasenverschiebung kommen, wenn die effiziente Implementierung der Technologie in bestehende Arbeitsprozesse in den Fokus rückt – und damit auch die Frage, ob sich die versprochenen Renditen nach dem derzeitigen Aufbau tatsächlich einstellen.
Wir erwarten unter anderem transformative Innovationen im Bank- und Versicherungswesen sowie in der Softwarebranche, die Arbeitskraft einsparen und die Profitabilität der Unternehmen verbessern werden.
Aktive Wertpapierauswahl wird in diesem Umfeld immer wichtiger. Wir investieren bevorzugt in Emittenten mit beständigen Cashflows, disziplinierter Kapitalallokation und strukturellen Wettbewerbsvorteilen. Künstliche Intelligenz eröffnet Chancen, bringt jedoch auch Risiken mit sich. Es wird vor allem darauf ankommen, das eine von dem anderen zu unterscheiden.
Gemeinsam mit unseren Portfoliomanagern betrachten die Vanguard Kreditanalystinnen und -analysten für Telekommunikation, Medien und Technologie unser KI-Exposure ganzheitlich und über verschiedene Assetklassen, Ratingkategorien und Branchen hinweg. Unsere Anlageprozesse zeichnen sich durch Teamarbeit aus, sodass wir Chancen besser identifizieren und versteckte Konzentrationsrisiken leichter vermeiden können.
Die KI-Transformation erstreckt sich über mehrere Jahre, nicht über Quartale. Aktive Wertpapierauswahl über verschiedene Sektoren und Laufzeiten hinweg ist der Schlüssel zu langfristigen Renditen.
1 Quelle: Vanguard.
2 Quelle: Bloomberg; Stand: 31. März 2026.
3 Quelle: Daten von Bloomberg.
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Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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