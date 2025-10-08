Ein erstklassiges Umfeld für Anleihen
Hohe Rendite, geringe Risiken, großes Potenzial: Vanguard Global Head of Fixed Income Sara Devereux hält Anleihen aktuell für besonders attraktiv.
Hohe Rendite, geringe Risiken, großes Potenzial: Vanguard Global Head of Fixed Income Sara Devereux hält Anleihen aktuell für besonders attraktiv.
„Die Ertragskomponente trägt heute sehr viel zur Rendite von Anleihen bei. Also lassen Sie sich die Kupons nicht entgehen.“
Vanguard Global Head of Fixed Income
In einem aktuellen Morningstar-Artikel, erklärt Sara Devereux, Vanguard Global Head of Fixed Income, warum die Ausgangslage an den Anleihemärkten aktuell besonders günstig ist. Die Effektivzinsen liegen deutlich über den Tiefstständen aus den Jahren vor der Pandemie, gleichzeitig erwägen sowohl die US-Notenbank (Fed) als auch andere Zentralbanken weitere Zinssenkungen. Für langfristige Anlegerinnen und Anleger, die ihre Portfolios stabilisieren und beständige laufende Erträge erzielen wollen, sind diese Bedingungen attraktiv.
Auf dem Weg ins Jahr 2026 könnten politische Entscheidungen in den USA, darunter Steuersenkungen und Deregulierung, sowohl der Wirtschaft als auch den Anleihemärkten weiteren Auftrieb verleihen und eine strategische Anleihe-Allokation noch attraktiver machen. Anlegerinnen und Anleger, die Anleihen bisher untergewichtet haben, sollten darüber nachdenken, ihr Exposure zu erhöhen. Indexfonds sind dabei eine gute Ausgangsbasis, die durch aktive Fonds ergänzt werden kann.
Den vollständigen Morningstar-Artikel können Sie hier abrufen.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
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