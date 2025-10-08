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    • Ein erstklassiges Umfeld für Anleihen
    3 Minuten Lesedauer
    Aktives Investieren

    Ein erstklassiges Umfeld für Anleihen

    Hohe Rendite, geringe Risiken, großes Potenzial: Vanguard Global Head of Fixed Income Sara Devereux hält Anleihen aktuell für besonders attraktiv.

    Sara Devereux
    Sara Devereux

    Global Head of Fixed Income Group

    • In einem aktuellen Interview mit Morningstar erklärt Sara Devereux, Global Head of Fixed Income bei Vanguard, warum hohe Renditen und die Aussicht auf Zinssenkungen Anleihen attraktiv machen.

    • Für Anlegerinnen und Anleger sind vor allem mittlere Laufzeiten mit ihrem ausgewogenen Verhältnis aus laufenden Erträgen und Zinsrisiken interessant, so Devereux.

    • Investment-Grade-Unternehmensanleihen zeichnen sich durch attraktive Effektivzinsen und Mehrrenditepotenzial durch aktive Wertpapierauswahl aus.
       

    „Die Ertragskomponente trägt heute sehr viel zur Rendite von Anleihen bei. Also lassen Sie sich die Kupons nicht entgehen.“

    Sara Devereux

    Vanguard Global Head of Fixed Income

    In einem aktuellen Morningstar-Artikel, erklärt Sara Devereux, Vanguard Global Head of Fixed Income, warum die Ausgangslage an den Anleihemärkten aktuell besonders günstig ist. Die Effektivzinsen liegen deutlich über den Tiefstständen aus den Jahren vor der Pandemie, gleichzeitig erwägen sowohl die US-Notenbank (Fed) als auch andere Zentralbanken weitere Zinssenkungen. Für langfristige Anlegerinnen und Anleger, die ihre Portfolios stabilisieren und beständige laufende Erträge erzielen wollen, sind diese Bedingungen attraktiv.

    Die wichtigsten Aussagen auf einen Blick

    • Die attraktiven Effektivzinsen dürften bleiben: Selbst wenn die Fed in den kommenden Monaten weitere Zinssenkungen in Erwägung ziehen sollte, dürften die US-Anleiherenditen auch in Zukunft deutlich über den Tiefständen der vergangenen Jahre liegen.

    • Laufende Erträge als Puffer: Höhere Effektivzinsen können ein Portfolio gegen mögliche Kursrückgänge absichern. Sollte die Konjunktur nachlassen, können Anlegerinnen und Anleger unter Umständen von steigenden Anleihekursen profitieren. Sollten die Kurse dagegen fallen, würde die Ertragskomponente die Verluste begrenzen.

    • Ausgewogenes Risiko/Renditeprofil im mittleren Segment der Zinskurve: Anleihen mit Laufzeiten von rund 5 bis 6 Jahren bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Zinsrisiko. Im mittleren Segment der Kurve können Anlegerinnen und Anleger attraktive Renditen abschöpfen, ohne sich der Volatilität längerer Laufzeiten auszusetzen.

    • Investment-Grade-Unternehmensanleihen besonders attraktiv: Aufgrund ihrer attraktiven Effektivzinsen und dem Potenzial für Mehrrenditen durch aktive Wertpapierauswahl halt Devereux Investment-Grade-Unternehmensanleihen für besonders interessant.

    • Disziplin ist entscheidend: Anlegerinnen und Anleger sollten ihre Anleiheallokation langfristig und als strategischen Stabilisator eines diversifizierten Portfolios betrachten und der Versuchung widerstehen, Schlagzeilen oder kurzfristigen Gewinnen nachzujagen.

    Risiken

    • Steigende Haushaltsdefizite: Steigende Haushaltsdefizite stellen ein langfristiges Risiko für die Anleihemärkte dar. Zwar ist dieses Risiko in den aktuellen Effektivzinsen eingepreist; sollten sich die Haushaltsaussichten jedoch weiter eintrüben, könnten auch die Volatilität und die Laufzeitprämien steigen.

    • Knappe Kreditrisikoaufschläge: Riskantere Anleihen werfen nur geringfügig höhere Renditen ab als sicherere Anleihen. Anlegerinnen und Anleger sollten es daher vermeiden, für etwas mehr Rendite zu viel Risiko einzugehen. Aktives Management und sorgfältige Wertpapierauswahl können in diesem Umfeld hilfreich sein.

    Ausblick

    Auf dem Weg ins Jahr 2026 könnten politische Entscheidungen in den USA, darunter Steuersenkungen und Deregulierung, sowohl der Wirtschaft als auch den Anleihemärkten weiteren Auftrieb verleihen und eine strategische Anleihe-Allokation noch attraktiver machen. Anlegerinnen und Anleger, die Anleihen bisher untergewichtet haben, sollten darüber nachdenken, ihr Exposure zu erhöhen. Indexfonds sind dabei eine gute Ausgangsbasis, die durch aktive Fonds ergänzt werden kann.

    Den vollständigen Morningstar-Artikel können Sie hier abrufen.

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