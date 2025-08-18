Aktive Anleihestrategien, die über ihre Benchmark hinausgehen

Anleiheindexfonds eignen sich sehr gut, um kosteneffizient ein global diversifiziertes Anleihe-Exposure aufzubauen. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich nicht wesentlich von global diversifizierten Aktienindexfonds. Doch ist der Bloomberg Global Aggregate Index (Global Agg) wirklich ein gutes Abbild für die globalen Anleihemärkte, so wie global diversifizierte Aktienindizes den globalen Aktienmarkt abbilden?

Tatsächlich unterscheiden sich die Anleihemärkte deutlich von den Aktienmärkten, außerdem investieren Anlegerinnen und Anleger aus anderen Gründen in Aktien- als in Anleihefonds. Wer die Unterschiede zwischen beiden Assetklassen versteht, kann besser nachvollziehen, wie aktive Anleihemanager bessere Ergebnisse erzielen können – indem sie ihr Anlageuniversum erweitern und so die Portfoliodiversifizierung erhöhen und im Idealfall höhere Renditen erzielen.

Ein riesiges Opportunitätsumfeld

Das globale Anleiheuniversum ist viel größer, komplexer und weniger effizient als das Aktienuniversum. Beispielsweise enthält der Global Agg mehr als 31.000 Anleihen aus 72 Ländern,1 wohingegen der FTSE All-World Index, eine globale Aktienbenchmark, nur aus rund 4.200 Aktien besteht.2

Zudem sind die Anleihemärkte fragmentierter, schließlich werden Anleihen sowohl von staatlichen Emittenten als auch von Unternehmen begeben. Und da ältere Anleihen irgendwann auslaufen und neue Anleihen auf den Markt kommen, ändert sich die Zusammensetzung des Marktes ständig. Außerdem können Unternehmen zahlreiche Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Kupons, Bonitäten und Zahlungsstrukturen begeben, ihr Aktienkapital besteht dagegen meist aus nur einer Aktiengattung.

Aktive Anleihemanager haben aufgrund dieser Komplexität der Anleihemärkte und der Vielfalt der gehandelten Wertpapiere deutlich mehr Spielraum, um Alpha zu generieren.

Alpha für Anlegerinnen und Anleger

Aktive Fondsmanager können das Potenzial der Anleihemärkte auf mehreren Wegen ausschöpfen. Zum Beispiel können sie die Kapitalstrukturen risikoarmer Emittenten von Staats- und Unternehmensanleihen genauer unter die Lupe nehmen und in Anleihen mit niedrigeren Handelsvolumen und diversen Laufzeiten, Kreditratings, Währungen und anderen individuellen Merkmalen investieren, die attraktive risikobereinigte Renditen abwerfen.

Sie können Staatsanleihen von Ländern mit steigender Wirtschaftskraft und sinkenden Defiziten übergewichten, deren Effektivzinsen wahrscheinlich sinken und deren Anleihekurse daher steigen dürften. Am Markt für Unternehmensanleihen können sie in Sektoren und Emittenten investieren, deren Fundamentaldaten sinkendes Kreditrisiko anzeigen und deren Kreditrisikoaufschläge daher zurückgehen sollten.

Durch diese Flexibilität können aktive Fondsmanager höhere Renditen generieren, ohne dafür deutlich höhere Risiken einzugehen als passive Fonds – vorausgesetzt, sie haben die richtige Strategie.

Der Vanguard Global Core und der Vanguard Global Strategic Bond Fund sind aktiv gemanagte All-in-One-Anleihestrategien, die sich als Grundbaustein für eine Anleihe-Allokation eignen und entweder als Einzellösung oder in Kombination mit anderen Anleihestrategien verwendet werden können.

Die Fonds streben Mehrrenditen gegenüber ihren Benchmarks an, indem sie Marktineffizienzen ausschöpfen und andere Alpha-Chancen nutzen.

In ihrem Risiko-/Renditeprofil sind die Fonds jedoch durchaus „benchmark-bewusst“: Die jährlichen Alpha-Ziele orientieren sich an den Indizes, für Art und Umfang der zulässigen Risiken (wie etwa Abweichungen von der Benchmark) gelten klare Obergrenzen.

Das Mandat des Global Core Bond Fund ist konservativer als das des Global Strategic Bond Fund, der flexibler in eine größere Zahl von Marktsegmenten und Anleihen investieren kann.

Risikosteuerung

Die meisten aktiven Fonds streben Mehrrenditen gegenüber ihrer Benchmark an; was einen aktiven Manager jedoch wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Risiken effektiv zu steuern. Das Risikomanagement eines Fonds ist häufig ein wichtiges Entscheidungskriterium, denn bei Anleihen geht es vielen Anlegerinnen und Anlegern nicht allein um die Rendite, sondern häufig auch um laufendes Einkommen, Kapitalerhalt oder die Umsetzung sehr spezifischer Finanzziele.

Der Vanguard Global Core und der Vanguard Global Strategic Bond Fund können ihre Portfolios an Veränderungen im Markt- und Zinsumfeld anpassen und so Verlustrisiken begrenzen, was zu beständigeren Anlageergebnissen beitragen kann.

Die globale Diversifizierung der Fonds kann Volatilität reduzieren und so ebenfalls zu höheren Renditen beitragen. Durch die Streuung des Anlagevermögens auf zahlreiche Anleihen und Märkte mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind Anlegerinnen und Anleger zudem weniger abhängig von den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen einzelner Länder und Regionen.

All-in-One-Anleiheportfolios

Die Managerinnen und Manager des Global Core Bond Fund und des Global Strategic Bond Fund achten auch auf andere Parameter, zum Beispiel den optimalen Zeitpunkt zur Neugewichtung des Portfolios sowie Über- oder Untergewichtungen bestimmter Positionen bei steigenden oder fallenden Zinsen.

Anhand von Faktoren wie Kreditrisikoaufschlägen, Zinsen und Nachrichten aus der Wirtschaft passen sie die Portfolio-Allokation täglich an. Außerdem arbeiten sie eng mit dem globalen Vanguard Credit Research Team zusammen, das die Anleihemärkte ständig im Blick hat und einzelne Sektoren, Emittenten und Kreditrisiken gut einschätzen kann. Das Team analysiert sowohl Chancen als auch potenzielle Warnzeichen und kann Entscheidungen schnell umsetzen.

Der Vanguard Kostenvorteil

Vanguard verwaltet über 2,6 Billionen US-Dollar in Anleihefonds und gehört damit zu den größten Anleihefondsmanagern der Welt.3 Dank unserer globalen Präsenz, der einzigartigen Eigentümerstruktur unserer Muttergesellschaft in den USA4 und unserem Bekenntnis zu Kosteneffizienz können sich unsere Kundinnen und Kunden darauf verlassen, dass wir Größenvorteile weitergeben und in der Verwaltung unserer aktiven Anleiheportfolios einen anderen Weg einschlagen.

Niedrige Kosten bedeuten nicht nur, dass unseren Fondsanlegerinnen und -anlegern mehr von ihrer Rendite bleibt, sondern auch, dass wir keine exzessiven Risiken eingehen müssen, um höhere Gebühren auszugleichen. In unseren aktiven Anleihefonds gehen wir nur dann Risiken ein, wenn unsere Kundinnen und Kunden dafür eine angemessene Vergütung erwarten können.

Das Ergebnis sind höhere risikobereinigte Renditen und niedrigere Verluste in Stressphasen. Weltweit lagen 42 unserer 46 aktiven Anleihefonds in den letzten zehn Jahren über dem Durchschnitt ihrer Lipper-Vergleichsgruppe.5

1 Quelle: Bloomberg; Stand: 25. Januar 2025. Der Global Aggregate Index enthält ca. 31.000 Anleihen.

2 Quelle: LSEG; Stand: 31. Juli 2025. Der FTSE All-World-Index enthält 4.221 Aktien, was etwa 90 bis 95% des globalen Aktienuniversums entspricht.

3 Quelle: Vanguard; Stand: 30. Juni 2025. Die Abbildung zeigt das globale Anlagevermögen, das von der Vanguard Fixed Income Group verwaltet wird.

4 Die Vanguard Group, Inc. gehört den Vanguard Fonds und ETFs mit Domizil in den USA. Diese Fonds gehören wiederum den Fondsanlegerinnen und -anlegern.

5 Quelle: LSEG Lipper; Stand: 31. März 2025. Prozentsatz der Vanguard Fonds in jeder Kategorie mit Mehrrenditen gegenüber dem Durchschnitt ihrer Vergleichsgruppe (weltweit). Über den 10-Jahres-Zeitraum konnten 42 von 46 aktiven Anleihefonds bessere Renditen erwirtschaften als der durchschnittliche Wettbewerbsfonds. Für andere Zeiträume können die Ergebnisse abweichen. Für den Vergleich wurden ausschließlich Fonds mit einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren berücksichtigt. Nicht alle in den Daten enthaltenen Fonds sind in Europa verfügbar.