  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""
    • On demand 30 minuten

    Ausblick auf die Anleihemärkte – Ein Q&A mit dem Vanguard Fixed Income Team

    Montag, 23 Juni, 2025
    Jetzt anschauen
    On demand 30 minuten

    Ausblick auf die Anleihemärkte – Ein Q&A mit dem Vanguard Fixed Income Team

    Montag, 23 Juni, 2025
    Jetzt anschauen

    Zölle, Handelskriege und wirtschaftliche Unsicherheit haben die Anleihemärkte in Aufruhr versetzt. Wie können Anlegerinnen und Anleger ihr Portfolio durch das aktuelle Marktumfeld steuern?

    • Werden die US-Zölle die globalen Unternehmensanleihemärkte belasten?
    • Werden steigende Haushaltsdefizite in Europa die langfristigen Anleiherenditen in die Höhe treiben?
    • Wird die Dollar-Volatilität anhalten?

    In diesem 30-minütigen Q&A beantwortet die Vanguard Fixed Income Group diese und weitere Fragen, die viele Anlegerinnen und Anleger beschäftigen. 

    Sie können bereits bei der Anmeldung Ihre Fragen einreichen. 

    Das Event findet in englischer Sprache statt.

    Diskussionsteilnehmer

    Ales Koutny + ' ' + Head of International Rates, Vanguard Europe
    Ales Koutny

    Head of International Rates, Vanguard Europe

    Sarang Kulkarni + ' ' + Lead Portfolio Manager, Vanguard Global Credit Bond Fund
    Sarang Kulkarni

    Lead Portfolio Manager, Vanguard Global Credit Bond Fund

    Moderator

    Kelly Gemmell + ' ' + Head of Fixed Income Product Specialism, Vanguard Europe
    Kelly Gemmell

    Head of Fixed Income Product Specialism, Vanguard Europe

    ""

    Aktive Obligationenfonds

    Mit unseren aktiven Obligationenfonds streben wir langfristiges Alpha bei sorgfältiger Risikokontrolle an.

    Mehr erfahren
    ""
    ""
    ""

    Unsere Veranstaltungen

    Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.

    Zu den Veranstaltungen


    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.

    Wichtige allgemeine Hinweise

    Dies ist professionellen Anlegern vorbehalten und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf dies verlassen dürfen.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, ihre professionellen Berater zu konsultieren und sich über die Konsequenzen einer Anlage, des Haltens und der Veräußerung von [Anteilen/Aktien] sowie des Erhalts von Ausschüttungen aus Anlagen zu informieren.

    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

    Das Event wird von der Vanguard Group (Ireland) Limited organisiert.