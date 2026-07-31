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    • USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

    USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VEMA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Anleihen

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
    • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Feb. 2019
    Notierungsdatum
    21. Feb. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I30182US
    Dividend schedule
    Vergleichsindex
    Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 1'441 1'449 30. Juni 2026
    6.1% 6.1% 31. Juli 2026
    5.4% 5.3% 31. Juli 2026
    9.9 Jahre 9.9 Jahre 31. Juli 2026
    BBB BBB 31. Juli 2026
    6.1 Jahre 6.1 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.5% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 11.69% 11.57% 0.12%
    MexikoSchwellenmärkte 9.05% 9.03% 0.02%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 7.69% 7.74% -0.05%
    IndonesienSchwellenmärkte 5.53% 5.51% 0.02%
    TürkeiSchwellenmärkte 5.41% 5.40% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 5.13% 5.52% -0.39%
    ArgentinienSchwellenmärkte 3.45% 3.45% 0.00%
    BrasilienSchwellenmärkte 3.38% 3.38% 0.00%
    SüdkoreaPacific 3.27% 3.28% -0.01%
    KatarSchwellenmärkte 3.25% 3.38% -0.13%
    ChileSchwellenmärkte 3.04% 3.01% 0.03%
    KolumbienSchwellenmärkte 2.55% 2.55% 0.00%
    PhilippinenSchwellenmärkte 2.35% 2.35% 0.00%
    IsraelNaher Osten 2.10% 2.09% 0.01%
    PolenEuropa 1.87% 1.87% 0.00%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Argentine Republic Government International Bond 0.92415% $ 14'395'273.47 18'239'937 4.13% 09. Juli 2035
    Eagle Funding Luxco Sarl 0.64243% $ 10'006'922.70 10'022'000 5.50% 17. Aug. 2030
    Argentine Republic Government International Bond 0.52267% $ 8'141'502.44 9'869'578 5.00% 09. Jan. 2038
    Argentine Republic Government International Bond 0.50487% $ 7'864'286.52 9'003'492.48 0.75% 09. Juli 2030
    Argentine Republic Government International Bond 0.43212% $ 6'730'947.76 9'103'166 3.50% 09. Juli 2041
    Petroleos Mexicanos 0.38983% $ 6'072'223.11 6'805'000 7.69% 23. Jan. 2050
    Petroleos Mexicanos 0.36846% $ 5'739'427.25 5'750'000 6.70% 16. Feb. 2032
    Qatar Government International Bond 0.30084% $ 4'686'166.38 5'205'000 5.10% 23. Apr. 2048
    Saudi Government International Bond 0.29121% $ 4'536'041.64 5'747'000 4.50% 26. Okt. 2046
    Qatar Government International Bond 0.28945% $ 4'508'675.96 5'210'000 4.82% 14. März 2049

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 63.57
    Veränderung
    $-0.09-0.14%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 51.68
    Veränderung
    +CHF 0.060.13%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 64.07
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 52.07
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 60.04
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 48.23
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 4.03
    Veränderung
    +6.28%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 3.84
    Veränderung
    +7.38%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    14'129'534
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Feb. 2019

    Notierungsdatum

    03. Apr. 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 63.5710 CHF 51.6810
    13. Aug. 2026 $ 63.6570 CHF 51.6160
    12. Aug. 2026 $ 63.4635 CHF 51.5950
    11. Aug. 2026 $ 63.4458 CHF 51.5510
    10. Aug. 2026 $ 63.4826 CHF 51.4810
    07. Aug. 2026 $ 63.5885 CHF 51.6920
    06. Aug. 2026 $ 63.4913 CHF 51.7150
    05. Aug. 2026 $ 63.5957 CHF 51.4290
    04. Aug. 2026 $ 63.5008 CHF 51.4890
    03. Aug. 2026 $ 63.2539 CHF 51.3690

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.