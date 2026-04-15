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    Inside Track: Kann Künstliche Intelligenz globale Value-Aktien beflügeln?

    Mittwoch, 15 April, 2026
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    Inside Track: Kann Künstliche Intelligenz globale Value-Aktien beflügeln?

    Mittwoch, 15 April, 2026
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    In dem aktuellen Webinar unserer vierteljährlichen Inside Track-Serie gehen wir der Frage nach, wie die Dominanz der Technologie-Mega-Caps den globalen Aktienmarkt verändert und wie Dividenden helfen, Fakten von Fiktion zu unterscheiden.

    Unter anderem geht es in dem Webinar um folgende Themen:

    • Die aktuelle Marktentwicklung und was sie über Risiko und Resilienz verrät
    • Warum Dividenden in unsicheren Märkten Klarheit bringen
    • Wie Anlegerinnen und Anleger Diversifizierung in dem aktuellen Marktumfeld neu denken können

    Haben Sie Lust auf eine pointierte Diskussion, die gängige Theorien in Frage stellt, ohne in Fachjargon zu verfallen? Dann melden Sie sich für unser Webinar an.

    Das Event findet in englischer Sprache statt.

    Referent

    Joao Saraiva, CFA + ' ' + Senior Investment Analyst, Vanguard
    Joao Saraiva, CFA

    Senior Investment Analyst, Vanguard

    Moderator

    Afolabi Thomas + ' ' + Investment Product Specialist, Vanguard
    Afolabi Thomas

    Investment Product Specialist, Vanguard

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