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    Quarterly Investment Outlook – 2025: Q3

    Mittwoch, 24 September, 2025
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    Chancen und Risiken in Zeiten steigender Haushaltsdefizite

    Wohin steuern die Aktien- und Anleihemärkte in einem Umfeld, das von wachsenden Haushaltsrisiken geprägt ist? Steigende Aktienkurse auch in diesem Quartal – den anhaltenden geopolitischen Spannungen und der ungewissen US-Zollpolitik zum Trotz – unterstreichen den Optimismus und die steigende Risikobereitschaft von Anlegerinnen und Anlegern. Doch kann die gute Stimmung bis Jahresende anhalten?

    In unserem vierteljährlichen Ausblick blicken die Volkswirtinnen und Anlagestrategen von Vanguard auf Wirtschaft und Märkte und geben einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre.

    In dem Webinar werden wir insbesondere auf die folgenden Fragen eingehen:

    • Welchen Einfluss haben die Zölle auf die Haushalte der wichtigsten Volkswirtschaften?

    • Werden die Zentralbanken mit Zinssenkungen auf die Konjunkturabkühlung und die Zollbelastungen reagieren?

    • Was bedeutet die Abwertung des US-Dollars für Anlegerinnen und Anleger?

    Warum sich die Teilnahme lohnt:

    • Analysen und Prognosen von Vanguard

    • Strategien für die Chancen und Risiken des aktuellen Marktumfelds

    • Q&A mit unseren Expertinnen und Experten
       

    Das Event findet in englischer Sprache statt.

    Referenten

    Josefina Rodriguez + ' ' + Economist, Investment Strategy Group, Vanguard Europe
    Josefina Rodriguez

    Economist, Investment Strategy Group, Vanguard Europe

    Dimitris Korovilas + ' ' + Senior Investment Strategist, Investment Strategy Group, Vanguard Europe
    Dimitris Korovilas

    Senior Investment Strategist, Investment Strategy Group, Vanguard Europe

    Moderator

    Ben Nightingale + ' ' + Strategic Account Manager, Vanguard
    Ben Nightingale

    Strategic Account Manager, Vanguard

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    Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.

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