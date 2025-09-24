Quarterly Investment Outlook – 2025: Q3

Wohin steuern die Aktien- und Anleihemärkte in einem Umfeld, das von wachsenden Haushaltsrisiken geprägt ist? Steigende Aktienkurse auch in diesem Quartal – den anhaltenden geopolitischen Spannungen und der ungewissen US-Zollpolitik zum Trotz – unterstreichen den Optimismus und die steigende Risikobereitschaft von Anlegerinnen und Anlegern. Doch kann die gute Stimmung bis Jahresende anhalten?
In unserem vierteljährlichen Ausblick blicken die Volkswirtinnen und Anlagestrategen von Vanguard auf Wirtschaft und Märkte und geben einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre.
In dem Webinar werden wir insbesondere auf die folgenden Fragen eingehen:
Warum sich die Teilnahme lohnt:
Das Event findet in englischer Sprache statt.
Economist, Investment Strategy Group, Vanguard Europe
Senior Investment Strategist, Investment Strategy Group, Vanguard Europe
Strategic Account Manager, Vanguard
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschließlich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
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