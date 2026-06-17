Das erste Halbjahr 2026 nähert sich dem Ende. Die Vanguard Investment Strategy Group blickt zurück und nach vorn – und gibt Antworten auf vier entscheidende Fragen.

Wie hat der Konflikt im Nahen Osten unseren Ausblick beeinflusst?

„Gut für die Wirtschaft, schlecht für den Aktienmarkt“ – stimmt unsere These immer noch?

Die KI-Hyperscaler erhöhen ihre Ausgaben – Chance oder Risiko für Wirtschaft und die Märkte?

Erfahren Sie, wie sich die neue Lage auf die wichtigsten Märkte der Welt auswirkt.

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