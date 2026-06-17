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    Quarterly Investment Outlook | Q2 2026

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    Das erste Halbjahr 2026 nähert sich dem Ende. Die Vanguard Investment Strategy Group blickt zurück und nach vorn – und gibt Antworten auf vier entscheidende Fragen.

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    Shaan Raithatha + ' ' + Senior Investment Strategist, Investment Strategy Group, Vanguard Europe
    Shaan Raithatha

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    Bárbara Grande + ' ' + Investment Strategist, Vanguard Europe
    Bárbara Grande

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    Lucy Houlding + ' ' + Strategic Account Manager, UK Wholesale, Vanguard Europe
    Lucy Houlding

    Strategic Account Manager, UK Wholesale, Vanguard Europe

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