ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (V3GX)

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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|5'245
|7'227
|30. Juni 2026
|4.9%
|4.8%
|31. Juli 2026
|4.1%
|4.0%
|31. Juli 2026
|8.0 Jahre
|8.0 Jahre
|31. Juli 2026
|A-
|A-
|31. Juli 2026
|5.5 Jahre
|5.5 Jahre
|31. Juli 2026
|Baranlagen
|-0.8%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|59.04%
|58.39%
|0.65%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|8.60%
|8.40%
|0.20%
|Frankreich
|Europa
|6.79%
|6.72%
|0.07%
|Deutschland
|Europa
|4.52%
|4.60%
|-0.08%
|Kanada
|Nordamerika
|4.21%
|4.15%
|0.06%
|Spanien
|Europa
|2.72%
|2.91%
|-0.19%
|Japan
|Pacific
|2.70%
|2.67%
|0.03%
|Niederlande
|Europa
|2.34%
|2.44%
|-0.10%
|Australien
|Pacific
|1.46%
|1.53%
|-0.07%
|Schweden
|Europa
|1.24%
|1.16%
|0.08%
|Italien
|Europa
|1.10%
|1.24%
|-0.14%
|Schweiz
|Europa
|1.02%
|0.95%
|0.07%
|Dänemark
|Europa
|0.93%
|0.88%
|0.05%
|Irland
|Europa
|0.66%
|0.59%
|0.07%
|Österreich
|Europa
|0.46%
|0.42%
|0.04%
Per 30. Juni 2026
|Kreditrating
|AAA
|0.74%
|AA
|10.71%
|A
|48.36%
|BBB
|39.73%
|Nicht bewertet
|0.46%
Per 30. Juni 2026
|Emittenten
|Fonds
|Staat
|0.06%
|Gov-Related-Provincials/Municipals
|0.02%
|Corporate-Industrials
|49.37%
|Corporate-Utilities
|1.85%
|Corporate-Financial Institutions
|48.57%
|Securitized-Asset Backed Security
|0.00%
|Barmittel
|-0.84%
|Sonstige
|0.97%
Per 30. Juni 2026
|Laufzeit
|Fonds
|Unter 1 Jahr
|0.13%
|1 - 5 Jahre
|42.39%
|5 - 10 Jahre
|33.89%
|10 - 15 Jahre
|7.29%
|15 - 20 Jahre
|4.60%
|20 - 25 Jahre
|4.36%
|Über 25 Jahre
|7.34%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Marktwert
|Nennwert
|Zinsrate
|Fälligkeit
|Bank of America Corp
|0.15844%
|CHF 2'582'520.93
|2'610'000
|5.02%
|22. Juli 2033
|Bank of America Corp
|0.13989%
|CHF 2'280'160.23
|2'285'000
|4.62%
|09. Mai 2029
|Ford Motor Credit Co LLC
|0.13850%
|CHF 2'257'464.51
|2'200'000
|7.35%
|04. Nov. 2027
|Eaton Corp
|0.13326%
|CHF 2'172'163.95
|2'250'000
|4.50%
|06. März 2033
|Wells Fargo & Co
|0.12993%
|CHF 2'117'811.65
|2'145'000
|4.15%
|24. Jan. 2029
|Truist Financial Corp
|0.12852%
|CHF 2'094'781.66
|2'000'000
|7.16%
|30. Okt. 2029
|Goldman Sachs Group Inc/The
|0.12581%
|CHF 2'050'715.79
|2'135'000
|3.80%
|15. März 2030
|Wells Fargo & Co
|0.12323%
|CHF 2'008'635.24
|2'000'000
|5.15%
|23. Apr. 2031
|Bank of America Corp
|0.11038%
|CHF 1'799'164.77
|1'830'000
|3.42%
|20. Dez. 2028
|General Motors Financial Co Inc
|0.10909%
|CHF 1'778'164.67
|1'800'000
|4.20%
|27. Okt. 2028
-
Auflegungsdatum
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
|Daten
|NAV (CHF)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|CHF 4.3487
|CHF 4.3547
|13. Aug. 2026
|CHF 4.3613
|CHF 4.3552
|12. Aug. 2026
|CHF 4.3517
|CHF 4.3542
|11. Aug. 2026
|CHF 4.3507
|CHF 4.3542
|10. Aug. 2026
|CHF 4.3482
|CHF 4.3471
|07. Aug. 2026
|CHF 4.3614
|CHF 4.3629
|06. Aug. 2026
|CHF 4.3579
|CHF 4.3749
|05. Aug. 2026
|CHF 4.3698
|CHF 4.3797
|04. Aug. 2026
|CHF 4.3673
|CHF 4.3619
|03. Aug. 2026
|CHF 4.3530
|CHF 4.3611
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange