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    • USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

    USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VSCA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Anleihen

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
    • Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Feb. 2019
    Notierungsdatum
    21. Feb. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I33680US
    Dividend schedule
    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 2'104 2'412 30. Juni 2026
    4.9% 4.9% 31. Juli 2026
    4.5% 4.5% 31. Juli 2026
    2.1 Jahre 2.1 Jahre 31. Juli 2026
    A- A- 31. Juli 2026
    1.9 Jahre 1.9 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.3% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 69.40% 69.33% 0.07%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 5.80% 5.78% 0.02%
    KanadaNordamerika 3.28% 3.55% -0.27%
    JapanPacific 3.10% 3.21% -0.11%
    DeutschlandEuropa 2.41% 2.26% 0.15%
    FrankreichEuropa 2.39% 2.41% -0.02%
    AustralienPacific 1.86% 2.00% -0.14%
    SüdkoreaPacific 1.68% 1.68% 0.00%
    SpanienEuropa 1.21% 1.17% 0.04%
    SchweizEuropa 0.98% 1.01% -0.03%
    IrlandEuropa 0.96% 0.92% 0.04%
    NiederlandeEuropa 0.90% 0.89% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 0.78% 0.88% -0.10%
    ItalienEuropa 0.53% 0.55% -0.02%
    NeuseelandPacific 0.38% 0.40% -0.02%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Note/Bond 0.45715% $ 16'050'473.52 16'140'000 4.13% 15. Juli 2029
    Bank of America Corp 0.27893% $ 9'793'158.64 9'961'000 3.42% 20. Dez. 2028
    CVS Health Corp 0.26131% $ 9'174'549.76 9'230'000 4.30% 25. März 2028
    RTX Corp 0.24109% $ 8'464'445.92 8'555'000 4.13% 16. Nov. 2028
    Bank of America Corp 0.24045% $ 8'442'016.64 8'535'000 4.48% 23. Apr. 2030
    JPMorgan Chase & Co 0.23292% $ 8'177'734.21 8'045'000 5.58% 22. Apr. 2030
    Morgan Stanley 0.22461% $ 7'885'929.17 7'970'000 4.56% 10. Apr. 2030
    Medline Borrower LP 0.22059% $ 7'744'765.84 8'000'000 3.88% 01. Apr. 2029
    Wells Fargo & Co 0.22051% $ 7'742'133.76 7'627'000 5.57% 25. Juli 2029
    JPMorgan Chase & Co 0.21948% $ 7'705'830.14 7'810'000 4.41% 23. Apr. 2030

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 62.13
    Veränderung
    $-0.03-0.05%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 50.44
    Veränderung
    CHF-0.10-0.19%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 62.16
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 50.72
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 59.93
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 46.82
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 2.23
    Veränderung
    +3.59%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 3.90
    Veränderung
    +7.69%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    46'578'897
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Feb. 2019

    Notierungsdatum

    03. Apr. 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 62.1336 CHF 50.4420
    13. Aug. 2026 $ 62.1639 CHF 50.5390
    12. Aug. 2026 $ 62.0928 CHF 50.4310
    11. Aug. 2026 $ 62.0546 CHF 50.3630
    10. Aug. 2026 $ 62.0346 CHF 50.2190
    07. Aug. 2026 $ 62.0702 CHF 50.1600
    06. Aug. 2026 $ 62.0070 CHF 50.4330
    05. Aug. 2026 $ 62.0734 CHF 50.1300
    04. Aug. 2026 $ 62.0416 CHF 50.2710
    03. Aug. 2026 $ 61.9631 CHF 50.2770

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.