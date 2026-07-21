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    • Geldanlage, leicht gemacht

    Vanguard senkt die Kosten für Anlegerinnen und Anleger, wieder einmal. Im Oktober haben wir die Gebühren für sechs unserer europäischen Aktien-ETFs reduziert, unter anderem für den beliebten Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (1). Die Gebührensenkungen betreffen sowohl Core-Strategien als auch regionale Aktien-Exposures wie Nordamerika, Deutschland, Japan und Schwellenländer.

    Bereits zuvor hatten wir die Gebühren für sechs unserer europäischen
    Obligationen-ETFs gesenkt, etwa für unsere Global Aggregate Bond ETFs sowie für unsere ETFs auf Staats- und Unternehmensanleihen.

    (1) Die Gebührensenkungen für unsere Aktien-ETFs sind am 7. Oktober 2025 in Kraft getreten. 

    Erstklassige Anlagelösungen für langfristigen Erfolg

    Senken Sie Ihre Kosten – damit Ihnen mehr von Ihrer Rendite bleibt

    In der Geldanlage gilt: You get what you don’t pay for. Wer weniger zahlt, dem bleibt mehr von seiner Rendite. Und mehr Rendite erhöht die Chance auf Anlageerfolg.

    Wert für Anlegerinnen und Anleger

    Wir gehen davon aus, dass unsere Kundinnen und Kunden durch die Gebührensenkungen in unseren Aktien- und Anleihe-ETFs rund 22 Millionen US-Dollar pro Jahr einsparen werden. (2)

    Klare und transparente Portfoliobausteine

    Wir wollen Anlagelösungen für jedermann entwickeln. Unsere Gebührensenkungen machen Vanguard ETFs im Durchschnitt zu den kostengünstigsten in Europa. (3)

    (2) Quelle: Berechnungen von Vanguard; Stand: 31. August 2025. Berechnung auf Grundlage der Auswirkungen der Kürzungen der laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure) auf das aktuelle Anlagevermögen der betroffenen Fonds. Von den Kostensenkungen profitieren alle Anlegerinnen und Anleger, die in die betroffenen OGAW-ETFs investiert haben.

    (3) Quelle: Daten von Morningstar; Stand: 31. Juli 2025.

    Der beständige Wert diversifizierter Portfolio-Grundbausteine

    Wir sind überzeugt, dass diversifizierte Aktien- und Obligationenprodukte auch in Zukunft ein Grundbaustein effektiver, langfristiger Portfolios sein werden.

    In der Vergangenheit haben Aktien hohe Renditen abgeworfen – und sind daher aus unserer Sicht auch in Zukunft ein unverzichtbarer Portfoliobestandteil. Insbesondere globale Aktien eignen sich dank ihrer hohen Diversifizierung als Grundbaustein. Zahlreiche Anlegerinnen und Anleger suchen heute nach Möglichkeiten, ihr Portfolio durch ein ungewisses Marktumfeld zu steuern, und mit einem globalen Aktien-Exposure können sie idiosynkratische Risiken einzelner Länder oder Regionen reduzieren.

    Obligationen können Verluste in volatilen Marktphasen begrenzen, da sie in der Regel weniger deutlich im Wert schwanken als Aktien. Währungsgesicherte globale Anleihen haben sich in der Vergangenheit als wirksame „Stoßdämpfer“ erwiesen. Daher glauben wir, dass Anlegerinnen und Anleger mit Obligationen gut für turbulente Marktphasen gerüstet sind.

    Die folgenden Aktien-ETFs sind von der Gebührensenkung am 7. Oktober betroffen:

    Die folgenden Obligationen-ETFs waren von der Gebührensenkung vom 1. Juli betroffen:

    (4) Quelle: Berechnungen von Vanguard; Stand: 31. August 2025. Die laufenden Kosten (OCF) umfassen Verwaltungsgebühren und Servicekosten wie Verwaltung, Prüfung, Depotsicherung, Rechtsschutz, Registrierung und regulatorische Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Fonds entstehen.

    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.

    Die dargestellten Performance-Kennzahlen können in einer Währung berechnet werden, die von der Währung der Anteilsklasse abweicht, in die Sie investiert sind. Infolgedessen können die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen sinken oder steigen.

    Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte und solide (auch sog. Blue-Chip-Unternehmen) der Fall ist.

    ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.

    Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

    Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.

    Wichtige allgemeine Hinweise

    Dies ist eine Marketingmitteilung.

    Dies ist professionellen Anlegern vorbehalten und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf dies verlassen dürfen.

    Weitere Informationen über die Anlagepolitik und die Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt und dem Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Das Basisinformationsblatt (KID) für diesen Fonds ist neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von Vanguard.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, ihre professionellen Berater zu konsultieren und sich über die Konsequenzen einer Anlage, des Haltens und der Veräußerung von [Anteilen/Aktien] sowie des Erhalts von Ausschüttungen aus Anlagen zu informieren.

    Für Schweizer professionelle Anleger: Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.

    Vanguard Funds plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EWR-Ländern und in Großbritannien registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.

    Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc.

    Für Schweizer professionelle Anleger: Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.

    Für Schweizer professionelle Anleger: Vanguard Funds plc  wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.

    Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.

    Der indikative Nettoinventarwert („iNIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy.

    Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter summary of investor rights in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.

    Zu den Unternehmen der London Stock Exchange Group gehören FTSE International Limited ("FTSE"), Frank Russell Company ("Russell"), MTS Next Limited ("MTS“) und FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. ("FTSE TMX"). Alle Rechte vorbehalten. "FTSE®", "Russell®", "MTS®", "FTSE TMX®" und "FTSE Russell" sowie andere Dienstleistungs- und Handelsmarken im Zusammenhang mit den Indizes von FTSE oder Russell sind Handelsmarken der Unternehmen der London Stock Exchange Group und werden von FTSE, MTS, FTSE TMX und Russell unter Lizenz verwendet. Alle Informationen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt. Die Unternehmen der London Stock Exchange Group und die Lizenzgeber übernehmen keine Verantwortung und keine Haftung für Fehler oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Publikation entstehen. Die Unternehmen der London Stock Exchange Group und die Lizenzgeber enthalten sich jeder impliziten oder expliziten Behauptung, Vorhersage, Gewährleistung oder Stellungnahme sowohl in Bezug auf die Ergebnisse, die durch die Nutzung der FTSE oder Russell Indizes erzielt werden können, als auch die Tauglichkeit oder Eignung der Indizes für jedweden Zweck, zu dem sie herangezogen werden könnten.