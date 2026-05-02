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    • Klar und verständlich: Private Credit
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    Klar und verständlich: Private Credit

    Höhere Zinsen und restriktivere Banken geben den privaten Märkten Auftrieb. Kann Private Credit herkömmliche Obligationen ersetzen?

    Wichtige Punkte

    • Illiquidität ist ein Wesensmerkmal des Private-Credit-Marktes: Anlegerinnen und Anleger können eine Prämie anstreben, wenn sie in Kauf nehmen, dass ihr Geld nicht schnell verfügbar ist.
    • Die meisten Private-Credit-Darlehen haben entweder gar kein oder zumindest kein Investment-Grade-Rating, weshalb ihr Risikoprofil von dem öffentlich gehandelter Obligationen abweicht.
    • Als Ersatz für herkömmliche Obligationen ist die Assetklasse ebenso ungeeignet wie für Anlegerinnen und Anleger ohne ausreichende Risikotoleranz und einen langen Anlagehorizont. 

    Private Credit ist in aller Munde. Weil die Zinsen gestiegen sind und Banken ihre Kreditvergabe in bestimmten Bereichen reduziert haben, sind zahlreiche Kreditnehmer an die privaten Kapitalmärkte ausgewichen. Für Anlegerinnen und Anleger stellt sich eine simple Frage: Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff „Private Credit“?

    Private Credit, was ist das?

    Der Begriff „Private Credit“ bezeichnet Darlehen, die von Kreditgebern ausserhalb des Bankensektors vergeben werden. Die Kreditbedingungen werden dabei anders als an öffentlichen Obligationmärkten direkt („privat“) zwischen den Parteien ausgehandelt. Private-Credit-Darlehen werden nicht an der Börse gehandelt und häufig an mittelständische Unternehmen vergeben, die für eine traditionelle Bankfinanzierung zu klein, zu komplex oder zu spezialisiert sind.

    Das Risiko/Rendite-Profil der Assetklasse liegt zwischen öffentlich gehandelten Anleihen auf der einen und Private Equity auf der anderen Seite. Für das Risiko, das sie eingehen, erhalten Private-Credit-Investoren in erster Linie Einkommen und keine Eigentumsanteile, ausserdem müssen sie im Gegenzug für bessere strukturelle Schutzmechanismen und (potenziell) höhere Renditen im Vergleich zu öffentlichen Anleihen niedrigere Liquidität und im Vergleich zu Obligationfonds und -ETFs höhere Kosten in Kauf nehmen.

    Wie funktioniert der Private-Credit-Markt?

    Private-Credit-Strategien werden in der Regel über kollektive Anlageinstrumente umgesetzt, die Kapital von Anlegerinnen und Anlegern aufnehmen und in ein Kreditportfolio investieren. Die Portfoliomanager vergeben die Kredite direkt und halten sie in der Regel bis zur Fälligkeit, ausserdem handeln sie die Bedingungen mit den Kreditnehmern aus.

    Zu den wichtigsten Merkmalen der Assetklasse gehören:

    • Direkte Darlehensvergabe: Der Kreditgeber kauft die Wertpapiere nicht an öffentlichen Märkten, sondern vergibt die Darlehen direkt an die Kreditnehmer.
    • Individuelle Konditionen: Die Darlehensstrukturen können Sicherheiten, variable und transaktionsabhängige Zinssätze sowie Klauseln und Finanzregeln enthalten, die der Darlehensnehmer während der Laufzeit des Darlehens einhalten muss.
    • Aktive Kontrolle: Der Portfoliomanager kontrolliert seine Kredite laufend; Neuverhandlungen der Kreditbedingungen können Teil der Renditegleichung sein, oft aufgrund von Wachstum oder Stress des Kreditnehmers.

    Illiquidität ist kein Konstruktionsfehler

    Private-Credit-Anlagen sind nicht für regen Handel strukturiert. Das Kapital ist in der Regel über Jahre hinweg gebunden, Bewertungen werden periodisch und nicht täglich ausgewiesen und Investoren können ihre Fondsanteile nur in begrenztem Umfang verkaufen.

    Diese Illiquidität ist Absicht. Wer sein Kapital über einen längeren Zeitraum binden kann, kann im Idealfall eine Illiquiditätsprämie abschöpfen, also eine zusätzliche Rendite, die für den Verzicht auf schnellen Zugriff auf das Kapital entschädigen soll. Für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger bedeutet dieser Kompromiss, dass sie im Rahmen eines diversifizierten Portfolios gegebenenfalls eine zusätzliche Ertragsquelle erschliessen können. Für andere ist die Assetklasse aufgrund ihrer Illiquidität dagegen womöglich eher ungeeignet.

    Private Credit vs. High-Yield-Obligationen

    Investment-Grade-Ratings machen nur einen bescheidenen Anteil des Private-Credit-Universums aus, die meisten Kreditnehmer haben entweder ein niedrigeres oder gar kein Rating.

    Nachstehend erläutern wir die wichtigsten Unterschiede zwischen Private-Credit-Darlehen und High-Yield-Obligationen, welche ebenfalls in der Finanzierung von Schuldnern mit Sub-Investment-Grade-Rating zum Einsatz kommen.

    • Marktstruktur: Anders als Private-Credit-Assets werden High-Yield-Obligationen an öffentlichen Märkten gehandelt.
    • Liquidität: High-Yield-Obligationen werden in der Regel und anders als Private-Credit-Darelehen täglich gehandelt.
    • Diversifizierung: In ihren Sektor-Exposures weichen die beiden Assetklassen deutlich voneinander ab, was sich auch in ihren Risikoprofilen widerspiegelt. Beispielsweise haben sich Softwareunternehmen in der Vergangenheit sehr viel häufiger am privaten Kapitalmarkt als am High-Yield-Markt finanziert.
    • Bewertung und Volatilität: Private-Credit-Assets werden seltener bewertet und sind daher weniger volatil als die täglich gehandelten High-Yield-Obligationen.
    • Kontrolle: Durch Kreditklauseln und direkte Beziehungen haben private Kreditgeber oft mehr Einfluss auf die Kreditnehmer.

    Das Ergebnis dieser Unterschiede ist ein Risikoprofil, das von dem öffentlich gehandelter Obligationen abweicht.

    Wer kann in Private Credit investieren?

    Private Credit ist nicht für jede Anlegerin und jeden Anleger geeignet und zudem kein Ersatz für herkömmliche Obligationen. Um die potenziell höheren Renditen von Private-Credit-Darlehen (sowie anderen nicht öffentlich gehandelten Wertpapieren) abzuschöpfen und deren Diversifizierungspotenzial zu nutzen, sollten Anlegerinnen und Anleger neben der entsprechenden Risikotoleranz und einem langfristigen Anlagehorizont auch über ausreichend Liquidität und Zugang zu erstklassigen Managern verfügen.

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