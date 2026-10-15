SPIVA® Europe 2026: Wo aktives Management überzeugen konnte und wo nicht
SPIVA® Europe 2026: Wo aktives Management überzeugen konnte und wo nicht
Erfahren Sie, was hinter den aktuellen Ergebnissen von SPIVA® Europe steckt und welche Erkenntnisse sich daraus für aktives Management an den Aktien- und Obligationenmärkten ableiten lassen.
Die SPIVA Europe Scorecard vergleicht die Wertentwicklung aktiv gemanagter Fonds mit Domizil in Europa mit ihren jeweiligen Vergleichsindizes. Dabei untersucht sie unter anderem, wie viele Fonds ihre Benchmark übertreffen, wie hoch die Überlebensquote ist und wie stark die Anlageergebnisse über unterschiedliche Zeiträume auseinanderliegen.
In diesem Webinar analysieren Experten von S&P Dow Jones Indices und Vanguard die Ergebnisse zur Jahresmitte 2026 und diskutieren, welche Erkenntnisse sich daraus für Anleger bei der Auswahl zwischen aktiven und indexbasierten Strategien ableiten lassen. Im Mittelpunkt steht die Frage, in welchen Marktsegmenten aktive Manager besonders große Herausforderungen hatten, wo sie erfolgreicher waren und welchen Einfluss das jeweilige Marktumfeld auf die Ergebnisse hatte.
Bitte beachten Sie, dass das Webinar auf Englisch stattfindet.
Themen sind unter anderem:
Warum die Mehrheit der aktiv gemanagten europäischen Aktien- und Obligationenfonds im ersten Halbjahr 2026 hinter ihrer Benchmark zurückblieb
Was die unterschiedlichen Ergebnisse bei globalen, US-amerikanischen und Schwellenländeraktien über die Chancen für aktives Management aussagen
Welche Rolle Marktkonzentration, die Streuung der Anlageergebnisse und das Umfeld an den Obligationenmärkten für den Erfolg aktiver Manager spielten
Freuen Sie sich auf eine faktenbasierte Diskussion, die die Debatte um aktives und passives Investieren anhand aktueller Daten einordnet.
Referenten
Head of Client Research Centre Europe, Vanguard
Global Head of Index Investment Strategy, S&P Dow Jones Indices
Unsere Veranstaltungen
Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung.
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