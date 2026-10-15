SPIVA® Europe 2026: Wo aktives Management überzeugen konnte und wo nicht

Erfahren Sie, was hinter den aktuellen Ergebnissen von SPIVA® Europe steckt und welche Erkenntnisse sich daraus für aktives Management an den Aktien- und Obligationenmärkten ableiten lassen.

Die SPIVA Europe Scorecard vergleicht die Wertentwicklung aktiv gemanagter Fonds mit Domizil in Europa mit ihren jeweiligen Vergleichsindizes. Dabei untersucht sie unter anderem, wie viele Fonds ihre Benchmark übertreffen, wie hoch die Überlebensquote ist und wie stark die Anlageergebnisse über unterschiedliche Zeiträume auseinanderliegen.

In diesem Webinar analysieren Experten von S&P Dow Jones Indices und Vanguard die Ergebnisse zur Jahresmitte 2026 und diskutieren, welche Erkenntnisse sich daraus für Anleger bei der Auswahl zwischen aktiven und indexbasierten Strategien ableiten lassen. Im Mittelpunkt steht die Frage, in welchen Marktsegmenten aktive Manager besonders große Herausforderungen hatten, wo sie erfolgreicher waren und welchen Einfluss das jeweilige Marktumfeld auf die Ergebnisse hatte.

Bitte beachten Sie, dass das Webinar auf Englisch stattfindet.