Marktführer wechseln sich ab. Anlageprinzipien sind zeitlos.
Sind Mega Caps am US-Aktienmarkt zu dominant? Ein Blick zurück legt nahe, dass die derzeitige Spitzengruppe keinen Bestand haben wird – und Märkte sich darauf einstellen werden.
Sind Mega Caps am US-Aktienmarkt zu dominant? Ein Blick zurück legt nahe, dass die derzeitige Spitzengruppe keinen Bestand haben wird – und Märkte sich darauf einstellen werden.
Die anhaltende Kursrallye in den USA, angeführt von einigen wenigen der grössten Unternehmen des Landes, weckt Befürchtungen: Könnte das Schicksal des US-Aktienmarkts in den Händen dieser Mega Caps liegen? Und: Was passiert, wenn Investoren irgendwann weniger optimistisch auf die aktuellen Spitzenreiter blicken?
Ein Blick zurück legt nahe, dass die derzeitige Rangfolge keinen Bestand haben wird – und die Märkte sich darauf einstellen werden.
Die grössten Unternehmen stehen natürlich immer im Rampenlicht, doch alle wurden irgendwann vom Thron gestossen. Die nachstehende Grafik macht deutlich, wie viel sich seit der Ära der Schwerindustrie verändert hat. Damals dominierten Standard Oil of New Jersey (heute Exxon) und General Motors den Markt, heute sind es die Technologieführer.
Selbst die grössten Unternehmen sind nicht immun gegen Veränderungen
Anmerkungen: Quartalsdaten vom 31. Dezember 2025. Weitere Informationen zu unserer Methodik finden Sie in den Anmerkungen am Ende dieses Artikels.
Quellen: Berechnungen von Vanguard auf Grundlage von CRSP Research Data Products von Morningstar.
Der Wandel der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Prozess der kreativen Zerstörung sind die Ursache für Aufstieg und Niedergang einzelner Unternehmen und ganzer Branchen. Ende der Fünfzigerjahre beispielsweise war der US-Aktienmarkt ähnlich konzentriert wie heute, die zehn grössten Unternehmen machten damals rund 32% der Marktkapitalisierung aus. Doch im Dezember 2025 betrug die Gewichtung derselben Unternehmen nur noch 2%.
Umgekehrt waren die Marktführer von heute bei ihrem Börsengang ganz klein und haben ihre dominante Position erst im Laufe der Zeit erreicht. Apple beispielsweise ging 1980 an die Börse – mit einer Gewichtung von lediglich 0,1%. Im Dezember 2025 lag dasselbe Unternehmen mit 6,7% an zweiter Stelle hinter NVIDIA (7,6%).
Hinter der Sorge um Marktkonzentration steckt womöglich die Annahme, dass der Niedergang der aktuellen Marktführer zur langfristigen Belastung für den Markt wird. Historische Daten legen jedoch einen anderen Schluss nahe:
Auch nachdem vormalige Spitzenreiter neuen Innovationsführern Platz gemacht haben, sind die langfristigen US-Aktienmarktrenditen nicht gesunken, im Gegenteil: Der Aufstieg der neuen Marktführer hat die Lücke geschlossen, der „Stabwechsel“ hat zu langfristigen Kursgewinnen beigetragen. Seit 1958 hat der US-Aktienmarkt eine Rendite von rund 11% pro Jahr abgeworfen,1 und auch inflationsbereinigt sind die Renditen mit rund 7% immer noch hoch.2
Dazu sei angemerkt: Anlegerinnen und Anleger mussten einige turbulente Phasen durchstehen, um diese langfristigen Gewinne zu erzielen.
Das langfristige Wachstum des US-Aktienmarktes
Anmerkungen: Vierteljährliche Gesamtrenditen des CRSP NYSE/NYSE American/NASDAQ/NYSE Arca Value-Weighted Market Index von CRSP für den Zeitraum von 1958 bis 2025. Bärenmärkte sind definiert als Zeiträume, in denen US-Aktien gegenüber dem Ende eines beliebigen Quartals um 20% oder mehr nachgeben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage, da Anleger nicht direkt in einen Index investieren können.
Quellen: Berechnungen von Vanguard auf Grundlage von CRSP Research Data Products von Morningstar.
Der strukturelle Wandel des Marktes ist ein Merkmal, keine Schwäche. Anlegerinnen und Anleger reagieren auf den Aufstieg und Fall von Industrien und passen sich an, sodass der Markt stets die Struktur der Wirtschaft abbildet. Die aktuelle Dominanz der Technologieunternehmen ist zwar bemerkenswert, aber nicht völlig beispiellos. Öl- und Industrieunternehmen hatten phasenweise eine vergleichbare Stellung am US-Aktienmarkt, insbesondere in den Vierziger- und Sechzigerjahren.
Wirtschaftlicher Wandel beeinflusst die Branchengewichtung an den Aktienmärkten
Anmerkungen: Quartalsdaten per 31. Dezember 2025. Weitere Informationen zu unserer Methodik finden Sie in den Anmerkungen am Ende dieses Artikels.
Quellen: Berechnungen von Vanguard auf Grundlage von CRSP Research Data Products von Morningstar und der Kenneth R. French Data Library.
Die Gewinner von heute könnten die Verlierer von morgen sein – doch die Geschichte zeigt, dass die Aktienmärkte Bestand haben
Irgendwann wird es an der Spitze der Märkte eine Wachablösung geben. Begleitet werden könnte diese Anpassung von einem starken Einbruch, einer längeren Phase magerer Kursgewinne oder etwas dazwischen.
Wer die Gewinner von morgen sein und wann sie sich durchsetzen werden, lässt sich schwer vorhersagen; wenn man jedoch in den gesamten Markt investiert, stehen die Chancen gut, dass man sie bereits heute besitzt. Trotz der scheinbaren Konzentration am Aktienmarkt bestätigt die Geschichte den Wert eines diversifizierten Exposure, mit dem Anlegerinnen und Anleger am wirtschaftlichen Fortschritt teilnehmen können. Das Motto von Jack Bogle, „in den Heuhaufen zu investieren“, ist heute noch genauso aktuell wie vor 50 Jahren.
Anmerkungen:
Zur Bestimmung der Aktienkohorte von 1958 ordnen wir die Aktien nach ihrem prozentualen Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung per 31. Dezember 1957. Für die folgenden Jahre verfolgen wir ihren jeweiligen prozentualen Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung der CRSP-Datenbank für den US-Aktienmarkt im Quartalsrhythmus. Wird eine Aktie vom Markt genommen oder geht das Unternehmen in Konkurs, gehen wir davon aus, dass die Gewichtung dieser Aktie auf 0% fällt; im Falle einer Fusion ermitteln wir das Nachfolgeunternehmen PERMCO (eine von CRSP geschaffene eindeutige, dauerhafte Unternehmenskennung zur Nachverfolgung von Unternehmen) im CRSP-Datensatz und verwenden dann für die folgenden Zeiträume die Gewichtung des Nachfolgeunternehmens. Die einzige Ausnahme bildet AT&T, das Mitte der Achtzigerjahre in mehrere regionale Unternehmen aufgespalten wurde; in diesem Fall verfolgen wir nur die Aktie der obersten Muttergesellschaft. Wir wiederholen diesen Vorgang für die Kohorte 2025, verfolgen den Marktkapitalisierungsanteil jedoch rückwärts ab dem 31. Dezember 2025. Wir haben das Jahr 1958 ausgewählt, da der S&P 500 Index 1957 aufgelegt wurde und wir den entsprechenden Zeitraum des S&P 500 Index abbilden wollten. Die Marktkomponenten stammen aus der CRSP-Datenbank für den US-Aktienmarkt mit Daten ab dem Jahr 1925. Die Daten werden so gefiltert, dass sie Stammaktien enthalten, die entweder an der NYSE, der AMEX/NYSE American oder der NASDAQ primär notiert sind, von in den USA eingetragenen Unternehmen begeben werden und im regulären Handel (also unter Standardabwicklungsbedingungen und nicht unter Sonderbedingungen) ohne besondere Kennzeichnung gehandelt werden. Aktien mit mehreren Aktienklassen werden von PERMCO aggregiert. Die annualisierten Renditen werden auf der Grundlage der vierteljährlichen Gesamtrenditen des CRSP NYSE/NYSE American/NASDAQ/NYSE Arca Value-Weighted Market Index geschätzt, der von CRSP berechnet wird.
Für die Branchenklassifizierung ordnen wir jeder Aktie anhand von CRSP-Daten einen vierstelligen SIC-Code (Standard Industrial Classification) zu. Anschliessend verwenden wir die 49 Branchengruppen aus der Kenneth R. French Data Library und ordnen den vierstelligen SIC-Code jeder Aktie der entsprechenden Branche im Kenneth R. French-Datensatz zu. Wir versuchen, etwaige Lücken bei der Zuordnung von Bestandsdaten durch folgende Hierarchie zu schließen: 1) Übertragung des SIC-Codes der Aktie vom benachbarten Quartal (per Backfill oder Forward-Fill); 2) Verwendung der PERMCO-Kennung einer Aktie oder des SIC-Codes von PERMCO-Peers im selben Quartal, wenn bei einer Aktie der SIC-Code fehlt; 3) Ergänzung des SIC-Codes für das PERMCO-Peer-Unternehmen aus angrenzenden Quartalen, wenn bei der Aktie der SIC-Code fehlt (per Backfill oder Forward-Fill); und 4) Klassifizierung der Branche als „unbekannt“, falls der SIC-Code weiterhin fehlt. Aufgrund der Datenverfügbarkeit beginnt die Analyse im September 1926. Die Marktkomponenten stammen aus der CRSP-Datenbank für US-Aktien ab 1925. Die Daten werden so gefiltert, dass sie alle Stammaktien umfassen, die entweder an der NYSE, der AMEX/NYSE American oder der NASDAQ primär notiert sind, von in den USA eingetragenen Unternehmen ausgegeben werden und im regulären Handel ohne besondere Kennzeichnung gehandelt werden. Aktien mit mehreren Anteilsklassen werden von PERMCO aggregiert. Die Daten werden auf den nächsten ganzen Prozentpunkt gerundet.
1 Schätzung der annualisierten Renditen auf Grundlage der vierteljährlichen Gesamtrenditen des CRSP NYSE/NYSE American/NASDAQ/NYSE Arca Value-Weighted Market Index von CRSP.
2 Die inflationsbereinigten Renditen sind um die vierteljährliche Veränderung des Consumer Price Index for All Urban Consumers niedriger als die nominalen Renditen: Alle Artikel im U.S. City Average (CPIAUCSL), der von der Federal Reserve Bank of St. Louis veröffentlicht wird (https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL). Quellen: Berechnungen von Vanguard auf Grundlage von Daten von CRSP, Inc. Daten per 31. Dezember 2025.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.
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