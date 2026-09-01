Marktführer wechseln sich ab. Anlageprinzipien sind zeitlos.

Anmerkungen: Quartalsdaten per 31. Dezember 2025. Weitere Informationen zu unserer Methodik finden Sie in den Anmerkungen am Ende dieses Artikels.

Quellen: Berechnungen von Vanguard auf Grundlage von CRSP Research Data Products von Morningstar und der Kenneth R. French Data Library.

Die Gewinner von heute könnten die Verlierer von morgen sein – doch die Geschichte zeigt, dass die Aktienmärkte Bestand haben

Irgendwann wird es an der Spitze der Märkte eine Wachablösung geben. Begleitet werden könnte diese Anpassung von einem starken Einbruch, einer längeren Phase magerer Kursgewinne oder etwas dazwischen.

Wer die Gewinner von morgen sein und wann sie sich durchsetzen werden, lässt sich schwer vorhersagen; wenn man jedoch in den gesamten Markt investiert, stehen die Chancen gut, dass man sie bereits heute besitzt. Trotz der scheinbaren Konzentration am Aktienmarkt bestätigt die Geschichte den Wert eines diversifizierten Exposure, mit dem Anlegerinnen und Anleger am wirtschaftlichen Fortschritt teilnehmen können. Das Motto von Jack Bogle, „in den Heuhaufen zu investieren“, ist heute noch genauso aktuell wie vor 50 Jahren.

Anmerkungen:

Zur Bestimmung der Aktienkohorte von 1958 ordnen wir die Aktien nach ihrem prozentualen Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung per 31. Dezember 1957. Für die folgenden Jahre verfolgen wir ihren jeweiligen prozentualen Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung der CRSP-Datenbank für den US-Aktienmarkt im Quartalsrhythmus. Wird eine Aktie vom Markt genommen oder geht das Unternehmen in Konkurs, gehen wir davon aus, dass die Gewichtung dieser Aktie auf 0% fällt; im Falle einer Fusion ermitteln wir das Nachfolgeunternehmen PERMCO (eine von CRSP geschaffene eindeutige, dauerhafte Unternehmenskennung zur Nachverfolgung von Unternehmen) im CRSP-Datensatz und verwenden dann für die folgenden Zeiträume die Gewichtung des Nachfolgeunternehmens. Die einzige Ausnahme bildet AT&T, das Mitte der Achtzigerjahre in mehrere regionale Unternehmen aufgespalten wurde; in diesem Fall verfolgen wir nur die Aktie der obersten Muttergesellschaft. Wir wiederholen diesen Vorgang für die Kohorte 2025, verfolgen den Marktkapitalisierungsanteil jedoch rückwärts ab dem 31. Dezember 2025. Wir haben das Jahr 1958 ausgewählt, da der S&P 500 Index 1957 aufgelegt wurde und wir den entsprechenden Zeitraum des S&P 500 Index abbilden wollten. Die Marktkomponenten stammen aus der CRSP-Datenbank für den US-Aktienmarkt mit Daten ab dem Jahr 1925. Die Daten werden so gefiltert, dass sie Stammaktien enthalten, die entweder an der NYSE, der AMEX/NYSE American oder der NASDAQ primär notiert sind, von in den USA eingetragenen Unternehmen begeben werden und im regulären Handel (also unter Standardabwicklungsbedingungen und nicht unter Sonderbedingungen) ohne besondere Kennzeichnung gehandelt werden. Aktien mit mehreren Aktienklassen werden von PERMCO aggregiert. Die annualisierten Renditen werden auf der Grundlage der vierteljährlichen Gesamtrenditen des CRSP NYSE/NYSE American/NASDAQ/NYSE Arca Value-Weighted Market Index geschätzt, der von CRSP berechnet wird.

Für die Branchenklassifizierung ordnen wir jeder Aktie anhand von CRSP-Daten einen vierstelligen SIC-Code (Standard Industrial Classification) zu. Anschliessend verwenden wir die 49 Branchengruppen aus der Kenneth R. French Data Library und ordnen den vierstelligen SIC-Code jeder Aktie der entsprechenden Branche im Kenneth R. French-Datensatz zu. Wir versuchen, etwaige Lücken bei der Zuordnung von Bestandsdaten durch folgende Hierarchie zu schließen: 1) Übertragung des SIC-Codes der Aktie vom benachbarten Quartal (per Backfill oder Forward-Fill); 2) Verwendung der PERMCO-Kennung einer Aktie oder des SIC-Codes von PERMCO-Peers im selben Quartal, wenn bei einer Aktie der SIC-Code fehlt; 3) Ergänzung des SIC-Codes für das PERMCO-Peer-Unternehmen aus angrenzenden Quartalen, wenn bei der Aktie der SIC-Code fehlt (per Backfill oder Forward-Fill); und 4) Klassifizierung der Branche als „unbekannt“, falls der SIC-Code weiterhin fehlt. Aufgrund der Datenverfügbarkeit beginnt die Analyse im September 1926. Die Marktkomponenten stammen aus der CRSP-Datenbank für US-Aktien ab 1925. Die Daten werden so gefiltert, dass sie alle Stammaktien umfassen, die entweder an der NYSE, der AMEX/NYSE American oder der NASDAQ primär notiert sind, von in den USA eingetragenen Unternehmen ausgegeben werden und im regulären Handel ohne besondere Kennzeichnung gehandelt werden. Aktien mit mehreren Anteilsklassen werden von PERMCO aggregiert. Die Daten werden auf den nächsten ganzen Prozentpunkt gerundet.