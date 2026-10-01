Gewinne stützen die Kurse, steigende Zinsen könnten zur Belastung werden

Hinweis: Diese Grafik vergleicht die Entwicklung der Gewinnrendite des S&P 500 mit Entwicklung der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen vom ersten Quartal 2023 bis zum dritten Quartal 2026. Außerdem zeigt die Grafik das 12-Monats-Gewinnwachstum des S&P 500 Index im selben Zeitraum.

Quellen: Berechnungen von Vanguard auf Grundlage von Daten von Bloomberg; Stand: 15. September 2026.

Zum anderen kam es trotz der geringen Indexvolatilität „unter der Haube“ zu zahlreichen Kursanpassungen, denn die Renditestreuung innerhalb des S&P-Universums hat ein Niveau erreicht, das eigentlich typisch für Bärenmärkte ist.

Könnten steigende Renditen sogar ein gutes Zeichen sein?

Seit einiger Zeit steigen die Renditen auf US-Staatsanleihen, und die weitere Entwicklung der US-Aktienmärkte hängt entscheidend von der Wirkung dieses Anstiegs ab. Sollte eine erwartete Belebung des Realwachstums die Ursache für die höheren Renditen sein, könnten sie sich sogar als förderlich für die Aktienbewertungen erweisen. Doch wahrscheinlich steckt hinter den steigenden Effektivzinsen noch mehr, nämlich die wachsende Sorge um die Tragfähigkeit der amerikanischen Staatsschulden und die Ungewissheit über den zukünftigen Kurs der US-Zentralbank.

Ob ein Zusammenhang zwischen dem parallelen Anstieg der Gewinnrendite und der Effektivzinsen von US-Staatsanleihen besteht, muss sich noch zeigen, doch eines ist bereits jetzt klar: Ein strukturell höheres Zinsniveau wäre ein weiterer Faktor, der letztlich zum Mühlstein für den Aktienmarkt würde. Steigende Finanzierungskosten könnten zum Beispiel Investitionen für den Ausbau von KI-Infrastruktur verlangsamen bzw. die Kosten in die Höhe treiben, schuldenabhängigere Small- und Mid-Cap-Unternehmen würden womöglich unter Druck kommen.

Gewinnzahlen und Emissionsprospekte werden den Märkten in den kommenden Monaten Informationen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung Künstlicher Intelligenz und die Nachhaltigkeit der KI-Investitionen liefern – und dürften so der wichtigste Motor des US-Aktienmarktes bleiben. Doch die Zinsen verdienen Aufmerksamkeit, egal, wie sie sich letztlich auswirken werden.