Vanguards Wirtschafts- und Marktausblick 2027 Webinar
Vanguards Wirtschafts- und Marktausblick 2027 Webinar
Dieses Webinar findet auf Englisch statt.
Erhalten Sie exklusive Einblicke in die langfristigen Perspektiven von Vanguard für Anleger im Jahr 2027 und darüber hinaus.
Unsere Wirtschaftsexperten geben Ihnen einen umfassenden Überblick über das aktuelle makroökonomische Umfeld und dessen Auswirkungen auf die Renditeerwartungen der globalen Märkte.
Darüber hinaus beleuchten wir, wie künstliche Intelligenz das BIP, die Gewinnmargen und die langfristigen Wachstumsaussichten beeinflussen könnte – einschließlich unserer Prognosen zu Zinssätzen, Inflation und Wirtschaftswachstum.
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Panel
Referenten:
Chief Economist and Head of Investment Strategy Group Europe, Vanguard
Profil
Jumana ist Chief Economist und Leiterin der Vanguard Investment Strategy Group, Europe. Sie leitet ein Team, das die Weltwirtschaft erforscht, mit besonderem Schwerpunkt auf Europa, den globalen Kapitalmärkten und damit verbundenen Anlagethemen.
Jumana Saleheen, Ph.D., ist Chief Economist und Leiterin der Vanguard Investment Strategy Group, Europe. Sie leitet ein Team, das die Weltwirtschaft erforscht, mit besonderem Schwerpunkt auf Europa, den globalen Kapitalmärkten und damit verbundenen Anlagethemen. Zu ihren Fachgebieten zählen Geldpolitik, internationale Makroökonomie, ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie makroökonomische Prognosen.
Jumana verfügt über umfassende Management- und Thought-Leadership-Erfahrung. Zuvor war sie als Chief Economist und Head of Sustainability bei CRU, einer Wirtschaftsberatung in London, tätig. Darüber hinaus hatte sie mehrere leitende Positionen bei der Bank of England inne, darunter die Position als Head of Division im Financial Stability Directorate.
Jumana promovierte in Wirtschaftswissenschaften am University College London und erwarb ihren B.Sc.. sowie ihren M.Sc. an der London School of Economics.
Senior Investment Strategist, Investment Strategy Group Europe, Vanguard
Profil
Shaan Raithatha ist Senior Economist in der Investment Strategy Group. Sein Schwerpunkt liegt auf globaler makroökonomischer Forschung und Anlagestrategie mit dem Ziel, den aktiven Portfoliomanagementprozess für festverzinsliche Anlagen zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus trägt er zur Thought-Leadership-Arbeit von Vanguard bei, indem er zu wichtigen wirtschaftlichen Themen und Fragen der Asset Allocation publiziert und Vorträge hält.
Bevor er zu Vanguard kam, war Shaan als Makrostratege bei HSBC Global Asset Management tätig. Dort spezialisierte er sich sowohl auf die strategische als auch auf die taktische Asset Allocation für die aktiv verwalteten Fixed-Income- und Multi-Asset-Portfolios von HSBC.
Shaan hat einen MA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der University of Cambridge und ist CFA Charterholder.
Moderator:
Senior Investment Strategist, Investment Strategy Group Europe, Vanguard
Profil
Lucas Baynes ist Senior Investment Strategist in der Investment Strategy Group von Vanguard und spezialisiert auf Asset Allocation sowie Portfoliokonstruktion. Seine Forschungsarbeiten wurden im Journal of Portfolio Management und im Journal of Investment Strategies veröffentlicht.
Er verfügt über einen Bachelor of Science (BSc) in Rechnungswesen und Finanzwesen von der University of Bath und absolviert derzeit berufsbegleitend einen Master of Science (MSc) in Finanzwesen an der London School of Economics and Political Science.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Es besteht
das Risiko eines Totalverlustes.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschließlichVerwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstößt, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die
Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun.
Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kaufoder Verkauf von Anlagen dar.
Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.
In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.
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