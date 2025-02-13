Dividendenbericht: Ausschüttungen erreichen Rekordniveau

Unternehmen trotzen dem schwachen Makro-Umfeld, die Dividenden steigen

Das vierte Quartal 2024 rundet ein hervorragendes Dividendenjahr ab, die Ausschüttungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 15% auf 438 Milliarden US-Dollar und erreichten damit einen neuen 12-Monats-Rekord von 2,2 Billionen US-Dollar. Vor allem haben die Ausschüttungen einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld standgehalten, das unter anderem durch die schwache Konjunktur in China und eine starke US-Währung geprägt war. Die saisonbereinigte Wachstumsrate blieb über das gesamte Jahr 2024 stabil und betrug im vierten Quartal robuste 8,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Insgesamt stiegen die globalen Dividendenausschüttungen im letzten Quartal des Jahres auf 58 Milliarden US-Dollar, von denen allein 42 Milliarden US-Dollar auf China (+100%), Japan (+24%) und Nordamerika (+9%, jeweils ggü. Vj.) entfielen. Finanzen, Industrie, Technologie und zyklische Konsumgüter trugen mehr als 70% zum Wachstum bei.

Japanische Unternehmen, die ihre Dividenden meist halbjährlich und vor allem im zweiten und vierten Quartal ausschütten, waren im vierten Quartal nach den saisonal hohen Ausschüttungen in Europa und in den Schwellenländern in den beiden Vorquartalen relativ dominant: Trotz negativer Währungseffekte durch die Yen-Abwertung, die das fast doppelt so hohe Dividendenwachstum in Landeswährung verdeckte, stiegen die Ausschüttungen japanischer Unternehmen in US-Dollar um 8,4% auf 129 Milliarden US-Dollar.

Japan: hohe Exporte, steigende Dividenden

Kumulierte Dividendenausschüttungen japanischer Unternehmen ggü. Vorjahr