Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|227
|220
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|87.7 B
|87.7 B
|31. Juli 2026
|17.4 x
|17.5 x
|31. Juli 2026
|2.3 x
|2.3 x
|31. Juli 2026
|13.7%
|13.7%
|31. Juli 2026
|14.3%
|14.3%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-40.3%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Frankreich
|Europa
|27.80%
|27.79%
|0.01%
|Deutschland
|Europa
|24.49%
|24.49%
|0.00%
|Niederlande
|Europa
|17.94%
|17.92%
|0.02%
|Spanien
|Europa
|11.14%
|11.18%
|-0.04%
|Italien
|Europa
|9.27%
|9.27%
|0.00%
|Finnland
|Europa
|3.42%
|3.42%
|0.00%
|Belgien
|Europa
|3.24%
|3.24%
|0.00%
|Irland
|Europa
|1.11%
|1.11%
|0.00%
|Österreich
|Europa
|1.01%
|1.01%
|0.00%
|Portugal
|Europa
|0.57%
|0.57%
|0.00%
|Ander
|Andere
|0.01%
|—
|—
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|ASML Holding NV
|8.13328%
|Information Technology
|NL
|EUR 159'592'039.20
|111'276
|Siemens AG
|3.06795%
|Industrials
|DE
|EUR 60'199'644.95
|212'983
|Banco Santander SA
|2.57754%
|Financials
|ES
|EUR 50'576'771.83
|4'105'924
|SAP SE
|2.40605%
|Information Technology
|DE
|EUR 47'211'757.20
|299'415
|Allianz SE
|2.40408%
|Financials
|DE
|EUR 47'173'207.50
|109'071
|Schneider Electric SE
|2.31972%
|Industrials
|FR
|EUR 45'517'880.00
|157'175
|TotalEnergies SE
|2.19894%
|Energy
|FR
|EUR 43'147'801.88
|564'614
|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
|1.99202%
|Financials
|ES
|EUR 39'087'622.20
|1'615'191
|Iberdrola SA
|1.87182%
|Utilities
|ES
|EUR 36'729'122.50
|1'778'650
|Airbus SE
|1.75557%
|Industrials
|FR
|EUR 34'448'005.20
|170'366
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2001
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 443.3592
|13. Aug. 2026
|EUR 443.7353
|12. Aug. 2026
|EUR 442.9420
|11. Aug. 2026
|EUR 442.5350
|10. Aug. 2026
|EUR 441.3304
|07. Aug. 2026
|EUR 441.1352
|06. Aug. 2026
|EUR 439.9527
|05. Aug. 2026
|EUR 438.4208
|04. Aug. 2026
|EUR 438.5864
|03. Aug. 2026
|EUR 434.4472
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.59%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR