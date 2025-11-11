(Welche Prinzipien liegen dem Portfolioaufbau zugrunde?)

Wenn wir über Portfoliokonstruktion nachdenken, hat Vanguard vier zentrale Prinzipien, die unserer Meinung nach den erfolgreichen Aufbau eines Portfolios untermauern. Das erste davon sind Ziele. Ein Investor hat persönliche Ziele, die er durch Investitionen erreichen möchte, ein Beispiel dafür könnte sein, bis zu einem bestimmten Alter in Rente zu gehen, und damit verbunden sind die Ziele des Portfolios. Beim Aufbau des Portfolios ist es wichtig, dass die Ziele des Portfolios diese persönlichen Ziele erfüllen. Das zweite Prinzip betrifft die Balance. In einem Portfolio wird Kapital auf verschiedene Anlageklassen verteilt, das könnten Aktien, Anleihen sein, daher ist es sehr wichtig zu berücksichtigen, ob man innerhalb dieser Anlageklassen ausgewogen ist. Sind Sie gut diversifiziert? Haben Sie auch die richtige Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen? Das dritte Prinzip sind die Kosten. Kosten sind sehr wichtig für die Anlageergebnisse, denn je höher die Kosten, desto weniger Anlageertrag bleibt übrig, alles andere gleich. Daher sollten Sie bei der Portfoliokonstruktion darüber nachdenken, wie viel Sie für das Portfolio zahlen, das Sie aufgebaut haben und ob Sie damit zufrieden sind in Bezug auf den erwarteten Wert. Das vierte Prinzip betrifft die Disziplin. Sie haben ein Portfolio aufgebaut, das die Ziele des Kunden erfüllt. Es ist ausgewogen, kostengünstig, und dann stellt sich die Frage, ob der Kunde die Disziplin hat, dieses Portfolio langfristig zu halten. Denn unsere Forschung zeigt, dass durch das Halten des Portfolios auf lange Zeit und das Festhalten an den Anlagezielen des Kunden, die Chancen auf Anlageerfolg größer sind. Wenn wir also über Portfoliokonstruktion nachdenken, spielen diese vier zentralen Prinzipien eine sehr wichtige Rolle beim Aufbau eines Portfolios, das hoffentlich das beste Anlageergebnis für einen Kunden liefert.



(Wie tragen die Prinzipien von Zielen und Gleichgewicht zum Portfolioaufbau bei?)

Wenn man etwas tiefer in das Prinzip der Ziele eintaucht, ist das erste, was man bei der Portfoliokonstruktion tut, darüber nachzudenken, was die Ziele des Kunden oder des Investors sind, mit dem man arbeitet. Diese persönlichen Ziele variieren stark von Person zu Person und sie variieren auch zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben eines Menschen. Sie könnten einen Kunden haben, der mit 65 in Rente gehen möchte und einen 40-jährigen Anlagehorizont hat. Es könnte ein Kunde sein, der für die Ausbildung seiner Kinder sparen möchte oder sogar ein kurzfristigeres Ziel hat. Ein Kunde möchte vielleicht eine Anzahlung für ein Haus in den nächsten Jahren leisten. Wenn Sie also über die Ziele eines Kunden nachdenken, variieren diese und der Anlagehorizont variiert ebenfalls. Wenn Sie also ein Portfolio aufbauen, das seinen Bedürfnissen entspricht, ist es sehr wichtig, diese zu berücksichtigen. Dann betrachten wir die Ziele des Portfolios. Es gibt verschiedene Arten von Zielen, die ein Portfolio haben kann. Eines könnte die Vermögensakkumulation sein. Für den Rentner könnte es darum gehen, dieses Vermögen anzuhäufen und bis zum Alter von 65 eine bestimmte Geldsumme zu haben. Es gibt aber auch andere Ziele, die sie haben können. Es könnte ein bestimmter Einkommensbetrag sein, den sie möchten, oder sie möchten eine bestimmte Rendite erzielen, um ein Ziel zu erreichen. Es gibt also verschiedene Arten von persönlichen Zielen und Portfoliozielen, die zusammenarbeiten müssen, um für den Kunden erfolgreich zu sein. Sobald die Ziele des Portfolios festgelegt sind, besteht der nächste Schritt darin, die Balance des Portfolios zu betrachten. In einem Portfolio wird Kapital auf verschiedene Anlageklassen verteilt, und es ist wichtig zu berücksichtigen, wie diversifiziert diese Anlageklassen sind, und das andere, was zu berücksichtigen ist, sind die unbeabsichtigten Vorurteile, die Sie möglicherweise in einem Portfolio haben Sie könnten zum Beispiel Ihre Value-Aktien mit Wachstumsaktien vergleichen, oder verschiedene Arten von festverzinslichen Wertpapieren. Es ist also wichtig, die Balance des Portfolios als Ganzes zu betrachten und die Zusammensetzung, die Sie geschaffen haben, aus der Anzahl der verwendeten Fonds zu betrachten. Es ist wichtig, ein Gesamtbild zu erhalten, denn dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie sich dieses Portfolio in Zukunft entwickeln könnte.

(Welche Rolle spielen Kosten und Disziplin beim Aufbau von Portfolios?)

Jeder, der schon einmal mit Vanguard gearbeitet hat oder Vanguard kennt, weiß, wie wichtig die Kosten für uns sind, um Anlageergebnisse zu erzielen. Sie sind enorm wichtig, denn je höher die Kosten, desto niedriger der Anlageertrag oder das Ergebnis, das Sie am Ende Ihres Anlagezeitraums erhalten, alles andere gleich. Die Betrachtung der Kosten ist daher ein wirklich integraler Bestandteil der Portfoliokonstruktion. Es gibt verschiedene Arten von Kosten, die bei der Konstruktion eines Portfolios zu berücksichtigen sind. Die erste betrifft die Gebühr, die Sie beispielsweise für einen Fonds zahlen, also die laufenden Gebühren, und das ist eine sehr offensichtliche Gebühr, die den meisten Menschen bekannt ist. Dann gibt es noch andere Arten von Kosten innerhalb eines Fonds, die weniger sichtbar sind, aber trotzdem vorhanden sind, wie Transaktionskosten oder Steuern, und sie variieren je nach Anlageklasse und dem Land, in dem Sie investieren. Es ist also wichtig, alle verschiedenen Kosten eines Portfolios zu verstehen, damit Sie eine Entscheidung darüber treffen können, welche Kosten Sie bereit sind zu zahlen. Das vierte Prinzip ist Disziplin. Beim Aufbau eines Portfolios ist es wichtig, dass ein Kunde es langfristig halten kann. Und wenn Sie ein Portfolio aufgebaut haben, das bestimmte Ziele berücksichtigt, Balance innerhalb des Portfolios und auch die Kosten berücksichtigt, dann sollte das Portfolio so gestaltet sein, dass es langfristig gehalten werden kann. Es gibt verschiedene Faktoren, die beeinflussen, ob ein Kunde etwas langfristig halten kann, und Emotionen spielen dabei eine große Rolle. Wie wohl fühlt er sich damit, dass die Märkte steigen oder fallen? Die Fähigkeit oder Bereitschaft eines Investors, Verluste während seiner Investitionszeit zu verkraften, ist ebenfalls sehr wichtig, weil wir möchten, dass ein Kunde in der Lage ist, dieses Portfolio zu halten und auf lange Sicht bei seiner Investition zu bleiben.

(Was ist der marktkapitalisierungsgewichtete Ansatz und wann ist er für Anleger geeignet?)

Ein marktgewichteter Ansatz für Investitionen beinhaltet die Zuweisung Ihrer Vermögenswerte basierend auf der Größe des zugrunde liegenden Marktes. Das lässt sich am besten mit einem Beispiel beschreiben. Wenn Sie ein Aktienportfolio haben und es marktgewichtet zuweisen möchten, würden Sie den größten Teil Ihres Kapitals in US-Aktien investieren, da dies der größte Aktienmarkt weltweit ist. Sie verwenden also die Größe dieser Märkte, um Ihre Allokation auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte innerhalb dieser Anlageklassen zu bestimmen. Das Investieren nach einem marktgewichteten Ansatz ist eine sehr diversifizierte Art zu investieren. Es gibt Ihnen ein sehr breites Exposure gegenüber vielen verschiedenen Aktien oder Anleihen innerhalb jeder dieser Anlageklassen, und es kann auf eine ziemlich kostengünstige Weise umgesetzt werden, da viele Menschen passive Investments verwenden, um mit dieser Marktgröße Zugang zu diesen Märkten zu erhalten. Der marktgewichtete Ansatz funktioniert wirklich gut, es ist ein sehr guter Ausgangspunkt für eine Asset Allokation, aber manchmal haben Investoren vielleicht unterschiedliche Präferenzen, die sie ausdrücken möchten, für die sie möglicherweise eine andere Technik zur Portfoliokonstruktion verwenden möchten. Einige Beispiele dafür könnten sein, dass Sie einen aktiven Fonds in Ihr Portfolio aufnehmen möchten, dass Sie ein Einkommensziel haben oder dass Sie ESG-Präferenzen haben, die Sie in dieses Portfolio einfließen lassen möchten. Wenn Sie also solche Präferenzen haben, ist der marktgewichtete Ansatz wieder ein großartiger Ausgangspunkt und funktioniert für viele, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, die Sie in Ihr Portfolio implementieren können, worüber wir im nächsten Video sprechen werden.