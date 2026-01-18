Alternativen zu kapitalgewichteten Portfolios

(Welche anderen Ansätze zur Portfoliokonstruktion gibt es neben einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Ansatz?)

Wir haben zuvor darüber gesprochen, einen nach Marktkapitalisierung basierten Ansatz zu verwenden, um ein Portfolio zu konstruieren, aber es gibt Zeiten, in denen Sie möglicherweise andere Anlageklassen einbeziehen oder unterschiedliche Anlageziele haben möchten, die besser mit einem anderen Portfolio-Konstruktionsansatz erreicht werden können. Wir werden heute über drei sprechen. Der erste ist ein modellbasierter Asset-Allokations-Ansatz. Der zweite ist ein aktiv-passives Framework, um aktive Fonds oder Allokationen in ein Portfolio aufzunehmen. Und der dritte ist eine zeitvariable Asset Allokation. Und alle diese können verwendet werden, wenn Sie über die Kernaktien- und Beta-Allokation in Ihrem Portfolio hinausgehen möchten.

(Wie funktioniert ein modellbasierter Asset-Allokations-Ansatz und wann wird er verwendet?)

Ein modellbasierter Asset-Allokations-Ansatz kann verwendet werden, wenn Sie Anlageklassen einbeziehen möchten, die über Ihre traditionellen Aktien- und Anleihenallokationen hinausgehen. Wir nennen diese Unteranlageklassen. Beispielsweise, wenn Sie Wachstums- oder Wertaktien in ein Portfolio aufnehmen möchten, verschiedene Arten von Anleihen oder festverzinslichen Wertpapieren, oder wenn Sie, zum Beispiel, Ihre Allokationen auf Alternativen ausdehnen möchten, beispielsweise Rohstoffe und Immobilien. Dieser modellbasierte Asset-Allokations-Ansatz kann also verwendet werden, um zwischen diesen verschiedenen Arten von Unteranlageklassen zu allokieren. Um dies zu tun, benötigen Sie Renditeerwartungen oder Projektionen über einen langfristigen Zeitraum für jede der Unteranlageklassen, die Sie in das Modell aufnehmen. Und Sie benötigen auch Korrelationserwartungen, also wie diese verschiedenen Anlageklassen miteinander interagieren oder wie sie voraussichtlich miteinander interagieren, damit Sie bei der Konstruktion des Portfolios eine Vorstellung davon haben, wie das Risiko und die Rendite dieser Anlageklassen sind, aber auch wie sie miteinander interagieren, um Ihnen eine Gesamtvorstellung vom Risiko und der Rendite des Portfolios zu geben.

(Welche Faktoren sollten berücksichtigt werden, wenn man aktive und Index-Investitionen mischt?)

Bei der Verteilung von zwei aktiven Investitionen ist es oft so, dass Portfolios eine Mischung aus passiven und aktiven Investitionen sind. Wir haben zuvor darüber gesprochen, dass ein nach Marktkapitalisierung basierter passiver Ansatz ein guter Ausgangspunkt für ein Portfolio ist. Wenn Sie aktive Fonds in ein Portfolio aufnehmen, nehmen Sie auch etwas auf, was wir aktives Risiko nennen. Dies ist im Wesentlichen das Risiko, von diesem nach Marktkapitalisierung basierten Portfolio abzuweichen. Bei der Konstruktion eines aktiven und passiven Portfolios ist es wirklich wichtig, zu verstehen, welche Auswirkungen das Hinzufügen dieses zusätzlichen Risikos hat. Ein Beispiel dafür sind aktive Manager, die tendenziell volatilere Leistungen haben im Vergleich zur Kapitalmarktrendite. Es ist also wirklich wichtig, zu diesem Ziel der Disziplin zurückzukehren, um sicherzustellen, dass, Sie, wenn Sie ein Portfolio konstruieren, die Disziplin haben, einen aktiven Manager über den Zeitraum, den Sie in Ihrem Portfolio benötigen, zu halten und die Volatilität, die mit dem aktiven Manager einhergeht, zu überstehen. Vanguard hat ein aktiv-passives Framework, das Investoren hilft, das optimale Verhältnis von aktiv und passiv innerhalb eines Portfolios zu bestimmen. Und als Teil davon ermutigen wir Investoren, sich anzusehen, was die Erwartung aus Risikosicht ist, wenn aktive Manager in ein Portfolio aufgenommen werden, aber auch das erwartete Alpha, das Sie erwarten würden, wenn Sie in diese Fonds investieren. Die Kosten spielen offensichtlich auch eine Rolle. Sie sind ein wirklich wichtiger Treiber der Renditen, ob Sie nun in ein aktives oder ein passives Portfolio investieren, also berücksichtigt das Framework auch dies. Und das Einbeziehen all dieser Eingaben in das Framework wird Investoren helfen, zu entscheiden, was das optimale Verhältnis von aktiv und passiv für ihr Portfolio ist.

(Wie unterscheidet sich die zeitvariable Asset Allokation von anderen Ansätzen und wann ist sie relevant?)

Ein zeitvariabler Ansatz zur Asset Allokation ist tatsächlich sehr ähnlich, zum Ersten, wo wir über die modellbasierte Asset Allokation geredet haben, aber wie der Name schon sagt, variiert er im Laufe der Zeit. Zeiten, in denen Sie eine zeitvariable Asset Allokation in Betracht ziehen könnten, könnten sein, wenn Ihr Anlageziel erfordert, dass Sie Ihre Asset Allokation ändern, um diese Ziele zu erreichen. Zum Beispiel, könnten Sie ein bestimmtes Einkommensniveau oder ein bestimmtes Renditeniveau anstreben, das Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreichen möchten, und um dies zu tun, müssen Sie in der Lage sein, diese Asset Allokation zu ändern, da sich die Marktbedingungen im Laufe der Zeit ändern werden und sich daher Ihre Asset Allokation ebenfalls ändern muss, um diese Ziele zu erreichen.

(Was würden Sie sagen, sind die Hauptpunkte, die Berater bei der Betrachtung von Kundenportfolios berücksichtigen müssen?)

Beim Aufbau eines Portfolios ist das Festlegen Ihrer Ziele ein wirklich guter Ausgangspunkt. Also, was die Ziele eines Kunden oder die Ziele des Portfolios sind, denn sobald Sie dies verstehen, können Sie es verwenden, um zu bestimmen, welche Methode zur Portfoliokonstruktion am besten geeignet ist. Ein Teil davon bezieht sich auf Vanguards vier Anlageprinzipien. Es ist wichtig, diese während des gesamten Portfolio-Konstruktionsprozesses zu berücksichtigen. Zum Beispiel, Kosten als eine Überlegung einzubeziehen, da Kosten langfristig einen großen Einfluss auf die Ergebnisse eines Portfolios haben, Sicherstellen, dass das Portfolio ausgewogen ist, also Diversifikation innerhalb der verschiedenen Anlageklassen einbeziehen, um sicherzustellen, dass die Renditen nicht zu unruhig sind über den Zeitraum, den Sie vereinbart haben, und das ermöglicht es den Kunden auch, die Disziplin zu haben, die sie benötigen, um das Portfolio für die vereinbarte Dauer zu halten, aber es sollte ihnen auch die beste Chance geben, ihre Anlageziele in diesem Zeitraum zu erreichen.