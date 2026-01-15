Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Quelle: Morningstar Daten, Vanguard Berechnungen; 31. Juli 2015 bis 31. Juli 2020.

Die richtige Balance finden

Balance ist eines der wichtigsten Vanguard Prinzipien für erfolgreiche Vermögensanlage und zieht sich wie ein roter Faden durch alle Vanguard Fonds und Portfolios. Ein global diversifiziertes, ausgewogenes Portfolio, das Aktien und Anleihen aus mehreren Ländern und Sektoren enthält, kann dazu beitragen, Kursschwankungen langfristig besser zu überstehen.

Am Beispiel von Portfolio XYZ wird deutlich, wie unsere Analystinnen und Analysten ein Portfolio aufschlüsseln können, etwa das Exposure auf verschiedene Regionen, Stile, Kapitalisierungssegmente oder Sektoren (Aktien) bzw. auf verschiedene Kreditqualitäten und Laufzeiten (Anleihen). Wie die Grafik deutlich macht, sind britische Aktien und Anleihen in Portfolio XYZ deutlich übergewichtet, Aktien und Anleihen aus den USA dafür entsprechend untergewichtet. Die Frage ist: Ist dieses Exposure das Ergebnis einer bewussten Entscheidung oder einer unbeabsichtigten Verzerrung?

Aggregiertes Exposure des Portfolio XYZ im Vergleich zu einem 60/40-Multi-Asset-Portfolios

