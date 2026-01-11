Modell: Aktiv oder passiv?

Wie sollen Anlegerinnen und Anleger ihr Portfolio zwischen aktiven und passiven Fonds aufteilen? Bei dieser schwierigen Entscheidung gibt es einiges zu bedenken. Stellen Sie sich vor, Sie hätten lediglich zwei Fonds zur Auswahl, einen Indexfonds und einen aktiven Fonds mit ähnlicher Volatilität. In diesem einfachen Beispiel müssten Sie nur noch festlegen, wie das Anlagevermögen Ihrer Kundin oder Ihres Kunden auf diese zwei Fonds aufgeteilt werden soll.

Die erwartete relative Rendite des aktiven Fonds hängt von zwei Variablen ab: der erwarteten Mehrrendite des aktiven Fonds, also dem erwarteten „Brutto-Alpha“, und den Fondskosten. Erwarten Sie eine Netto-Mehrrendite gegenüber der Benchmark (Brutto-Alpha abzüglich Kosten), sollten Sie einfach das gesamte Vermögen in den aktiven Fonds investieren. Gehen Sie dagegen von einer Netto-Minderrendite aus, wäre die Entscheidung ebenso einfach: Sie investieren einfach 100% des Vermögens in den Indexfonds. In diesem Szenario stünden Sie vor der einfachen Wahl: aktiv oder passiv?

In der Debatte um die richtige Strategie steht diese Frage – aktiv oder passiv? – meistens im Mittelpunkt, Meinungen und Empfehlungen reduzieren sich häufig auf ein binäres Alles oder Nichts. Die Befürworter von Indexfonds verweisen darauf, dass aktive Fondsmanager der Datenlage zufolge nach Abzug der Kosten und gemessen am Median meistens hinter ihrer Benchmark zurückbleiben und dass im Voraus kaum absehbar ist, welcher Manager Mehrrenditen erwirtschaften wird. Die Anhänger aktiver Fonds argumentieren, dass aktive Manager trotz dieser Minderrenditen Mehrwert schaffen und dass die möglichen Mehrrenditen einen erheblichen Unterschied machen können. So dreht sich die Debatte im Kreis.

Es ist nicht so einfach, wie es scheint

Wir lehnen diese simple, binäre Wahl ab, denn sowohl aktive als auch Index-Investitionen haben potenzielle Vorteile. Passive Fonds bilden zu geringen Kosten einen Index ab, die Ergebnisse weichen dementsprechend kaum von der Indexrendite ab. Die Renditebandbreite ist bei aktiven Fonds deutlich größer (was mehr Unsicherheit bedeutet), außerdem sind diese meistens teurer. Dafür können Anlegerinnen und Anleger mit aktiven Strategien auf Mehrrenditen hoffen.

Anstatt nur Brutto-Alpha und Kosten miteinander zu vergleichen, können wir jedoch zwei weitere Variablen betrachten: aktives Risiko (also die Ungewissheit, welche Rendite ein Manager zukünftig erwirtschaften wird) und aktive Risikotoleranz (die angibt, inwieweit Anlegerinnen und Anleger diese Ungewissheit akzeptieren können). Mit der Einführung eines „Unsicherheitsabschlags“ für aktive Renditeerwartungen fällt die Wahl zwischen aktiven und passiven Fonds differenzierter aus. So können wir das positive Renditepotenzial und die Ungewissheit über das Ergebnis besser gegeneinander abwägen.

Um die Entscheidung zu erleichtern, können wir außerdem weitere Faktoren berücksichtigen – zum Beispiel, ob ein aktiver Fonds mit einer erwarteten Netto-Mehrrendite von 0,10% pro Jahr eine gute Anlage darstellt. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob das moderate Renditepotenzial in Anbetracht der Ergebnisunsicherheit eine hundertprozentige Allokation rechtfertigt.

Wie wäre es jedoch mit einer Allokation von 5% in einem Mischportfolio aus aktiven und passiven Fonds? Oder 25%? Wie beeinflusst das aktive Risiko des Fonds die Entscheidung? Wie wirkt sich die Risikobereitschaft Ihres Kunden aus? Und was passiert, wenn wir das erwartete Brutto-Alpha oder die Kosten des Fonds senken oder erhöhen?

Das Aktiv/Passiv-Entscheidungsmodell

Der Portfolioaufbau beginnt mit der Bestimmung der richtigen strategischen Asset-Allokation. Sekundär – aber dennoch wichtig – ist die Implementierung, also die Verteilung des Anlagevermögens auf die einzelnen Asset- und Sub-Assetklassen entsprechend der strategischen Asset-Allokation. An dieser Stelle müssen Anlegerinnen und Anleger einzelne Anlageprodukte bewerten und die Aufteilung auf aktive und passive Anlagelösungen festlegen. Die nachstehende Abbildung veranschaulicht die Hierarchie der Portfolioentscheidungen.

Aktiv-Passiv-Entscheidungsfindung beim Portfolioaufbau