Aufbau und Erhalt eines diversifizierten Portfolios

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge.

Quelle: Berechnungen von Vanguard; Daten für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2023 unter Verwendung von Daten von Bloomberg, Thomson Reuters Datastream und FactSet. Die Assetklassen werden durch folgende Indizes (in Klammern) dargestellt: Aktien Welt (FTSE All-World Index), Aktien Nordamerika (FTSE World North America Index), Aktien Schwellenländer (FTSE All-World Emerging Index), Aktien asiatische Industrieländer (FTSE All-World Developed Asia Pacific ex-Japan Index), Aktien Industrieländer Europa (ohne Großbritannien) (FTSE All-World Developed Europe ex-UK Index), Aktien Deutschland (FTSE Germany Value Index, nur Kursrendite), Währungsgesicherte Anleihen Welt (Bloomberg Global Aggregate ex-Euro Aggregate Index (hedged in EUR), Unternehmensanleihen Euroraum (Bloomberg Euro-Aggregate ex-Treasuries Index (EUR hedged)), Inflationsgeschützte Staatsanleihen Euroraum (Bloomberg Global Inflation-Linked Eurozone (EUR hedged)). Kumulative Renditen in EUR bei Wiederanlage aller Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen (sofern nicht anders angegeben). Bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen fallen Kosten und Provisionen an, die in den Zahlen nicht berücksichtigt sind. Berechnung der Wertentwicklung des Fonds auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert.

Alternative Assetklassen

Zu den nicht-traditionellen und alternativen Assetklassen und Anlagestrategien gehören Immobilien, Rohstoffe, Private Equity, Schwellenländeranleihen und Währungen, bisweilen außerdem Long/Short- und marktneutrale Strategien. Jede dieser Assetklassen und Strategien hat gegenüber herkömmlichen Aktien, Anleihen und Bargeld mögliche Vorteile, darunter:

Potenziell höhere erwartete Renditen

Niedrigere erwartete Korrelation und Volatilität gegenüber traditionellen Anlageklassen

Die Möglichkeit, durch kompetenzabhängige Strategien Marktineffizienzen auszuschöpfen

Diese potenziellen Vorteile sind Gegenstand zahlreicher Diskussionen; ob und inwieweit sie verlässlich sind, lässt sich schwer sagen. Dies gilt insbesondere für Strategien, für die kein investierbares Beta verfügbar ist. Der Erfolg von Strategien wie Long/Short, Market Neutral und Private Equity hängt weitgehend von der Kompetenz der Manager ab. Das bedeutet: Um Erfolg zu haben, müssen Anlegerinnen und Anleger beständig die besten Manager auswählen. Und ein Nachteil haben all diese alternativen Assetklassen gemeinsam: Im Vergleich zu traditionellen Anlagen in Aktien und Anleihen können sie sehr teuer sein.

Aktive und passive Strategien

Kapitalgewichtete Indexstrategien sind für viele Anlegerinnen und Anleger eine gute Ausgangsbasis. Entsprechende Fonds sind oft kostengünstig und bieten neben einem diversifizierten Markt-Exposure auch Transparenz. Wer dagegen Mehrrenditen gegenüber einer Benchmark anstrebt, wird eher unter aktiven Strategien die passende Lösung finden. Welche Strategie besser ist, wird ebenfalls häufig debattiert, tatsächlich jedoch haben beide Vor- und Nachteile.

Entscheidend für den Erfolg aktiver Anlagestrategien ist die Auswahl des Fondsmanagers. Aktive Manager unterscheiden sich in ihren Ergebnissen deutlich voneinander, und wer von ihnen in Zukunft die Nase vorn haben wird, ist schwer vorherzusagen. Ein genauer Blick auf Unternehmen, Mitarbeiter, Philosophie und Prozesse kann bei der Suche nach Kompetenz helfen. Um mit aktiven Anlagestrategien erfolgreich zu sein, müssen Anlegerinnen und Anleger letztlich vor allem kosteneffiziente Fonds mit kompetentem Management finden und Geduld aufbringen.

Da sowohl Indexfonds als auch kostengünstige aktive Fonds Vorteile haben können, kann sich auch eine Kombination beider Anlageformen als effektiv erweisen. Ergänzt man eine aktive Strategie schrittweise um passive Fonds, nähern sich die Risikomerkmale eines Portfolios immer mehr der Benchmark an, der Tracking Error sinkt, die Diversifikation steigt. Durch eine Aktiv/Passiv-Kombination wahren Anlegerinnen und Anleger die Chance auf Mehrrenditen, können jedoch gleichzeitig ihre Risiken gegenüber der Benchmark begrenzen. Der „richtige Mix“ hängt von den persönlichen Zielen und Anforderungen sowie der aktiven Risikotoleranz ab, wobei Anlegerinnen und Anleger Zielkonflikte zwischen Tracking Error und möglichen Mehrrenditen gegeneinander abwägen müssen.

Und auch wenn die Aktiv/Passiv-Frage für viele Anlegerinnen und Anleger durchaus relevant ist, so bleibt der erste und wichtigste Schritt im Portfolioaufbauprozess dennoch die richtige Asset-Allokation.

Rebalancing

Da verschiedene Portfoliopositionen im Laufe der Zeit auch unterschiedliche Renditen erwirtschaften, wird ein Portfolio wahrscheinlich irgendwann von der angestrebten Asset-Allokation abweichen. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, steigt die Aktienquote eines global diversifizierten 50/50-Portfolios ohne Rebalancing irgendwann auf erhebliche 98%. Durch diese Gewichtungsverschiebung verändert sich auch das Risiko/Renditeprofil des Portfolios in einem Ausmaß, das mit den Zielen und Wünschen der Anlegerin oder der Anlegers womöglich nicht vereinbar ist. In dem Beispiel unten erzielt das Portfolio zwar eine geringfügig höhere Rendite, die Volatilität steigt jedoch deutlich von 9,7 auf 13,3%.

Vergleich zweier 50/50-Portfolios mit und ohne Rebalancing