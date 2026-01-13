Über die Vorteile strategischer Asset-Allokation

Für die meisten Anlegerinnen und Anleger muss die Umsetzung langfristiger Ziele nicht schwer sein. Studien haben immer wieder gezeigt, dass eine strategische Asset-Allokation aus globalen Aktien und Anleihen bei einem langfristigen Anlagehorizont gute Erfolgsaussichten bietet.1

In diesem Artikel erläutern wir, warum eine strategische Asset-Allokation taktischen Ansätzen häufig überlegen ist und wie sie zur Umsetzung langfristiger Anlageziele beitragen kann..



Was genau ist eine „strategische“ Asset-Allokation?

Die strategische Asset-Allokation bezeichnet die überlegte Aufteilung des Anlagevermögens auf verschiedene Assetklassen mit dem Ziel, Risiken zu steuern und gleichzeitig ein konkretes oder weit gefasstes langfristiges Anlageziel umzusetzen, ebenso wie das regelmäßige Zurücksetzen des Portfolios auf die angestrebte Asset-Allokation (Rebalancing). Multi-Asset-Portfolios streuen das Anlagevermögen auf Wertpapiere mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeprognosen und -merkmalen, um so Diversifizierungsvorteile* auszuschöpfen und Anlegerinnen und Anlegern zu helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.

Wir unterscheiden vor allem zwischen einer festen (statischen) Zielallokation mit konstanter Aktien-/Anleiheaufteilung und regelmäßigem Rebalancing sowie einer zeitvariablen (dynamischen) Allokation, bei der die Gewichtung der einzelnen Vermögenswerte im Laufe der Zeit immer wieder angepasst wird, um die Portfoliorenditen auf ein bestimmtes Ziel hin zu optimieren.

Die meisten Anlegerinnen und Anleger mit allgemeinen, langfristigen Wachstumszielen sind gut aufgestellt mit einer Asset-Allokation, die auf ihre Ziele, ihren Anlagehorizont und ihr Risikoprofil abgestimmt ist. Zum Beispiel könnte eine 80/20-Allokation mit einem Aktienanteil von 80% die richtige Wahl für Anlegerinnen und Anleger mit längerem Anlagehorizont und relativ hoher Risikotoleranz sein. Bei einer geringeren Risikotoleranz ist vielleicht ein 60/40-Portfolio mit einem Anleiheanteil von 40% die bessere Wahl.

Für Anlegerinnen und Anleger, die ein konkretes Ziel verfolgen, z. B. eine bestimmte jährliche Rendite oder eine maximale Volatilität, könnte eine zeitvariable Asset-Allokation eine Überlegung wert sein. In einer dynamischen Asset-Allokation wird die angestrebte Mischung von Vermögenswerten zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt anhand aktueller mittel- und langfristiger Renditeprognosen angepasst.

Portfolios mit dynamischer Asset-Allokation können unterschiedliche Renditen anstreben, zum Beispiel 4, 6 oder 8%, weshalb auch die optimale Asset-Allokation für jedes Portfolio anders aussehen kann. In diesem Beispiel würde das Portfolio mit einer Zielrendite von 4% im Vergleich zu anderen Portfolios mit höherer Zielrendite eine defensivere Asset-Allokation anstreben. Doch dynamische Allokationsstrategien eignen sich nicht nur für bestimmte Zielrenditen, sondern auch für konkrete Risikoprofile, die sich zum Beispiel durch eine hochriskante, moderat riskante oder konservative Asset-Allokation erreichen lassen.

Risiken strategischer und taktischer Asset-Allokation

Ein wesentlicher Unterschied zwischen konstanten und dynamischen Allokationsstrategien ist das Risiko, genauer gesagt die Art des Risikos, das Anlegerinnen und Anleger eingehen. Bei einer konstanten Asset-Allokation werden die Portfolios nicht an Veränderungen in mittelfristigen Kapitalmarktprognosen angepasst, was die Disziplin von Anlegerinnen und Anlegern in schwachen oder volatilen Marktphasen auf die Probe stellen kann. Beispielsweise kann eine deutliche Veränderung in den Zinserwartungen die mittel- und langfristigen Renditeprognosen erheblich beeinflussen und kurzfristig zu Volatilitätsausschlägen führen.

Dynamische Asset-Allokationsstrategien können sich an Veränderungen im Marktumfeld anpassen, sind jedoch mit aktivem Risiko in Form modellbasierter Veränderungen in der Asset-Allokation gegenüber einer statischen Benchmark behaftet. Vereinfacht ausgedrückt besteht die Möglichkeit, dass eine dynamische Strategie gegenüber einem Portfolio mit statischer Asset-Allokation Minderrenditen abwirft.

Doch egal ob statisch oder zeitvariabel, strategische Multi-Asset-Lösungen streben immer ein bestimmtes Risiko/Renditeprofil an, das im Einklang mit langfristigen Anlegerzielen steht. Wenn Beraterinnen und Berater die Stärken und Schwächen beider Ansätze kennen, können sie ihren Kundinnen und Kunden helfen, die passende Strategie für ihre Ziele und Lebensumstände auszuwählen.

Eine Alternative zu Multi-Asset-Portfolios ist taktisches Portfoliomanagement, wobei der Asset-Mix, anders als in einer strategischen Asset-Allokation, an kurzfristigen Marktprognosen ausgerichtet wird. Taktische Asset-Allokation soll vermutete Ineffizienzen oder vorübergehende Ungleichgewichte zwischen verschiedenen Asset- und Sub-Assetklassen ausschöpfen.

Taktische Allokationsentscheidungen mögen theoretisch gut geeignet sein, um ein Portfolio an Veränderungen im Marktumfeld anzupassen, lassen sich jedoch in der Praxis nur schwer konsequent umsetzen. Im schlimmsten Fall bringen sie Anlegerinnen und Anleger ihren Zielen nicht näher, sondern erreichen das genaue Gegenteil.

Die Taktik-Falle

Markt-Timing ist nicht ohne Grund so schwierig. Betrachtet man die einzelnen Schritte einer taktischen Anlageentscheidung, dann fällt auf: Damit sie zum Erfolg führt, müssen Anlegerinnen und Anleger gleich fünf Mal richtig liegen. Sie müssen: