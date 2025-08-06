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    • Anleihen als stabilisierendes Element
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    Anleihen als stabilisierendes Element

    Sara Devereux, Vanguard Global Head of Fixed Income, über Zölle, Marktvolatilität, Inflation und die Funktion von Anleihen in einem Portfolio.

    Sara Devereux
    Sara Devereux

    Global Head of Fixed Income Group

    • Mit Anleihen können Anlegerinnen und Anleger ihr Portfolio strategisch gegen Aktienmarktvolatilität absichern.
    • Anleihen werfen aktuell attraktive Effektivzinsen und Renditen ab und können ein Portfolio diversifizieren.
    • Das derzeitige Marktumfeld spricht aus unserer Sicht für Disziplin; Anlegerinnen und Anleger sollten Rauschen ausblenden, robuste Portfolios aufbauen und sich auf langfristige Ergebnisse konzentrieren.

    In einem Bloomberg-Interview sprach Vanguard Global Head of Fixed Income Sara Devereux vor Kurzem über die Bedeutung von Disziplin und robusten Portfolios in dem aktuellen, von Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfeld. Anleihen, so Devereux, können ein stabilisierendes Element gegen zollbedingten Inflationsdruck und unbeständige politische Entscheidungen sein.

    „Wir glauben, dass das aktuelle Umfeld für Disziplin spricht – denn Disziplin zahlt sich aus“, erklärte Devereux. „Blenden Sie das Rauschen aus, strukturieren sie robuste Portfolios und konzentrieren Sie sich auf langfristige Ergebnisse.“

    Das vollständige Video können Sie sich auf Bloomberg.com ansehen (in Englisch).

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