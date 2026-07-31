U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating

- Citi:R4HC
- ISIN:IE00BLRPPV00
- MEX ID:VRAAAK
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|90
|90
|30. Juni 2026
|3.9%
|3.9%
|31. Juli 2026
|3.1%
|3.1%
|31. Juli 2026
|0.4 Jahre
|0.4 Jahre
|31. Juli 2026
|AA
|AA
|31. Juli 2026
|0.4 Jahre
|0.4 Jahre
|31. Juli 2026
|Baranlagen
|63.7%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|99.96%
|100.00%
|-0.04%
|Mexiko
|Schwellenmärkte
|0.04%
|—
|—
|Ander
|Andere
|0.00%
|—
|—
Per 30. Juni 2026
|Kreditrating
|AA
|99.79%
|Nicht bewertet
|0.21%
Per 30. Juni 2026
|Emittenten
|Fonds
|Staat
|36.28%
|Barmittel
|63.72%
|Sonstige
|-0.00%
Per 30. Juni 2026
|Laufzeit
|Fonds
|Unter 1 Jahr
|100.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Marktwert
|Nennwert
|Zinsrate
|Fälligkeit
|United States Treasury Bill
|4.39232%
|$ 338'824'670.59
|339'888'000
|0.00%
|03. Sept. 2026
|United States Treasury Bill
|3.68038%
|$ 283'906'045.50
|284'995'000
|0.00%
|10. Sept. 2026
|United States Treasury Bill
|3.06863%
|$ 236'715'473.12
|238'835'000
|0.00%
|29. Okt. 2026
|United States Treasury Bill
|3.04101%
|$ 234'584'405.26
|236'004'000
|0.00%
|01. Okt. 2026
|United States Treasury Bill
|2.43290%
|$ 187'674'986.21
|189'219'000
|0.00%
|22. Okt. 2026
|United States Treasury Bill
|2.41039%
|$ 185'937'985.58
|186'789'000
|0.00%
|17. Sept. 2026
|United States Treasury Bill
|2.40369%
|$ 185'421'287.24
|186'815'000
|0.00%
|15. Okt. 2026
|United States Treasury Bill
|2.37277%
|$ 183'035'955.22
|184'277'000
|0.00%
|08. Okt. 2026
|United States Treasury Bill
|2.33111%
|$ 179'822'277.26
|180'604'000
|0.00%
|15. Sept. 2026
|United States Treasury Bill
|2.30680%
|$ 177'947'468.38
|178'902'000
|0.00%
|24. Sept. 2026
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2020
Notierungsdatum
04. Sept. 2020
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (EUR)
|14. Aug. 2026
|$ 59.4245
|EUR 51.3040
|13. Aug. 2026
|$ 59.4090
|EUR 51.5200
|12. Aug. 2026
|$ 59.3991
|EUR 51.4740
|11. Aug. 2026
|$ 59.3887
|EUR 51.4760
|10. Aug. 2026
|$ 59.3811
|EUR 51.4300
|07. Aug. 2026
|$ 59.3755
|EUR 51.3800
|06. Aug. 2026
|$ 59.3543
|EUR 51.5220
|05. Aug. 2026
|$ 59.3519
|EUR 51.4120
|04. Aug. 2026
|$ 59.3444
|EUR 51.5380
|03. Aug. 2026
|$ 59.3333
|EUR 51.5980
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, USD, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange