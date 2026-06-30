FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating

- ISIN:IE00069H3LK0
- MEX ID:VRAALJ
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|702
|700
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|3.1 B
|3.1 B
|31. Juli 2026
|15.3 x
|15.3 x
|31. Juli 2026
|1.6 x
|1.6 x
|31. Juli 2026
|12.2%
|12.2%
|31. Juli 2026
|6.1%
|6.1%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|—
|—
|—
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|23.07%
|23.07%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|10.56%
|10.56%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|10.20%
|10.20%
|0.00%
|Deutschland
|Europa
|9.17%
|9.17%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|9.01%
|9.01%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|6.13%
|6.14%
|-0.01%
|Italien
|Europa
|5.55%
|5.55%
|0.00%
|Dänemark
|Europa
|5.35%
|5.35%
|0.00%
|Spanien
|Europa
|4.15%
|4.17%
|-0.02%
|Niederlande
|Europa
|3.85%
|3.85%
|0.00%
|Polen
|Europa
|3.83%
|3.83%
|0.00%
|Belgien
|Europa
|3.36%
|3.36%
|0.00%
|Finnland
|Europa
|2.36%
|2.37%
|-0.01%
|Österreich
|Europa
|2.16%
|2.17%
|-0.01%
|Irland
|Europa
|0.62%
|0.61%
|0.01%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Storebrand ASA
|0.70381%
|Financials
|NO
|EUR 458'352.84
|24'834
|Games Workshop Group PLC
|0.68990%
|Consumer Discretionary
|GB
|EUR 449'289.94
|2'009
|Accelleron Industries AG
|0.68907%
|Industrials
|CH
|EUR 448'751.98
|5'734
|Gaztransport Et Technigaz SA
|0.67192%
|Energy
|FR
|EUR 437'585.20
|2'236
|Subsea 7 SA
|0.61566%
|Energy
|NO
|EUR 400'945.35
|13'741
|Aedifica SA
|0.61076%
|Real Estate
|BE
|EUR 397'755.50
|5'662
|NKT A/S
|0.59273%
|Industrials
|DK
|EUR 386'011.95
|3'264
|Nordnet AB publ
|0.59216%
|Financials
|SE
|EUR 385'642.28
|11'597
|thyssenkrupp AG
|0.55742%
|Industrials
|DE
|EUR 363'012.22
|30'113
|Ringkjoebing Landbobank A/S
|0.55288%
|Financials
|DK
|EUR 360'060.08
|1'545
-
Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
|Daten
|NAV (EUR)
|Marktpreis (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 5.3084
|EUR 5.3190
|13. Aug. 2026
|EUR 5.2918
|EUR 5.3200
|12. Aug. 2026
|EUR 5.2713
|EUR 5.2830
|11. Aug. 2026
|EUR 5.2587
|EUR 5.2680
|10. Aug. 2026
|EUR 5.2451
|EUR 5.2570
|07. Aug. 2026
|EUR 5.2635
|EUR 5.2750
|06. Aug. 2026
|EUR 5.2539
|EUR 5.2650
|05. Aug. 2026
|EUR 5.2427
|EUR 5.2440
|04. Aug. 2026
|EUR 5.2364
|EUR 5.2500
|03. Aug. 2026
|EUR 5.1919
|EUR 5.1940
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange