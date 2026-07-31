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    • FTSE Japan UCITS ETF

    FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TWIJPNTU
    Vergleichsindex
    FTSE Japan Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 476 475 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 43.4 B 43.4 B 31. Juli 2026
    16.6 x 16.6 x 31. Juli 2026
    1.8 x 1.8 x 31. Juli 2026
    10.2% 10.2% 31. Juli 2026
    16.8% 16.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.4% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.83409% Financials JP $ 193'407'019.63 8'623'700
    Toyota Motor Corp 3.23626% Consumer Discretionary JP $ 163'250'116.12 8'475'220
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.43327% Financials JP $ 122'744'008.79 2'868'200
    Tokyo Electron Ltd 2.41017% Technology JP $ 121'578'897.79 348'800
    Advantest Corp 2.32451% Technology JP $ 117'257'795.57 574'473
    Hitachi Ltd 2.29646% Industrials JP $ 115'842'574.97 3'502'000
    Sony Group Corp 2.20955% Consumer Discretionary JP $ 111'458'741.40 4'686'300
    SoftBank Group Corp 1.95195% Telecommunications JP $ 98'464'160.78 2'980'600
    Mizuho Financial Group Inc 1.90030% Financials JP $ 95'858'960.34 1'868'880
    Recruit Holdings Co Ltd 1.66839% Industrials JP $ 84'160'233.00 1'067'762

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 53.36
    Veränderung
    +$ 0.310.58%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 43.37
    Veränderung
    CHF-0.12-0.28%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 53.36
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 43.49
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 41.50
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 33.47
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 11.86
    Veränderung
    +22.23%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 10.02
    Veränderung
    +23.05%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    62'565'877
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    18. Juni 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 53.3601 CHF 43.3700
    13. Aug. 2026 $ 53.0516 CHF 43.4900
    12. Aug. 2026 $ 52.5663 CHF 43.2000
    11. Aug. 2026 $ 52.0521 CHF 42.5850
    10. Aug. 2026 $ 52.1456 CHF 42.3100
    07. Aug. 2026 $ 52.1070 CHF 42.3600
    06. Aug. 2026 $ 51.7686 CHF 42.2850
    05. Aug. 2026 $ 51.9750 CHF 41.9650
    04. Aug. 2026 $ 50.8343 CHF 41.3000
    03. Aug. 2026 $ 51.1220 CHF 40.7600

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.73%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.3790 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.0632 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3915 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.0477 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.3487 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.0479 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.3092 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.0405 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.3004 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.0527 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.